Что удивляет в заявлениях Зеленского о мобилизации: как власти вернуть доверие общества

В интервью британскому каналу 4 News президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько заявлений о мобилизации. Так, по его мнению, мобилизация должна быть справедливым процессом. Также он отметил, что поддерживает законопроект о мобилизации (который повторно пытается соорудить Кабмин), однако против мобилизации 500 тысяч человек, так как не видит потребности в таком количестве. Как оцениваете данные заявления? Можно ли считать мобилизацию в том виде, в каком она есть в Украине на данный момент – справедливым процессом? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Всё больше людей задает правильные вопросы о мобилизации

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:

не находят в нем справедливости. Ни для военных, которые находятся сейчас на фронте. Ни для тех, кого планировалось призвать, согласно этому проекту. Ни для тех, кто искал какие-то лазейки для уклонения. Ни одна из групп не видела в предложенном варианте – справедливости. По той простой причине, что ее там нет. Законопроект был прописан из логики отношения к людям как к мобилизационному ресурсу, сравнимому с оружием, боеприпасами и деньгами". "Процесс мобилизации в Украине нельзя назвать справедливым. И те, кто следит за перипетиями вокруг соответствующего законопроекта

По мнению эксперта, попытка принудить к мобилизации через страх и запреты ни к чему хорошему не приведет. Скорее спровоцирует саботаж и сопротивление.

Но уже запустились процессы, направленные на повышение недоверия между властью и обществом. Причем отсутствие справедливости в предложенном законопроекте проецируется на власть, на государство в целом. Люди уже больше задаются вопросом не касательно процедурных вопросов мобилизации (которые прописывались в законопроекте), а – к форме осуществления власти, к военно-политическому руководству", – поясняет Виталий Кулик. "Когда это стало понятно власти, она дала заднюю, отозвав законопроект как сырой

Он акцентирует, что произошла десакрализация людей, которые казались неприкосновенными авторитетами. Например, главкома ВСУ генерала Залужного.

"Всё больше людей задает правильные вопросы. Можно ли иначе? Есть ли другие варианты? Надо ли нам создавать паритет с РФ по количеству людей на фронте? И это в определенной мере отобразилось в интервью президента, которое мы сейчас обсуждаем. Но лично для меня странно, что Зеленский озвучивает болезненные для нас моменты, связные с мобилизацией, в интервью иностранному медиа. Целевая аудитория таких СМИ – истеблишмент, общественное мнение Запада. Потом уже это ретранслируется в Украину. Почему нет подобной коммуникации президента (где он правильно акцентирует важные вещи) с собственным народом? С нашими СМИ? В декабре была большая пресс-конференция Зеленского, можно было всё это озвучить. А мы вместо серьезно разговора и нужных акцентов увидели тогда стратегическую растерянность власти. И это передалось обществу. Оно не видит у власти готовность брать на себя политическую ответственность за серьезные решения. Проявлять политическую волю. Более того – углубилось недоверие", – подчеркивает эксперт.

Виталий Кулик резюмирует: процесс мобилизации несправедлив ни в отношении военнослужащих, ни касательно гражданских; мы не видим справедливого подхода и – кроме отдельных заявлений власти – реальной готовности изменить нынешнее состояние дел.

От качества мобилизации зависит судьба Украины

По мнению руководителя Центра политической разведки, политтехнолога Олега Постернака, президент Зеленский в политике государства по мобилизации сейчас пытается пройти "между Сциллой и Харибдой". С одной стороны, прекрасно понимая жизненную потребность в дальнейшей мобилизации, необходимость ротации на передовой, замене бойцов новобранцами, обеспечения прав нынешних военнослужащих. Ведь это вопрос устойчивости фронта и эффективной обороны. С другой – как глава государства, возможно, имеющий амбиции на следующий срок, ему приходится взвешивать все негативные эффекты от этого процесса для политического рейтинга среди гражданского населения, испуганного обсуждением мобилизационных изменений и возможных санкций.

"Поэтому Зеленский желал бы отстраниться от наиболее одиозных инициатив – и увязать эту тему как компетенцию военного руководства. Насколько ему удастся пройти этот туннель общественных эмоций и мыслей, покажет время и новый этап мобилизации", – считает эксперт.

Следует понимать, продолжает он, что от качества мобилизации и ее разумного проведения (а не только справедливого, потому что это слово может по-разному пониматься разными группами) зависит судьба Украины.

"Война на истощение с неприятелем завтра не остановится. Напротив, многие на Западе и в Украине говорят о том, что в режиме войны придется жить довольно продолжительное время. Разумеется, это требует осознанного коллективного соучастия в обороне страны как можно более широких слоев населения, а не только нынешних уставших военнослужащих", – подчеркивает Олег Постернак.

Он обращает внимание, что обсуждение нового закона о мобилизации способствовало процессу отрезвления общества, заставив многих гражданских понять, что война – не только там, "на нуле", или иногда в воздухе над твоим городом, а гораздо ближе.

"Но власти следует понимать, – предупреждает эксперт, – что этот общественный надрыв можно будет исцелить только принципиальной позицией и эффективными действиями. А именно: прекращением показательных рейдов работников ТЦК по отношению к согражданам, борьбой с коррупцией в их системе; снятием отсрочки от мобилизации с народных депутатов Украины; публичной демонстрацией активного и подлинного участия детей топ-чиновников и политиков в войне. Это значительно скрепит "общественный договор" и позволит более уверенно смотреть в будущее. Хотя для власти, не факт, что приведет к удержанию предыдущих высоких рейтингов и доверия. Но выбор "государство" или "собственный интерес" должны делать не только простые граждане, а и – чиновники, их семьи. Тогда и будет резонно говорить о справедливости".

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