О чем говорит дискуссия вокруг законопроекта о мобилизации: с чем просчиталась власть

На этой неделе Верховная Рада вернула на доработку законопроект о мобилизации Кабинет министров, который подал данный документ 25 декабря от как бы своего имени. При этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия делает вид, что нардепы ни при чем, это, мол, правительство такой "сырой" документ соорудило. Не при делах почему-то и Офис президента, который, как известно, фактически управляет всем, что происходит в стенах парламента. Что на данный момент можно сказать о танцах вокруг мобилизационного законопроекта? Как это аукнется власти и стране? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Живая дискуссия – это плюс

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко рассуждает следующим образом:

Что касается собственно законопроекта о мобилизации – мы видим живую политическую дискуссию вокруг очень важной темы, отмечает эксперт. И это, по его мнению, – хороший признак.

"Благодаря таким дискуссиям власть имеет обратную связь с обществом, с оппозицией. Узнает о каких-то проблемах. Пытается их решить. Во время военного положения, так уж получилось, что обратные связи были вынужденно порушены, отменены. А то, что сейчас, пусть даже таким образом, они восстанавливаются, пробиваются - очень позитивный, с моей точки зрения, момент", – поясняет Андрей Еременко.

Он согласен с тем, что законопроект перебрасывают друг другу как "горячую картофелину". Но это, уверяет эксперт, тоже нормальный процесс. Для любой страны.

"Никто не хочет брать исключительно на себя то, что априори будет негативно воспринято обществом. И всегда пытаются, если не полностью перенести ответственность на кого-то другого, то хотя бы разделить ее. Это нормальная часть политического процесса. Так в итоге мы получим более-менее приемлемый закон", – считает Андрей Еременко.

Другой вопрос, продолжает он, что нам такой живой политический процесс нужен по ряду вещей.

"Но однозначно – где такой процесс есть, там есть и позитивные сдвиги, – акцентирует эксперт. – Когда подобное происходило вокруг коррупции в Минобороны – ее стало заметно меньше. Когда подобный процесс происходил вокруг темы "дроны или брусчатка", в итоге последней стало в разы меньше – и города тем хвастают, кто больше средств перечислит на нужды обороны. Резюмируя: любой живой политический процесс – это скорее хорошо, чем плохо. И законопроект о мобилизации – не исключение".

Игры с законопроектом о мобилизации похожи на политтехнологические маневры

Политолог Владимир Цыбулько поделился таким мнением:

это всего-навсего политтехнологические маневры, призванные запугать и население, и саму фракцию "Слуга народа". Ведь недавнее заявление Арахамии о том, что во фракции почти 50 депутатов написали заявления о сложении полномочий создавали такую деструкцию, которая могла бы подтолкнуть Банковую к созданию коалиции". "Впечатление такое, что игры с законопроектом о мобилизации

Но очевидно, продолжает эксперт, что ситуация лишь ухудшилась.

"Почему именно на вопросе отставки Безуглой спикер Стефанчук так спешно закрыл заседание? Да потому, что фракция проголосовала бы за эту отставку! И вся схема с запугиванием населения этим законом стала бы очевидной", – считает Владимир Цыбулько.

Поэтому, констатирует он, произошла двойная процедура – фракция объявила о том, что законопроект вернули обратно в Кабмин, а тот заявил, что сам его отозвал.

Было принято наиболее разумное решение

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отмечает, что противоречивая ситуация вокруг законопроекта о мобилизации стала неизбежным и закономерным следствием чрезмерного общественно-политического напряжения вокруг самой темы и процесса мобилизации.

"По отношению к мобилизации в украинском обществе и политикуме возник очевидный когнитивный диссонанс между противоположными политико-психологическими установками, – поясняет эксперт. – Когнитивный диссонанс в украинском обществе по отношению к мобилизации заключается в том, что абсолютное большинство украинцев доверяет ВСУ и Залужному, хочет полного освобождения оккупированных территорий. Но при этом не проявляют большого желания самим присоединиться к ВСУ и внести свой личный вклад в освобождение оккупированных территорий. Отсюда и критичное отношение к мобилизации, особенно в тех формах, как это происходит сегодня. И вот эти противоречивые настроения сразу же были перенесены на законопроект о мобилизации", – отмечает Владимир Фесенко.

Политики, продолжает он, сразу же уловили, что законопроект о мобилизации, каким бы он ни был, не будет популярным. Поэтому проявилось нежелание брать на себя ответственность за непопулярные нормы этого законопроекта у разных государственных институций, разных государственных и политических деятелей. От них, акцентирует эксперт, стало открещиваться и военное руководство, которое и было главным инициатором разработки этого законопроекта.

"Офис президента, также не захотел брать ответственность за разработку законопроекта, который неизбежно вызвал бы критику. Формальной разработкой законопроекта, который был инициирован военными и отражал реальные потребности Вооруженных Сил Украины, занималось Министерство обороны, поэтому он и был подан от Кабмина", – поясняет Владимир Фесенко.

Он напоминет, что право законодательной инициативы у нас имеют только три субъекта – народные депутаты, президент и Кабмин.

"Законопроект действительно был сырым, подготовленным в спешке, с очень сильным креном в сторону жестких санкций за уклонение от мобилизации. С самого начала было понятно, что он нуждается в существенной доработке. И процесс доработки законопроекта начался сразу после Нового года в профильном парламентском комитете с участием руководства ВСУ, Минобороны и представителей Кабмина. Однако параллельно в Верховной Раде начался парад махрового популизма – появилось сразу четыре альтернативных законопроекта, которые были направлены не на поиск конструктивного компромисса по законопроекту о мобилизации, а на то, чтобы понравиться избирателям, которые были против мобилизации, и завалить кабминовский законопроект о мобилизации", – разбирает ситуацию эксперт.

Он уверен – если бы Офис президента полностью контролировал ситуацию в парламенте, то ничего этого не было бы и близко, а законопроект о мобилизации давно был принят в первом чтении. Но ситуация в Верховной Раде, подчеркивает Владимир Фесенко, гораздо более противоречивая, чем иногда кажется внешним и малоинформированным наблюдателям.

"В итоге было принято наиболее разумное решение, которое я прогнозировал еще в начале января, – законопроект вернули в Кабмин на доработку с рекомендациями и замечаниями парламентских комитетов. Кабмин, вроде бы, всё уже учел, доработал и вернул законопроект в Верховную Раду. Но как-то слишком уж быстро. Судя по имеющейся информации, первоначальный текст законопроекта существенно смягчен, нормы, вызвавшие наибольшую критику удалены. Если профильный комитет парламента (по обороне и национальной безопасности) одобрит этот новый вариант, то он будет вынесен на голосование парламента в первом чтении. Но сделать это необходимо, имея уверенность что законопроект пройдет зал заседаний", – отмечает политолог.

Неспособность принять законопроект о мобилизации и провести эффективную мобилизацию будет означать проявление слабости государства, предупредает он. И это вдохновит и стимулирует нашего врага усиливать войну против Украины.

"А у наших партнеров возникнет вопрос: если украинцы не хотят воевать и не могут принять законопроект о мобилизации, то какой смысл им помогать? Поэтому законопроект о мобилизации придется принимать, иначе у всех у нас будут большие проблемы", – заключает Владимир Фесенко.

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