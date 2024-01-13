Мобилизация в Украине: с каким вызовом столкнулась власть и почему время играет против нас

Верховная Рада не сумела переварить правительственный вариант законопроекта о мобилизации, поданный еще 25 декабря. В итоге на этой неделе его вернули на доработку в Кабмин. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами странные танцы, которые политики устроили вокруг важнейшего законопроекта.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В украинском политическом классе есть проблемы с пониманием

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда поделился таким мнением:

Но смысл политической деятельности именно в том, чтоб брать на себя ответственность. Не только тогда, когда им и стране хорошо, но и — когда плохо. И люди, которых избрали в 2019 году, люди, презентовавшие себя как новые, незапятнанные, лица, — должны работать таким образом, чтоб ни у кого не вызывали сомнения их легитимность, эффективность". "Я понимаю, что мобилизационный законопроект – непопулярен. И большинство политиков не хочет брать на себя ответственность за его принятие и воплощение в жизнь

По мнению эксперта, то, что происходит вокруг законопроекта о мобилизации, не отвечает национальным интересам Украины.

"Принятие данного закона должно также дать старт широкой дискуссии о смене в системе нашей власти. О создании правительства национального единства. О реальном переходе промышленности на военные рельсы. Чтоб мы демонстрировали всему миру, что готовы бороться и побеждать", – акцентирует Евгений Магда.

Если не будем этого делать, предупреждает он, то постоянно будем сталкиваться с давлением со стороны отдельных кругов Запада – мол, Киеву надо договариваться с Москвой, учитывать "реалии на земле" (как говорят россияне, что подразумевает наше согласие на потерю 20% своей территории, оккупированной на данный момент).

Но такого понимания в украинском политическом классе, к сожалению, не просматривается", – констатирует эксперт. "Закон о мобилизации необходим, его нужно принимать как можно быстрее

Речь идет о выживании

По словам доктора политических наук, эксперта Аналитического центра "Объединенная Украина" Игоря Петренко, никто не думал, что будет легко с законопроектом о мобилизации. Но сейчас, считает он, мы видим какой-то разгул популизма.

"Практически все пытаются впихнуть туда какие-то свои предложения. Оппозиция мечет альтернативные законопроекты, пытаясь заигрывать с той социальной группой, которая скептически относится к мобилизации в целом. Это, конечно, не государственное мышление. Все политики, которые сейчас пиарятся на этой теме, выступают как популисты, как безответственные люди. И у них не должно быть политического будущего", – уверен эксперт.

Он акцентирует – то, что вкладывается в мобилизационный законопроект, является позицией, потребностями Генштаба, что признал и главком Залужный. Исходя из соображений нацбезопасности, сохранения нашей государственности.

"Все те, кто критикует мобилизацию, должны понимать, что речь идет о выживании. Нашей армии, а соответственно и государства. Воины на передовой нуждаются в ротации, в отпусках, ВСУ в целом — в пополнении. Нам нужно доукомплектовывать имеющиеся подразделения, формировать новые", – поясняет Игорь Петренко.

Понятно, продолжает он, что к работе ТЦК есть вопросы. Но для этого как раз и прописываются определенные реформы в законопроекте о мобилизации.

– инициативы Минобороны. Согласно последним данным, уже около 37 тысяч украинцев подали свои резюме для пополнения ВСУ. Хорошо, когда получаешь мотивированного человека, сознательного идущего на ту или иную должность в вооруженных силах. Однако рекрутинг – лишь хорошее приложение к мобилизации, но никак не ее замена", – подчеркивает эксперт. "Документооборот точно нужно переводить в цифровой — нравится это кому-то или нет. И соответствующие моменты также прописывались в данном законопроекте. Нам необходимо, чтоб ТЦК работали действенно, адекватно, чтоб это нормально воспринималось людьми. Мы уже видим хорошие результаты от рекрутинга

Важно также отмечает он, что в мобилизационном законопроекте устанавливался срок в 36 месяцев для возможной демобилизации (в зависимости от ситуации на фронте).

"Любые предложения можно дискутировать. Но сейчас решения нужно принимать быстро, – уверен Игорь Петренко. – В России скрытая мобилизация идет на постоянной основе, страна-агрессор не отказалась от планов по захвату Украину, по уничтожению нашей нации, государственности. И сейчас мы останавливаем врага лишь благодаря героизму наших воинов. Сил и средств у врага куда больше".

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