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Имеют ли ТЦК право проверять документы и физически задерживать граждан: объяснение уполномоченного по правам человека

Дмитрий Лубинец, уполномоченный ВР по правам человека, объяснил, какие конституционные нормы нарушают работники ТЦК во время мобилизации в Украине.

сегодня, 16:06
Автор:
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Slava Kot
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Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что Центры территориального комплектования являются военными подразделениями и по Конституции не могут ограничивать права граждан Украины, даже в военное время. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NV.

Имеют ли ТЦК право проверять документы и физически задерживать граждан: объяснение уполномоченного по правам человека

Сотрудники ТЦК вручают повестки на улицах. Фото из открытых источников

Дмитрий Лубинец отметил, что работники ТЦК не имеют права забирать документы и физически задерживают граждан.

"Основной вопрос, который поднимают граждане Украины, – это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет ", – говорит Лубинец.

Уполномоченный по правам человека указывает, что такие действия являются нарушением согласно Конституции Украины, а полномочия по проверке документов имеют другие органы.

"ТЦК — это военные подразделения. Согласно нашей Конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины, даже если юридически у нас введен военный статус", — считает Дмитрий Лубинец и добавляет, что "это прямая норма нашей Конституции".

По словам Лубинца, документы может проверять Нацполиция, работники пограничной службы и Нацгвардия, однако "точно не военные".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ДБР провело досудебное расследование инцидента избиения в военкомате в Тернопольской области, а согласно заявлению Офиса генпрокурора работников ТЦК будут судить за вероятное умышленные телесные повреждения, пытки и незаконное лишение свободы человека.

Также "Комментарии" писали о главных причинах, останавливающих мужчин от мобилизации в Украине.



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Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/mobilizaciya-lubinec-pro-vadi-zakonu-porushennya-z-boku-tck-i-chomu-oon-bezsila-novini-ukrajini-50384766.html
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