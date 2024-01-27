В оборонном комитет ВР ответили на предложение мобилизации женщин

Среди мужчин 27-60 лет достаточно мобилизационного ресурса, поэтому мобилизовать женщин не нужно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев. Так нардеп прокомментировал заявление своей коллеги по парламенту Инны Совсун, что в Конституции написано об обязанности всех граждан Украины защищать государственность, а не только мужчин.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"В законопроекте о мобилизации звучит не гражданин, а именно мужчины 27-60 лет. И так оно и будет оставаться. И позиция президента, позиция комитета и позиция в принципе, я думаю, большинства парламентариев в том, что не нужно на сегодняшний день добавлять женщин в мобилизационный ресурс", – заявил Егор Чернев.

Потому что, по его словам, сейчас достаточно мужчин от 27 до 60 лет. Чернев также предположил, что в законопроекте могут разве что снизить призывной возраст до 25 лет.

"Поэтому выполняя все нормы этого законопроекта, а затем закона, я думаю, будет достаточно мужчин для того, чтобы закрыть все потребности, которые есть у Генштаба и выполнить все задачи", – подытожил политик.

В этом же разговоре Егор Чернев рассказал о скором введении сертификатов военнообязанных, которые будут иметь электронную составляющую и могут заменить военные билеты.

Читайте также на портале "Комментарии" — нардеп из фракции "Голос" Инна Совсун высказалась в поддержку мобилизации женщин, поскольку в Конституции не прописано, что защищать государство должны только мужчины. Однако речь идет о службе не непосредственно на фронте, но и в тылу. Нардеп уточнила, на такой шаг нужно пойти, если это необходимо для нужд обороны государства, если мы говорим, что без этого не вытягиваем. Также это важно с точки зрения обеспечения справедливости.



