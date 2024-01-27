Сертификаты военнообязанных: в Раде рассказали, что это и как будет работать

Сертификаты военнообязанных будут иметь электронную составляющую и могут заменить военные билеты. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал народный депутат, замкомитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев

Сертификаты военнообязанных

"Ожидается, что это будет электронный условный QR-код, возможно какое-то приложение или в существующих государственных приложениях, но точно не в "Дии", и это будет возможность проверить всю информацию о военнообязанном, о семейном положении, о том, имеет ли он отсрочку от мобилизации и т.д. То есть, это тот документ, который, я думаю, заменит наличие военного билета", — сообщил Чернев.

Нардеп добавил, что это важно для того, чтобы граждане имели этот документ в своих телефонах для удобства, и при проверке документов, чтобы могли показать без каких-либо проблем.

Соответствующий документ будет формироваться в электронном виде. "Для этого, например, не нужно будет приходить в ТЦК, и для обновления своих данных, это можно будет сделать со своего ноутбука дома", — отметил Чернев.

В то же время, он уточнил, что сейчас ведется работа над разработкой концепции в Министерстве обороны.

Также у него спросили, будут ли эти сертификаты военнообязанных содержать данные о состоянии здоровья.

"Я думаю, что должны быть. То есть, все люди, которые проходили ВЛК — все эти данные должны быть занесены в такой сертификат", — добавил депутат.

При этом, по его словам, в комитете по вопросам национальной безопасности новый законопроект о мобилизации еще не видели.

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