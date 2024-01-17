Имеют ли ТЦК право проверять документы и физически задерживать граждан: объяснение уполномоченного по правам человека

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Slava Kot
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что Центры территориального комплектования являются военными подразделениями и по Конституции не могут ограничивать права граждан Украины, даже в военное время. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NV.
Сотрудники ТЦК вручают повестки на улицах. Фото из открытых источников
Дмитрий Лубинец отметил, что работники ТЦК не имеют права забирать документы и физически задерживают граждан.
Уполномоченный по правам человека указывает, что такие действия являются нарушением согласно Конституции Украины, а полномочия по проверке документов имеют другие органы.
По словам Лубинца, документы может проверять Нацполиция, работники пограничной службы и Нацгвардия, однако "точно не военные".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ДБР провело досудебное расследование инцидента избиения в военкомате в Тернопольской области, а согласно заявлению Офиса генпрокурора работников ТЦК будут судить за вероятное умышленные телесные повреждения, пытки и незаконное лишение свободы человека.
Также "Комментарии" писали о главных причинах, останавливающих мужчин от мобилизации в Украине.
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