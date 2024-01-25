Нардеп поддержала мобилизацию женщин: чем объяснила свою позицию

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Кравцев Сергей
Нардеп из фракции "Голос" Инна Совсун высказалась в поддержку мобилизации женщин, поскольку в Конституции не прописано, что защищать государство должны только мужчины. Однако речь идет о службе не непосредственно на фронте, но и в тылу. Как передает портал "Комментарии", об этом Инна Совсун заявила в эфире ютуб-канала "Це Ніхто Не Буде Дивитись".
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Более того, у нас есть много женщин, которые уже служат, добавила Инна Совсун.
Она уточнила, на такой шаг нужно пойти, если это необходимо для нужд обороны государства, если мы говорим, что без этого не вытягиваем. Также это важно с точки зрения обеспечения справедливости.
Читайте также на портале "Комментарии" — на кого направлен законопроект о множественном гражданстве: может ли он повлиять на мобилизацию. Эксперты детально проанализировали ситуацию.
Также издание "Комментарии" сообщало – стоит ли понижать мобилизационный возраст до 25 лет и ниже: могут ли оказаться в ВСУ 18-летние.
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сегодня, 11:58
Цю верховну раду слуг мінори треба із землею рівнять!!! зеленський ворог України!!!