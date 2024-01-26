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В Раде призвали мобилизовать женщин в армию

Конституционная обязанность защищать государство не ограничена только мужчинами, но и касается женщин

сегодня, 21:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Украинских женщин нужно мобилизовать , чтобы они обороняли государство, когда это потребуется. В Конституции предусмотрено участие всех граждан в деле защиты государственности, а не только мужчин. Об этом сказала депутат от партии "Голос" Инна Совсун, отвечая на вопросы Эммы Антонюк.

В Раде призвали мобилизовать женщин в армию

Мобилизация женщин в Украине (фото из открытых источников)

"Популярен ответ, что женщин нельзя мобилизовывать, и президент сказал, что не подпишет закон. Но у нас в конституции написано, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано только мужчины или только женщины. Для мужчин прописано обязательно" обязательная служба, но обязанность защищать государство у нас записана для всех", — заявила представитель парламента.

Инна Совсун отмечает, что если ситуация сложится так, что потребуется мобилизация женщин для обороны Украины и не будет альтернативы, то такое решение будет выглядеть как оправданный шаг.

"Если мы говорим, что без этого не вытаскиваем — нет картины, где мы вытаскиваем без женщин... И с точки зрения обеспечения справедливости. Если это будет критически нужно для обороны государства и у нас не будет кем заменить часть людей, которые служат в армии", — отметила депутат. .

Еще Совсун отмечает, что в нашей стране есть немало женщин, которые пошли служить в армию. Ведь военная служба не обязательно предусматривает участие в непосредственном бою, а включает в себя различные тыловые должности, которые могут занимать женщины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский считает, что в Украине нельзя просто "дышать воздухом". Президент Зеленский заявил, что все военнообязанные мужчины, которые сегодня за границей, должны вернуться в Украину, где они будут либо воевать, либо работать.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6Q0N4WAJlKs&t=1076s&ab_channel=%D0%A6%D0%B5%D0%9D%D1%96%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%9D%D0%B5%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C
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