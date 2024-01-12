Когда появится обновлённый законопроект о мобилизации: ответ Арахамии

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Кравцев Сергей
Верховная Рада предложила поправки к законопроекту о мобилизации, который вернули в Кабинет министров. При этом сроки подачи нового проекта закона никто не устанавливал. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Давид Арахамия. Фото: из открытых источников
Глава "слуга народа" в парламенте рассказал, что Комитет по нацбезопасности предоставил много предложений. Например, по вопросу мобилизации транспорта в ФОПов. Парламент выступил против этого.
Арахамия подтвердил, что есть вопросы к предложению рассылать повестки по электронной почте.
Он добавил, что в комитете Рады много времени посвятили теме обучения мобилизованных. Парламент хочет, чтобы в новом законе была норма об обязательном учебном курсе. Уровень обучения в учебных центрах должен существенно улучшиться. Прямо в законе в рекомендациях должно быть прописано, что каждый мобилизованный должен пройти обязательный подготовительный курс.
Что касается сроков подачи нового закона, то Давид Арахамия ответил, что этот вопрос не обсуждался.
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