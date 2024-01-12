Когда появится обновлённый законопроект о мобилизации: ответ Арахамии

Верховная Рада предложила поправки к законопроекту о мобилизации, который вернули в Кабинет министров. При этом сроки подачи нового проекта закона никто не устанавливал. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

Глава "слуга народа" в парламенте рассказал, что Комитет по нацбезопасности предоставил много предложений. Например, по вопросу мобилизации транспорта в ФОПов. Парламент выступил против этого.

"Мы сказали, что такого не может быть. Мы сказали об инвалидах — мы не допустим того, чтобы инвалиды 3 группы могли идти к призыву, потому что там много людей, не имеющих одного из органов, или больных туберкулезом. Зачем это в армии?", – пояснил нардеп.

Арахамия подтвердил, что есть вопросы к предложению рассылать повестки по электронной почте.

"Вообще нельзя обсуждать, каким образом, прислав повестку, начинается уголовная ответственность за уклонение, хотя человек может просто не иметь такого доступа", — заявил парламентарий.

Он добавил, что в комитете Рады много времени посвятили теме обучения мобилизованных. Парламент хочет, чтобы в новом законе была норма об обязательном учебном курсе. Уровень обучения в учебных центрах должен существенно улучшиться. Прямо в законе в рекомендациях должно быть прописано, что каждый мобилизованный должен пройти обязательный подготовительный курс.

Что касается сроков подачи нового закона, то Давид Арахамия ответил, что этот вопрос не обсуждался.

"Мы сказали так – что мы понимаем, если военным нужно, мы соберемся в любой день или ночью, и все будем голосовать. Просто дайте качественный документ", — заявил Арахамия.

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