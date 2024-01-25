Стоит ли понижать мобилизационный возраст до 25 лет и ниже: могут ли оказаться в ВСУ 18-летние

На фоне обсуждения нового проекта закона о мобилизации в обществе не прекращаются дискуссии относительно того, стоит ли понижать мобилизационный возраст до 25 лет и ниже, чтобы сделать нашей войско более эффективным на поле боя. Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения военных экспертов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Лучшие воины – от 18 до 25 лет

Генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире программы "Говорит большой Львов" высказал мнение, что нет смысла менять закон о мобилизации. Единственно, что в нем нужно изменить – это призывной возраст. Его нужно существенно уменьшить. Лучшие воины – от 18 до 25 лет. На это нужно делать акцент во время продолжения мобилизации.

Военный считает, что президент Владимир Зеленский должен принять волевое решение о понижении возрастного ценза. Другого пути нет, ведь враг не останавливается, и полномасштабная война продолжается.

Как отметил Кривонос, опираясь на опыт службы более 30 лет в ССО, что все население Украины должно быть готовым защищать собственный дом.

"Надо реально смотреть на эти вещи, если мы хотим выжить как государство. Мы вынуждены будем это делать", — подчеркнул генерал.

Он добавил, что по состоянию на сейчас средний возраст украинских военных – от 38 до 50 лет. Впрочем, способность переносить физические нагрузки у 40-летнего значительно меньше, чем у 25-летнего.

Потенциальным мобилизационным ресурсом могут стать мужчины в возрасте 18-25 лет

Юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчук в статье "Годы годности: как молодежь 18-25 лет может быть мобилизована" на "Зеркале недели" рассказал, что все обсуждения по уменьшению предельного мобилизационного возраста с 27 до 25 лет выглядят уже не так остро и актуально, поскольку в армию могут быть рекрутированы парни хоть 18, хоть 22 лет. В соответствии с Законом "О воинской обязанности и военной службе" эта категория считается призывниками и подлежит только призыву на срочную военную службу, а поскольку во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится, они могут присоединяться к войску только по собственному желанию. Исключением являются только те мужчины до 27 лет, которые имеют военно-учетную специальность.

При этом эксперт добавляет, после ликвидации срочной военной службы, взамен ей введут обязательную базовую военную службу для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Но не сразу, как было в первой версии законопроекта, а с 2025 года. Ее будут проходить в ВСУ и других военных формированиях для получения военно-учетной специальности. После прохождения базовой службы мужчины призывного возраста будут становиться на учет как военнообязанные. А военнообязанные в соответствии с действующими статьей 22 Закона "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и статьей 39 Закона "О воинской обязанности и военной службе" подлежат призыву во время мобилизации. То есть в дальнейшем такие граждане могут быть мобилизованы в армию до наступления 25 лет, подчеркнул Романчук.

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