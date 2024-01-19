Когда запустят электронный кабинет военнообязанного: ответ Минобороны

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Кравцев Сергей
Минобороны Украины планирует запустить электронный кабинет военнообязанного во втором квартале 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала замминистра обороны Екатерина Чорногоренко.
Электронный кабинет военнообязанного. Фото: из открытых источников
По ее словам, в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения территориальных центров комплектации и дальше эти данные уже будут использовать ТЦК.
Чорногоренко также пояснила, что принятый Верховной Радой законопроект №10062 о цифровизации армии усовершенствовал взаимодействие между реестрами, расширил перечень сведений о военнообязанных, резервистах и призывниках в системе "Оберіг".
Она подчеркнула, что это позволит наполнять "Оберіг" по упрощенной процедуре без лишней бюрократии, справок и ксерокопий.
Также заместитель министра отметила, что реестр военнообязанных не будет размещаться в облачных хранилищах стран-членов НАТО.
Напомним, 16 января Верховная Рада приняла законопроект по Е-реестру военнообязанных.
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