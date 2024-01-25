"Армия нуждается в пополнении": в ВСУ возмущены "цирком" вокруг закона о мобилизации

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Марьян Ощановский
Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него, поскольку армии нужны новобранцы. Об этом военный написал в Telegram, передает портал "Комментарии".
Рада пока не получила доработанный закон о мобилизации. Фото из открытых источников
Кроме того, отметил Максим Жорин, представители власти должны наладить адекватную коммуникацию с гражданами, чтобы такие важные темы, как мобилизация, не были объектом хайпа и постоянных информационных вбросов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, председателя СБУ Василия Малюка и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы о ситуации с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 и обмене пленными. Президент также дал поручение министру иностранных дел Дмитрию Кулебе проинформировать партнеров о имеющихся данных у Украины о падении Ил-76.
"Комментарии" также сообщали, что российские оккупанты продолжают привлекать к войне против Украины наемников из всех стран мира, чтобы иметь возможность продолжать свою захватническую политику. На временно оккупированных территориях Донецкой области замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком и бывшими "вагнеровцами".
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