Как меняется мобилизация в Украине: о чем говорит возня вокруг законопроекта

Ситуация с законопроектом о мобилизации, который более месяца не могла принять Верховная Рада, отправив его в итоге на доработку в Кабмин, продолжает будоражить украинское общество. Военные призывают прекратить "цирк" вокруг принятия данного документа, акцентируя, что армии нужны новобранцы. Нардепы дискутируют на тему мобилизации женщин. Но воз пока и ныне там. Портал "Комментарии" продолжает с экспертами обсуждение животрепещущей темы мобилизации и страстей вокруг соответствующего законопроекта.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Важно учесть предыдущие ошибки

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний отмечает, что хоть первый вариант законопроекта, не принят ВР (даже не дошел до зала заседаний), но были наработаны некие общие позиции. И после их согласования в Кабмине и не только, есть шанс, что новый проект пройдет через парламент.

Появятся сертификаты военнообязанных, которые будут иметь электронную составляющую и могут заменить военные билеты То есть, создается обновленная база в электронном виде. Кроме того, Кабмин принял порядок "бронирования" работников (что логично, ведь наша экономика должна работать, в том числе, наращиваться мощности ВПК)", – поясняет эксперт. "Но, если внимательно посмотреть на законодательную базу, которая уже готовится, можно сказать, что проект модернизированной мобилизации сдвинулся с мертвой точки. Был принят закон об электронном кабинете призывника

По словам Тараса Загороднего, все эти решения – часть новых подходов к мобилизации.

"В феврале посмотрим, каким будет новый законопроект. Но, надеюсь, в нем учтут предыдущие ошибки", – отмечает эксперт.

Людям, принимающим решение, следует отойти от электоральной логики

Политолог, офицер ВСУ Петр Охотин поделился таким комментарием:

В ситуации, когда Россия анонсирует новый набор нескольких сотен тысяч военных, позиция в Украине должна быть консолидирована. Людям, принимающим решение, следует отойти от электоральной логики, логики рейтингов и попыток показаться "белыми и пушистыми". Мобилизация – это не политтехнологический финт. Это вопрос выживания государства Фактор физического выживания находящихся на фронте украинцев или находящихся под угрозой уничтожения – как неблагонадежных – в случае, если России удастся оккупировать новые территории". "Мне противно смотреть на то, как представители разных ветвей власти перебрасываются ответственностью по законопроекту о мобилизации

Вопрос мобилизации – не вопрос кнута и цифр, акцентирует Петрр Охотин. Это, подчеркивает он, вопрос пополнения войска и возможности экономики функционировать во время войны.

"Без сильного тыла фронт не может быть сильным. Игры в политику нужно отложить до лучших времен", – уверен эксперт.

В обществе существует механизм обратной связи

По мнению основателя социологической компании Active Group, политического эксперта Андрея Еременко, вся эта возня вокруг законопроекта о мобилизации говорит о том, что в нашем обществе, несмотря на войну, на экономические проблемы, существует механизм обратной связи. И тот, законопроект, который общество может не принять, который имеет все шансы вызвать серьезные внутренние противоречия, имеет мало шансов пройти парламент.

"В итоге парламентарии и члены правительства решают искать лучший вариант. И это хорошо. Такие дискуссии говорят о здоровье нашего общества и политической системы", – считает эксперт.

Да, продолжает он, со стороны это выглядит некрасиво – скандалы, критика, взаимные обвинения. И создается впечатление, что такие дискуссии нас разделяют.

"Но в долгосрочной перспективе общества, где происходят такие сложные, но – демократические – процессы, живут дольше, лучше, богаче. И мы, несмотря на все трудности, потихоньку дрейфуем именно в этом направлении", – констатирует Андрей Еременко.

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