Законопроект о мобилизации: что означают новые решения и что можем получить в итоге

Многострадальный законопроект о мобилизации, поданный Кабмином в Верховную Раду еще 25 декабря, так и не добрался до зала заседаний. "Колдовавший" более недели на этим резонансным документом Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в итоге 11 января принял решение вернуть законопроект инициатору – с предложениями, которые были наработаны в Комитете и в рабочих группах. Ситуацию вокруг мобилизационного законопроекта эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии".

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Резонансные предложения специально вписали в законопроект о мобилизации

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков называет происходящее вокруг законопроекта о мобилизации – некими шаманскими танцами, которые не приводят к результату, создавая лишь видимость усердия во имя достижения этого самого результата.

Она жизненно необходима для ВСУ, а соответственно для собственно существования Украины. Но очевидно и то, что мобилизация непопулярна в обществе – в том виде, в каком проводится, и в каком предлагает проводить власть Потому все политики стараются от этой темы спрятаться. И то, что соответствующий проект закона подает Кабмин, а не президент, он же верховный главнокомандующий – это уже свидетельство того, что мы видим некие политтехнологические маневры, а вовсе не желание достичь эффективного результата", – поясняет аналитик. "Мобилизация, безусловно, нужна

К тому же, продолжает он, в предложенном варианте умудрились предложить столько норм, прямо нарушающих Конституцию, что это вопиюще даже для хромающих украинских законодательных реалий.

"Был несколько оторопелый вывод научного управления, которое обязательно просматривает вносимые в парламент законопроекты. Оно четко дало понять – такое невозможно даже править. Лишь переписывать заново", – акцентирует Александр Кочетков.

Он напоминает, что в первоначальном виде законопроект давал военкомам какие-то невероятные права, которых нет ни у полиции, ни у налоговой. Типа замораживания активов фактически без суда и следствия, без возможности защититься. И так далее.

"Массу возмущений вызвало и намерение мобилизовать инвалидов, а также тех, кто за ними ухаживает. В общем – нелепость на нелепости. В свою очередь, депутаты внесли еще четыре законопроекта. Не могли же они оставаться в стороне от этого "праздника идиотизма". В результате сложилась ситуация, когда как бы правительственный законопроект вернули в Кабмин на доработку (точнее – полную переработку). Думаю, со второй попытки попытаются избавиться от наиболее одиозных норм (мобилизация инвалидов, невиданные права военкомов, которые – получи они их – могли бы в Италии да Испании не просто виллы, а целые кварталы скупать). Причем все эти резонансные предложения специально вписали в законопроект, чтоб народ испугался. А потом обрадовался, когда их уберут. Не столь бурно реагируя на то, что оставят", – прогнозирует эксперт.

Но, акцентирует он, самое главное – даже после того, как проект чуть подчистят, он не будет эффективно работать. Потому что в нем делается ставка не на поощрение (создание неких стимулов для того, что люди шли в армию), а на принуждение. К тому же, в нем отсутствует социальная справедливость. Не чувствуется, что мобилизация касается всех, включая детей депутатов, чиновников и прочей элиты, уточняет Александр Кочетков. Без этих вещей законопроект, даже став законом, работать не будет, предупреждает аналитик.

"Военкомы получат дополнительные права – возможности для коррупции, а ситуация с пополнением ВСУ не улучшится. Людей продолжат хватать на улицах. А тех, кто подпадает под мобилизацию, продолжит пытаться избежать ее всеми мыслимыми и немыслымими способами. В том числе переплывая зимой речки, блуждая сутками по лесам-горам. Совершая "геройства", за которые на фронте могли бы получить орден. Так что работы над этим важнейшим законом я расценивают как провальную. Можно сказать, что власть, если еще и не выстрелила себе в ногу, но внимательно целиться", – констатирует эксперт.

Законопроект поступил в Раду сырым

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко размышляет следующим образом:

подтверждает, что это – сложный вопрос. С одной стороны – нам нужна мобилизация (все военные говорят об этом), с другой – предлагаемые методы в каком-то роде отзеркаливают тот беспредел, с которым гребли и гребут на фронт людей в России. В свободолюбивом украинском обществе это вызывает понятное раздражение". "Ситуация вокруг мобилизационного законопроекта

Законопроект поступил в Раду сырым, как многое законодательство последнего времени, которое пишется явно впопыхах, акцентирует эксперт.

"Сыграло свою роль и то, что в Украине, по сути, происходит централизация власти. Она берет на себя все политические победы – получение помощи, обмен пленными и так далее. Даже военные победы перебирает на себя. Но при таком раскладе увеличивается и ответственность. Когда не всё гладко с получением помощи, на фронте, с мобилизацией – концентрация власти возвращается в виде бумеранга концентрированной ответственности", – поясняет Екатерина Одарченко.

По ее мнению, украинское общество до конца не понимает, где заканчивается ответственность политического руководства – и начинается ответственность военного.

"Так как законопроект о мобилизации непопулярен, политическая власть всячески пытается от него отстраниться, – подчеркивает политтехнолог. – Что только добавляет проблем. В том числе – оголяя проблемы концентрации власти. И на первый план выходит концентрация ответственности. В том числе – за плохо продуманные проекты и решения".

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