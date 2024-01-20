К чему привели обещания быстрой победы: может ли исправить ситуацию новый закон о мобилизации

Министерство обороны Украины планирует запустить электронный кабинет военнообязанного уже во втором квартале 2024 года. Тем временем Кабмин продолжает переработку законопроекта о мобилизации, забракованного Верховной Радой. Как оцениваете происходящее вокруг законопроекта о мобилизации и собственно с мобилизацией в Украине? Чего ожидать в этом плане в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Наблюдаем игры "Горячая картошка"

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука поделился таким мнением:

"Законопроект о мобилизации должен был быть изменен минимум полтора года назад. А в идеале – еще до широкомасштабного российского вторжения. В тот момент, когда западные партнеры предупреждали нас, что такое вторжение грядет. К сожалению, руководство Украины и к партнерам не прислушалось, и важные изменения не приняло".

По словам эксперта, практически полтора года нынешняя власть убаюкивала украинцев, рассказывая, что война закончится за два-три месяца, что не надо паники, что летом-2023 мы будем в Крыму, что контрнаступлением мы всё отрежем-откусим, что только можно.

"И, к сожалению, большая часть украинцев именно так это и воспринимала. И для них война — где-то там, далеко. Это мы переживали с 2014-го, когда для больше части Украины, увы, война на Донбассе было — "что-то далекое, не мое". Такая "победно-оптимистичная" (беспочвенно) информационная политика была по душе тем, кто голосовал за Зеленского и "Слугу народа". А когда власть осознала неизбежность применения такого непопулярного (в любой стране) метода пополнения вооруженных сил как мобилизация — все вдруг вздрогнули. Власть прекрасно отдает себе отчет, что те, кто вчера еще восторгался ей, сегодня ее же проклинают. Припоминая, как нам обещали быструю победу и прочие сказки", – акцентирует Георгий Тука.

Это приводит, поясняет он, к стремительному падению рейтинга Зеленской и правящей партии. Чего политики, понятно, не хотят.

Пытаясь переложить ответственность за данную инициативу то на военных, то на Кабмин, то на Верховную Раду. А Офис президента как бы вообще в стороне. Всё – по причине страха принять на себя ответственность", – уверен эксперт. "Как следствие — наблюдаем игры "Горячая картошка". Когда непопулярный (но необходимый, который будет неизбежно принят) законопроект п еребрасывают друг другу

Он не сомневается, что мобилизационный законопроект точно будет принят. В каком виде — пока прогнозировать сложно.

Совершенно забыв о пряниках. И к моему глубокому сожалению, информационная политика, ярким представителем которой является "Зеленый телемарафон" продолжает действовать в том же ключе, что и почти два года. Информация, которую продуцирует это "медиа", имеет мало общего с реальным положением дел. Если пообщаться с военнослужащими, которые получили ранения, пережили ампутацию, с семьями погибших, то понятно, что государство не уделяет должного внимания этим аспектам. К тому же, нам рассказывают о каких-то непонятных фронтах: экономическом, дипломатическом, политическом, информационном. На самом деле – фронт один. Единственный. Тот, где каждый день гибнут украинцы и украинки, вставшие на защиту Родину с оружием в руках. Пора прекратить подмену понятий. И бросить все силы на укрепление ВСУ", – призывает Георгий Тука. "Могу лишь сказать, что нынешняя власть совершает очередную большую ошибку. Когда представляет мобилизации в виде кнута

Он констатирует: ситуация с мобилизацией будет доведена до логического конца, иначе Украину ждет крах. Потому что выбор сейчас, фактически, между мобилизацией и оккупацией, заключает эксперт.

Реформа нужна была давно

По словам политического эксперта Светланы Кушнир, даже без учета того факта, что Украина уже десять (!) лет ведет войну за свою независимость и суверенные территории с государством-агрессором – путинской Россией, закон о мобилизации, принятый в 1992 году, является морально устаревшим. Как и значительная часть внутренних инструкций для работников бывших военкоматов (сейчас – ТЦК).

"Реформа нужна была давно! Об этом говорили мы, эксперты, годами. А с началом широкомасштабного вторжения все законодательные пробелы, а зачастую и отсутствие каких-либо директив для управления в этой сфере, наглядно проявились", – констатирует собеседница "Комментариев".

Что касается электронного кабинета военнообязанного, то и эти разговоры ведутся давно, отмечает она. Еще в 2019 году один из тогдашних заместителей руководителя Минобороны обещал, что вот-вот – и всё заработает, напоминает Светлана Кушнир. Но лишь 16 января 2024 года Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка обработки и использование данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения".

Можно по-разному относиться к такому медленному внедрению и осовремениванию сферы учета мобилизационного ресурса, но принятые изменения в законодательство являются составной частью реформы сферы мобилизации вместе с законом о мобилизации, рассмотрение которого продолжается, поясняет эксперт.

Закон, продолжает Светлана Кушнир, направлен на цифровизацию армии для оптимизации военного учета и призыва. Теперь образуется единый реестр мобилизованных, который привязан к единому реестру избирателей.

"Вопросы в защите персональных данных и защиты от кибератак на него пока находятся в стадии подготовки. Но безопасность – самый главный фактор доверия граждан к этому реестру, да и вообще ко всем госреестрам. Теперь призывник, военнообязанный и резервист смогут получить информацию о своем включении (невключении) в Реестр – и информацию о себе через личный электронный кабинет. Это чрезвычайно важно, учитывая, что территориально гражданин Украины может быть где угодно, но будет реализован его запрос на информацию", – акцентирует эксперт.

Она обращает внимание, что после начала новой военной кампании против ХАМАС, Израильская армия (ЦАХАЛ) в октябре именно так разослала сообщения сотням тысяч резервистов. С указанием – куда и когда прибыть, что иметь при себе, на какие должности и направления они зачислены и т.д.

"В условиях военного положения наши воины сталкиваются с проблемами оформления документов. Не секрет, что ТЦК – режимные объекты и доступ к ним ограничен. Поэтому этим законом также существенно упрощена процедура получения статуса участника боевых действий (УБД), – рассказывает Светлана Кушнир. – Возможно, война – не лучшее время для изменений. Но есть отрасли, где эти изменения не произошли бы еще долго, если бы не трагические события, фактически подтолкнувшие к ним. Будем надеяться, что все остальные стандарты НАТО, которые мы обязаны имплементировать в национальное законодательство, примут как можно скорее. Это значительно приблизит нас к присоединению к этому военно-политическому международному блоку".

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