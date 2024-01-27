Сертификаты военнообязанных: в Раде рассказали, что это и как будет работать

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Кравцев Сергей
Сертификаты военнообязанных будут иметь электронную составляющую и могут заменить военные билеты. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал народный депутат, замкомитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев
Сертификаты военнообязанных
Нардеп добавил, что это важно для того, чтобы граждане имели этот документ в своих телефонах для удобства, и при проверке документов, чтобы могли показать без каких-либо проблем.
Соответствующий документ будет формироваться в электронном виде. "Для этого, например, не нужно будет приходить в ТЦК, и для обновления своих данных, это можно будет сделать со своего ноутбука дома", — отметил Чернев.
В то же время, он уточнил, что сейчас ведется работа над разработкой концепции в Министерстве обороны.
Также у него спросили, будут ли эти сертификаты военнообязанных содержать данные о состоянии здоровья.
При этом, по его словам, в комитете по вопросам национальной безопасности новый законопроект о мобилизации еще не видели.
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