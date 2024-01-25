"Армия нуждается в пополнении": в ВСУ возмущены "цирком" вокруг закона о мобилизации

Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин призвал народных депутатов прекратить "цирк" вокруг принятия нового закона о мобилизации и наконец проголосовать за него, поскольку армии нужны новобранцы. Об этом военный написал в Telegram, передает портал "Комментарии".

Рада пока не получила доработанный закон о мобилизации. Фото из открытых источников

"Уже и Марьяну Безуглую из оборонного комитета выгнали, а цирк вокруг закона о мобилизации все равно продолжается. Сначала публикуют вроде бы выдержки из обновленного закона. Теперь пишут, что это фейк. Армия нуждается в пополнении личного состава, а потому мобилизацию населения придется проводить в любом случае. Война должна стать общим делом всего украинского народа, а не обязанностью пассионарного меньшинства и просто фоновым событием для других граждан", — подчеркнул майор ВСУ.

Кроме того, отметил Максим Жорин, представители власти должны наладить адекватную коммуникацию с гражданами, чтобы такие важные темы, как мобилизация, не были объектом хайпа и постоянных информационных вбросов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, председателя СБУ Василия Малюка и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы о ситуации с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 и обмене пленными. Президент также дал поручение министру иностранных дел Дмитрию Кулебе проинформировать партнеров о имеющихся данных у Украины о падении Ил-76.

"Комментарии" также сообщали, что российские оккупанты продолжают привлекать к войне против Украины наемников из всех стран мира, чтобы иметь возможность продолжать свою захватническую политику. На временно оккупированных территориях Донецкой области замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком и бывшими "вагнеровцами".