Нардеп поддержала мобилизацию женщин: чем объяснила свою позицию

Нардеп из фракции "Голос" Инна Совсун высказалась в поддержку мобилизации женщин, поскольку в Конституции не прописано, что защищать государство должны только мужчины. Однако речь идет о службе не непосредственно на фронте, но и в тылу. Как передает портал "Комментарии", об этом Инна Совсун заявила в эфире ютуб-канала "Це Ніхто Не Буде Дивитись".

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Нет популярного ответа на этот вопрос. Популярный ответ заключается в том, что женщин нельзя мобилизовать, и президент сказал, что не подпишет закон. (...) У нас в Конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано только мужчины или только женщины. Для мужчин прописана обязательная служба, но обязанность защищать государство у нас записана для всех", – отметила нардеп в интервью Эмме Антонюк.

Более того, у нас есть много женщин, которые уже служат, добавила Инна Совсун.

Она уточнила, на такой шаг нужно пойти, если это необходимо для нужд обороны государства, если мы говорим, что без этого не вытягиваем. Также это важно с точки зрения обеспечения справедливости.

"Если это будет критически нужно для обороны государства, и у нас не будет кем заменить часть людей, которые служат в армии. При чем надо понимать, что вы говорите о службе непосредственно на передке, штурмовиками. Но на самом деле служба в армии – это часто работа в тылу, и там часть работы женщины могли бы выполнять", – высказалась депутат.

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