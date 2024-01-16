В Минобороны рассказали, когда ожидают запуск закона о мобилизации

В ближайшие недели Верховная Рада может принять новый закон о мобилизации, а вскоре начнется и его реализация. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявила замминистра обороны Наталья Калмыкова.

Минобороны Украины. Фото: из открытых источников

Замминистра отметила, новая редакция окажется в Верховной Раде "в кратчайшие сроки". Теперь она должна пройти определенный путь согласования в правительстве. На уточняющий вопрос, о днях или о неделях идет речь, она сказала: "Мы бы хотели, чтобы это были дни, но понимаем, что это будут, скорее всего, несколько недель".

Затем замминистра обороны сказала, что "недели" – это не вопрос вынесения законопроекта в Верховную Раду.

"Это недели – возможно, месяц и немножко – для начала уже реализации", – уточнила Наталья Калмыкова.

Комментируя отозванный законопроект, Наталья Калмыкова подчеркнула, что у нардепов в основном были замечания не по сути, а по форме, а главная идея законопроекта остается неизменной – предоставить отдых тем, кто воюет на передовой с 2022 года, а то и раньше.

"Для этого нам нужно установить не только нормы, которые позволят проводить увольнение людей, но и решить вопрос замены людей на фронте. Главное при этом – усилить направление подготовки. Поэтому кардинально по своей идее законопроект не меняется – меняются подходы к отдельным категориям граждан", – высказалась Калмыкова.

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