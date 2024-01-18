Изменится ли мобилизация в Украине после принятия нового закона: с чем до сих пор масса проблем

Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что среди замечаний резонансному законопроекту о мобилизации (который на прошлой неделе вернули правительству на доработку) – ограничение конституционных прав граждан, привлечение в армию инвалидов третьей группы и ряд других спорных норм. В свою очередь, Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Дмитрий Лубинец отметил, что Центры территориального комплектования (ТЦК) не имеют права забирать документы и физически задерживать граждан. Хоть они этим активно занимаются… О чем говорит то, что происходит в Украине вокруг законопроекта о мобилизации и собственно мобилизации? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Вряд ли темпы и качество мобилизации в Украине изменятся

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:

Сейчас идет своеобразный пинг-понг между правительством (в том числе профильным Минобороны) и Верховной Радой по поводу того, кто должен будет подписаться под нормами, прописанными в итоговом законопроекте. Скорее всего, это продлится еще несколько недель. И лишь после окончательного согласования неоднозначных норм законопроект будет вынесен в зал заседаний ВР". "Мы продолжаем наблюдать за попытками найти крайних во всей этой истории с мобилизацией – и повесить на кого-то одного ответственность за принятие непопулярного решения

По мнению эксперта, парламент и далее будет настаивать на том, чтоб убрать наиболее резонансные положения (по инвалидам, блокированию счетов и так далее).

вряд ли серьезно повлияет на темпы и качество мобилизации. По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Ключевые проблемы, вероятно, станут решать с помощью принятия дополнительных нормативно-правовых актов или внесений изменений в те или иные законы", – прогнозирует Игорь Рейтерович. "Думаю, за обновленные проект, где сгладят самые острые углы, необходимое количество голосов найдется. При этом финальный вариант, значительно отличающийся от того, что Кабмин внес в Раду 25 декабря

Решить всё одномоментно невозможно

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок поделился такими мыслями:

Внесение данного проекта в Раду от имени Кабмина с последующим отзывом, активное обсуждение его, комментарии разных игроков, вплоть до президента, свидетельствуют, что на сегодняшний день стороны пытаются переложить на кого-то (только бы не на себя) вину за неэффективную работу касательно учета военнообязанных в Украине на протяжении всех лет независимости. Конечно, первоочередные вопросы тут к Министерству обороны". "Как прогнозировали я и многие мои коллеги, процесс принятия законопроекта о мобилизации приобрел все признаки политизации

Действительно, продолжает эксперт, есть проблема с ресурсами, с воинским учетом, что привело к дефициту кадров в вооруженных силах. Потому решили расширить базу, путем изменений действующего законодательства.

"Но ответственные за это лица сделали всё так, что вызвали возмущение в обществе. Ведь часть попадающих при таком подходе под мобилизацию не стоят на учете – и не хотят становиться. В том числе, потому что есть проблемы в самих ВСУ – с организацией службы, достаточной экипировкой и так далее. А также, потому что вопросы справедливости при мобилизации у нас, к сожалению, отходят на дальний план", – поясняет Валерий Клочок.

Учитывая массу проблем, решить всё одномоментно невозможно, уверен он. Потому что заниматься этим следовало десятилетиями. А именно:

– не было эффективного военного учета более 30 лет;

– не привлекались к срочной службе те, кто должен был;

– не популяризовалась служба в армии

– не реформировались ВСУ должным образом.

кто-то считает, что это его не касается, кто-то ищет себе оправдание в том, что власть коррумпирована. И так далее", – отмечает эксперт. "Это комплексная проблема, которую быстро не решить. Как следствие – украинское общество, к сожалению, оказалось не готово на сто процентов приобщаться к противостоянию российской агрессии. Кто-то выехал за границу

Очевидно, продолжает он, что кардинальные перемены, которые прописывались в первоначальном правительственном варианте законопроекта, не пройдут. Возможно, реформирование будет проходить постепенно, точечно. Как уже делается, принятием того же законопроекта по электронным реестрам для военного учета.

"То, что представители ТЦК действуют сейчас вне правового поля, возможно, связано с тем, что власть, понимая проблему с мобилизацией, дала им определенный карт-бланш. Мол, действуйте максимально широко, чтоб увеличить количество мобилизованных, раз уж не получается сделать это из-за неэффективного военного учета. Потому и идет массовая раздача повесток тут и там", – считает Валерий Клочок.

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