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К чему привели обещания быстрой победы: может ли исправить ситуацию новый закон о мобилизации

Ситуация с мобилизацией будет доведена до логического конца, иначе Украину ждет крах

сегодня, 13:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министерство обороны Украины планирует запустить электронный кабинет военнообязанного уже во втором квартале 2024 годаТем временем Кабмин продолжает переработку законопроекта о мобилизации, забракованного Верховной РадойКак оцениваете происходящее вокруг законопроекта о мобилизации и собственно с мобилизацией в Украине? Чего ожидать в этом плане в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

К чему привели обещания быстрой победы: может ли исправить ситуацию новый закон о мобилизации

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Наблюдаем игры "Горячая картошка"

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поделился таким мнением:

"Законопроект о мобилизации должен был быть изменен минимум полтора года назад. А в идеале – еще до широкомасштабного российского вторжения. В тот момент, когда западные партнеры предупреждали нас, что такое вторжение грядет. К сожалению, руководство Украины и к партнерам не прислушалось, и важные изменения не приняло".

По словам эксперта, практически полтора года нынешняя власть убаюкивала украинцев, рассказывая, что война закончится за два-три месяца, что не надо паники, что летом-2023 мы будем в Крыму, что контрнаступлением мы всё отрежем-откусим, что только можно.

"И, к сожалению, большая часть украинцев именно так это и воспринимала. И для них война — где-то там, далеко. Это мы переживали с 2014-го, когда для больше части Украины, увы, война на Донбассе было — "что-то далекое, не мое". Такая "победно-оптимистичная" (беспочвенно) информационная политика была по душе тем, кто голосовал за Зеленского и "Слугу народа". А когда власть осознала неизбежность применения такого непопулярного (в любой стране) метода пополнения вооруженных сил как мобилизация — все вдруг вздрогнули. Власть прекрасно отдает себе отчет, что те, кто вчера еще восторгался ей, сегодня ее же проклинают. Припоминая, как нам обещали быструю победу и прочие сказки", – акцентирует Георгий Тука.

Это приводит, поясняет он, к стремительному падению рейтинга Зеленской и правящей партии. Чего политики, понятно, не хотят.

"Как следствие — наблюдаем игры "Горячая картошка". Когда непопулярный (но необходимый, который будет неизбежно принят) законопроект перебрасывают друг другуПытаясь переложить ответственность за данную инициативу то на военных, то на Кабмин, то на Верховную Раду. А Офис президента как бы вообще в стороне. Всё – по причине страха принять на себя ответственность", – уверен эксперт.

Он не сомневается, что мобилизационный законопроект точно будет принят. В каком виде — пока прогнозировать сложно.

"Могу лишь сказать, что нынешняя власть совершает очередную большую ошибку. Когда представляет мобилизации в виде кнутаСовершенно забыв о пряниках. И к моему глубокому сожалению, информационная политика, ярким представителем которой является "Зеленый телемарафон" продолжает действовать в том же ключе, что и почти два года. Информация, которую продуцирует это "медиа", имеет мало общего с реальным положением дел. Если пообщаться с военнослужащими, которые получили ранения, пережили ампутацию, с семьями погибших, то понятно, что государство не уделяет должного внимания этим аспектам. К тому же, нам рассказывают о каких-то непонятных фронтах: экономическом, дипломатическом, политическом, информационном. На самом деле – фронт один. Единственный. Тот, где каждый день гибнут украинцы и украинки, вставшие на защиту Родину с оружием в руках. Пора прекратить подмену понятий. И бросить все силы на укрепление ВСУ", – призывает Георгий Тука.

Он констатирует: ситуация с мобилизацией будет доведена до логического конца, иначе Украину ждет крах. Потому что выбор сейчас, фактически, между мобилизацией и оккупацией, заключает эксперт.

Реформа нужна была давно

По словам политического эксперта Светланы Кушнир, даже без учета того факта, что Украина уже десять (!) лет ведет войну за свою независимость и суверенные территории с государством-агрессором – путинской Россией, закон о мобилизации, принятый в 1992 году, является морально устаревшим. Как и значительная часть внутренних инструкций для работников бывших военкоматов (сейчас – ТЦК).

"Реформа нужна была давно! Об этом говорили мы, эксперты, годами. А с началом широкомасштабного вторжения все законодательные пробелы, а зачастую и отсутствие каких-либо директив для управления в этой сфере, наглядно проявились", – констатирует собеседница "Комментариев".

Что касается электронного кабинета военнообязанного, то и эти разговоры ведутся давно, отмечает она. Еще в 2019 году один из тогдашних заместителей руководителя Минобороны обещал, что вот-вот – и всё заработает, напоминает Светлана Кушнир. Но лишь 16 января 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка обработки и использование данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения".

Можно по-разному относиться к такому медленному внедрению и осовремениванию сферы учета мобилизационного ресурса, но принятые изменения в законодательство являются составной частью реформы сферы мобилизации вместе с законом о мобилизации, рассмотрение которого продолжается, поясняет эксперт.

Закон, продолжает Светлана Кушнир, направлен на цифровизацию армии для оптимизации военного учета и призыва. Теперь образуется единый реестр мобилизованных, который привязан к единому реестру избирателей.

"Вопросы в защите персональных данных и защиты от кибератак на него пока находятся в стадии подготовки. Но безопасность – самый главный фактор доверия граждан к этому реестру, да и вообще ко всем госреестрам. Теперь призывник, военнообязанный и резервист смогут получить информацию о своем включении (невключении) в Реестр – и информацию о себе через личный электронный кабинет. Это чрезвычайно важно, учитывая, что территориально гражданин Украины может быть где угодно, но будет реализован его запрос на информацию", – акцентирует эксперт.

Она обращает внимание, что после начала новой военной кампании против ХАМАС, Израильская армия (ЦАХАЛ) в октябре именно так разослала сообщения сотням тысяч резервистов. С указанием – куда и когда прибыть, что иметь при себе, на какие должности и направления они зачислены и т.д.

"В условиях военного положения наши воины сталкиваются с проблемами оформления документов. Не секрет, что ТЦК – режимные объекты и доступ к ним ограничен. Поэтому этим законом также существенно упрощена процедура получения статуса участника боевых действий (УБД), – рассказывает Светлана Кушнир. – Возможно, война – не лучшее время для изменений. Но есть отрасли, где эти изменения не произошли бы еще долго, если бы не трагические события, фактически подтолкнувшие к ним. Будем надеяться, что все остальные стандарты НАТО, которые мы обязаны имплементировать в национальное законодательство, примут как можно скорее. Это значительно приблизит нас к присоединению к этому военно-политическому международному блоку".

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Источник: https://comments.ua/
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