Кого стоит мобилизовать в первую очередь: почему закон о мобилизации переписывают по-новому

Во вторник, 16 января, Верховная Рада приняла в целом законопроект №10062 по реестрам для военного учета. А вот новый вариант проекта закона о мобилизации вместо того, что парламент вернул правительству на доработку, появится примерно через месяц. Об этом заявила замминистра обороны Наталья Калмыкова. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", какие ошибки власть уже совершила касательного данного документа, а также – как сделать мобилизацию более эффективной.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

У нас огромная армия тех, кто служит в военизированных структурах

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж акцентирует, что законопроект, который был внесен в Раду 25 декабря, был абсолютно "сырым" и не проходным.

По словам эксперта, там не только прописывались многочисленные нарушения действующего законодательства и даже Конституции (о чем говорили и наши юристы, и уполномоченный по правам человека, и зарубежные партнеры), но он еще и ничего не давал в плане реальной эффективной мобилизации, плане ротации, плане усиления наших позиций на фронте и армии в целом.

"Вместо того, чтоб пытаться протянуть репрессивный законопроект, который подразумевал задействование массы правоохранителей в процессе "отлова" военнообязанных, следовало подумать о том, как этих самых правоохранителей, других представителей силового блока привлечь в ряды ВСУ. И законодательными мерами, и постановлениями Кабмина в плане реализации данных мероприятий", – считает генерал.

У нас, поясняет он, огромная армия тех, кто служит в военизированных структурах, принимал воинскую присягу, но – не пополнил в столь сложное время ряды вооруженных сил.

"Даже госслужащих это касается. В годы Второй мировой в СССР закрылось множество всякого рода райкомов, на которых висела надпись "Все ушли на фронт!". Потому что надо быть именно там, где надо, а не где хочется, где удобнее. Есть очень большой резерв быстрого пополнения. Он не потребует долгого обучения, потому что имеет соответствующие навыки. Из такого контингента можно формировать штурмовые бригады, разведывательные подразделения, технически, артиллерийские и так далее", – уверен Николай Маломуж.

Речь, уточняет он, о представителях Территориальной обороны, МВД (там около 320 тысяч человек, из которых 70 тысяч вполне можно направить в ряды ВСУ, считает генерал), Нацгвардии, спецслужб.

"Так мы можем собрать до полумиллиона человек. В течение двух-трех месяцев. Параллельно проводя мобилизацию других граждан Украины. Я приветствую введение электронных реестров военнообязанных. Но очень важно и то, чтоб при призыве обращалось внимание на специализацию. Спецназ не должен сидеть в окопах. Не все могут работать пилотами дронов, управлять средствами РЭБ, не все – быть в пехоте, танкистом, разведчиком и так далее. Так не нужно хватать всех, без разбору, и латать ими те или иные "дыры" бездумно. Человек, обладающий определенными навыками, принесет в разы больше пользы именно там, где может их применить. И рекрутинг в этом смысле – хорошее дело", – признаёт эксперт.

Важны, по его словам, и социальные пакеты, стимулирующие факторы.

"Это продумать сложнее, чем тупо ловить людей на улицах или в тренажерных залах. Но разумный, профессиональный подход дает и больше эффекта. Надеюсь, такие подходы мы и увидим в новом мобилизационном законопроекте, – говорит генерал. – Ротация, конечно, нужна, но не скопом. Поэтапно. Чтоб те или иные подразделения не потеряли боеспособность. Важно передать свой опыт вновьприбывшим на фронт".

Сейчас проект закона о мобилизации идет по кругу

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков рассуждает так:

"Мобилизационный закон образца 1992 года нужно было менять. Потому что ситуация (и геополитическая, и в Украине) с того времени кардинально поменялась. Но заниматься этим должны были профессиональные политики, грамотные юристы. А у нас, к сожалению, это делали непрофессионалы".

И всё, что происходит сейчас вокруг так важного проекта закона – следствие именно таких непрофессиональных действий, уверен эксперт.

"В итоге, не понимая сути процессов мобилизации, они написали то, что написали. И обнародование этого предсказуемо вызывало массу негодований – и в украинском обществе, и в части более грамотного политикума, и даже у наших зарубежных партнеров (там же масса нарушений прав и свобод человека!). Тогда-то "активисты", которые всё это понаписали, схватились за голову. И начали пытаться переложить всю ответственность за свой "шедевр" на военных. Но – не тут то было! Эта война привела к революции в украинских ВСУ, к созданию реальной военной элиты Украины, которой у нас не было ранее. И эта самая военная элита не стала тупо брать под козырек и признавать вину, которой за ней не было. Она дала понять, что просто озвучивает свои потребности, а уж организация мобилизации-демобилизации — дело политиков и чиновников. Так и в законе прописано. Так что — исполняйте! В общем, непрофессиональные политики получили удар еще и от военных. Которые, кстати, имеют полноценную поддержку народа", – отмечает Олег Стариков.

По его словам, когда Верховная Рада поняла, какой кошмарный законопроект пытаются провести через нее, что "тихая жизнь" (когда денежки идут, а ты тупо за что-то голосуешь, не особо вникая) может закончиться, а имена нардепов, которые за такое проголосуют будут вписаны в историю Украины как образчик позора – она перепугалась и встрепенулась.

И дали бой попытке протянуть данный законопроект. Бой в информационном плане, потому что этот недопроект, как мы знаем, даже не добрался до зала заседаний. Критиковали жестко. Причем, не только оппозиционеры. Критиковала и часть "слуг", и омбудсмен В Верховной Раде, пересидевшей уже свой срок, произошел своеобразный разлом", – констатирует эксперт. "И отдельные нардепы, особенно оппозиционной направленности, резко активизировались. Как тот же Разумков, та же Тимошенко

Теперь, продолжает он, представители Минобороны, которые писали этот закон, оказались крайними. Включая министра Умерова.

"И они решили поступить по закону – и по логике. Написали новый законопроект и отправили по кругу всем министерствам, чего с предыдущим проектом ранее не делали (в нарушение регламента). Так что сейчас этот документ идет по кругу. И каждое министерство, так или иначе, оказывается задействованным, – поясняет Олег Стариков. – Ну, а ВР, похоже, может вернуть себе статус высшей законодательной власти, вернуть субъектность. И мы реально станем жить в парламентско-президентской республике, а не в республике Банковая, как было в последние годы".

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