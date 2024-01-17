Имеют ли ТЦК право проверять документы и физически задерживать граждан: объяснение уполномоченного по правам человека

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что Центры территориального комплектования являются военными подразделениями и по Конституции не могут ограничивать права граждан Украины, даже в военное время. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NV.

Сотрудники ТЦК вручают повестки на улицах. Фото из открытых источников

Дмитрий Лубинец отметил, что работники ТЦК не имеют права забирать документы и физически задерживают граждан.

" Основной вопрос, который поднимают граждане Украины, – это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет ", – говорит Лубинец.

Уполномоченный по правам человека указывает, что такие действия являются нарушением согласно Конституции Украины, а полномочия по проверке документов имеют другие органы.

"ТЦК — это военные подразделения. Согласно нашей Конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины, даже если юридически у нас введен военный статус", — считает Дмитрий Лубинец и добавляет, что "это прямая норма нашей Конституции".

По словам Лубинца, документы может проверять Нацполиция, работники пограничной службы и Нацгвардия, однако "точно не военные".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ДБР провело досудебное расследование инцидента избиения в военкомате в Тернопольской области, а согласно заявлению Офиса генпрокурора работников ТЦК будут судить за вероятное умышленные телесные повреждения, пытки и незаконное лишение свободы человека.

Также "Комментарии" писали о главных причинах, останавливающих мужчин от мобилизации в Украине.