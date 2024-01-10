От чего самоустранилось государство: что нужно учесть, перезапуская мобилизацию

Законопроект касательно изменений в порядок мобилизации в Украине, военного учета и прохождения военной службы, внесенный правительством в парламент в конце 2023 года, на этой неделе будет, похоже, наконец, вынесен в зал заседаний. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки дорабатывал его с 4 января. И, судя по всему, первоначальный вариант претерпит значительные изменения. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами перипетии вокруг этого резонансного законопроекта.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Законопроект о мобилизации фактически собирается заново

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян считает, что ситуация с мобилизационным законопроектом продемонстрировала худшие черты украинского законотворческого процесса.

Когда ситуация уже перезрела, стала кризисной. И с точки зрения потребностей мобилизации, и с точки зрения общественного отношения к ней. Старая, неэффективная мобилизационная система, представленная военкомами, которые крали людей среди бела дня, пытали некоторых в ТЦК, породила множество случаев коррупции, сделала свое черное дело по дискредитации процесса мобилизации в глазах общества. Во-вторых, мы увидели предложения правительства (явно не им одним сформулированные), которые, впрочем, не давали ответов на негативные последствия мобилизации "по старому", на хронические проблемы, остро проявившиеся за последний год и сформировавшие недоверие общества к властям и ТЦК, социальное напряжение вокруг этой тематики. Законопроект фактически проигнорировал всё это. Зато в нем отлично прописали расширение принудительных механизмов разрешение на что система просит у нардепов", – отмечает эксперт. "Во-первых, за крайне важный для страны проект закона взялись с серьезным опозданием

По его словам, это, конечно, вызывало серьезное возмущение и в целом в обществе, и среди парламентариев, не желающих брать на себя ответственность за подобный документ.

"В итоге в Раде законопроект фактически собирается заново. Поскольку у него нет шансов пройти через парламентское голосование в изначальном виде", – подчеркивает Олег Саакян.

К сожалению, продолжает он, власть продемонстрировала бестолковый подход к столь важному, прямо связанному с выживанием украинской нации и державы, вопросу.

"Он ведь касается десятков миллионов граждан нашей страны. И тех, кто должен вернуться с фронта, и тех, кто должен пополнить ряды военнослужащих, и их семей, и трудовые коллективы. Это о демографических, экономических, социальных процессах и цепочках, – акцентирует политолог. – Учитывая, что это касалось практически всех слоев населения, электоральный вес такого законопроекта – огромен. Однако государство не просто самоустранилось от важнейших ответов, от модерации процесса усовершенствования законодательства, но – фактически сбросило его на общество. Ставя в процесс конкуренции ряд слоев населения, имеющих свое представление о справедливости".

Так, поясняет эксперт, семьи мобилизованных ждущие возвращения своих родных с фронта (демобилизацию), противопоставляются семьям тех, кто может быть мобилизован – со всеми сопутствующими проблемами (без надлежащей подготовки, амуниции, слаживания, без учета персональных компетенций того или другого человека). Идет и противопоставление по линии военные – гражданские. Одни требуют демобилизации, призывая других идти на фронт. А эти самые другие поясняют, что, если их мобилизовать в том виде, в каком это происходит, это равноцельно отправке на верную гибель, отмечает Олег Саакян.

"Увы, но государство занимается манипуляциями, сеет разброд в обществе. Вместо того, чтоб сглаживать углы, находить компромиссы, усиливать у всех чувство справедливости и общности, понимания необходимости мобилизации как общего интересы. Государство дискредитирует этот процесс, противопоставляя друг другу те или иные слои общества, провоцируя дополнительные конфликты", – констатирует эксперт.

Он предполагает, что в зал заседаний внесут более адекватную версию законопроекта. Ключевой вызов сейчас – снять часть острых вопросов, чтоб найти достаточное число голосов в парламенте для его принятия.

"Иначе его просто не поддержат, – предупреждает Олег Саакян. – И с водой выплеснется дитя, а процесс мобилизации продолжится в том позорном режиме, как сейчас. Без наращивания масштабов, со стагнацией и последующими негативными последствиями для боеспособности наших вооруженных сил. И техника, и люди, и обеспечение, которое требуется армии – это нужно не только ей. Это нужно нам всем, если мы хотим выжить как нация и государство".

Кроме войны на фронте нам необходимо обеспечивать функционирование экономики

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук рассуждает так:

"Законопроект пока не принят даже в первом чтении. И сказать, что мы получим в итоге пока сложно. Но для меня очевидно, что кроме вопроса безопасности и выполнения гражданами Украины (речь о мужчинах призывного возраста) своего конституционного долга по защите государства, есть и вопрос логики, экономической рациональности. Понятно, что призвать можно 8-10 млн мужчин. Но нам столько и не нужно. Что необходимо – так это механизм, который сделает процесс мобилизации предсказуемым, а не хаотичным, как сейчас. Чтоб он обходился без негативов, какие мы наблюдем сейчас (выдергивание людей посреди улицы и так далее), что лишь дискредитирует державу".

Важно понимать, продолжает эксперт, что кроме войны на фронте нам необходимо обеспечивать функционирование экономики.

"И, если вы, к примеру, выдергиваете человека, являющегося собственником бизнеса, где заняты от 10 до 100 человек, то вы фактически останавливаете это предприятие. Люди остаются без работы, государство – без поступлений в бюджет. То же самое, если вы забираете с того или иного предприятия ключевых сотрудников, важных для стабильного рабочего процесса. Да, согласно Конституции, их можно мобилизовать. Но не с точки зрения экономической целесообразности. И потому нам нужно прозрачная, понятная процедура "бронирования" . Кто-то назвал это "откупом", но на самом деле процедура "брони" существует и сейчас. Просто она превратилась в очень коррупционную систему. А нам важны понятные правила, экономически обоснованные", – подчеркивает Борис Кушнирук.

Он считает, что предприниматель, обеспечивающий местами как минимум десять человек, должен иметь возможность заплатить за "бронь" определенную сумму. Существенную. Несколько сот тысяч грн. И делать ежемесячные платежи (десятки тысяч грн). То же самое касается ведущих специалистов.

"Это не налоги. А целевые платежи в госбюджет, которые должны идти исключительно на ВСУ. Всё должно быть максимально прозрачно, – поясняет эксперт. – Если этого нет – начинает процветать коррупция, в том числе касательно "брони" тех, кто не должен ее получать. А хватать всех, кто под руку попадется – это плохая история для нашей страны. Во всех измерениях: экономическом, морально-психолологическом и так далее".

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