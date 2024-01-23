На кого направлен законопроект о множественном гражданстве: может ли он повлиять на мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве. Карточку законопроекта уже создали на сайте ВР. Учитывая те перипетии, которые разворачиваются в Украине вокруг нового закона о мобилизации, напрашивается вопрос – если у человека 2-3 гражданства, то, в какой стране он должен отдавать свой гражданский долг? Не получится ли так, что часть людей, особенно тех, кто сейчас за границей, начнут активно пользоваться нормами нового закона, пытаясь тем самым избежать мобилизации в Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Сам по себе закон будет носить декларативный характер

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец считает, что законопроект о множественном гражданстве, даже, если станет законом, никак не поможет нам в ракурсе мобилизации.

"На сегодняшний день потенциально военнообязанные лица, имеющие двойное гражданство, и так не могут выехать с Украины. Их права ущемляются – так же, как и права тех, кто имеет единственное гражданство. Вопрос мобилизации украинцев, находящихся за границей, тоже никак не разрешится путем внедрения множественного гражданства. Более того – один такой виртуальный закон ничего не даст. Необходимо будет вносить изменения в Конституцию. Без этого ни одна страна не подпишет с нами международные соглашения, регулирующие вопросы двойного гражданства. В том числе – службу в вооруженных силах, социальное обеспечение, голосование, возможность быть избранным в те или иные органы", – поясняет эксперт.

По его мнению, сам по себе закон будет носить декларативный характер. И очень странно, что именно сейчас появилась очередная его (третья) версия, отмечает Ростислав Кравец.

"Законопроект от 2019 года даже прошел первое чтение в Раде, после чего о нем благополучно забыли. Зачем сейчас отвлекать внимание граждан на подобную инициативу – не совсем понятно. Но в вопросах мобилизации это не даст никаких юридических возможностей привлекать или мобилизировать лиц за границей, которые будут иметь не только украинское гражданство", – констатирует адвокат.

За Украину воюет определенное количество граждан РФ, Беларуси

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассуждает так:

"Похоже, законопроект о множественном гражданстве (если рассматривать его в ракурсе мобилизации) направлен не столько на тех украинцев, кто выехал за границу, сколько на иностранцев, воюющих на нашей стороне против российской агрессии".

По словам эксперта, за Украину воюет определенное количество граждан РФ, Беларуси, других стран.

"Они не хотят выходить из своего гражданства (или не могут), но хотят принять гражданство Украины. Ведь с тем же паспортом гражданина РФ или Беларуси сейчас нет возможности выехать в ту же Европу. Либо пользоваться какими-то льготами в Украине. А наше гражданство открывает такие возможности", – поясняет Иван Ступак.

Так что, констатирует он, данная инициатива появилась именно сейчас, чтоб помочь этим людям по ускоренной программе получить гражданство Украины, остаться здесь, строить свой быт, помогать и дальше защищать нашу страну. В надежде на перемены в собственных странах, куда однажды смогут вернуться. На время или навсегда. Оставаясь при этом гражданами Украины.

Выглядит такая законодательная инициатива сейчас совершенно нелепо

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала не скрывает удивления:

"Неужели это сейчас самый необходимый Украине закон? Во время войны. Не знаю, о чем они там думают в Офисе президента… Вероятно, у Зеленского и его окружения имеются паспорта граждан другой страны, раз они так хотят множественное гражданство".

По мнению Виталия Балы, должно быть престижно стать гражданином Украины. Как, к примеру, стать гражданином США. А множественное гражданство нивелирует такую престижность, считает он.

"Касательно мобилизации это нам тоже вряд ли поможет. И выглядит такая законодательная инициатива сейчас совершенно нелепо", – отмечает эксперт.

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