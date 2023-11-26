Итоги недели: с какими вызовами столкнулась Украина и удалось ли их преодолеть

На этой неделе Украина вступила в 21-й месяц широкомасштабной войны с Россией. Контрнаступление ВСУ, на которое возлагались большие надежды, оказалось не столь успешным, как нам бы хотелось. В том числе по причине недостаточной помощи со стороны зарубежных партнеров. Россияне же, напротив, начали в последнее время активные наступательные действия, добившись, хоть и большой ценой, определенных успехов в районе Авдеевки. Украину всё чаще атакуют вражеские дроны, а в информационном поле всё громче обговаривается вероятность переговоров между Киевом и Москвой. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о наиболее примечательных, по их мнению, событиях недели (с 20 по 26 ноября).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В информпространстве активно продвигался нарратив о "принуждении к перемирию"

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский отмечает, что на фоне слухов об уменьшении поддержки Украины со стороны США и Европы, на уходящей неделе буквально каждый день кто-то из весомых политиков прибывал в украинскую столицу с визитом, одна из целей которого сводилась к тому, чтоб публично заявить, что это – неправда и поддержка Украины будет продолжаться.

президент Швейцарии Ален Берсе президент Латвии Эдгарс Ринкевичс Также нельзя не отметить и публичное заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о полной поддержке Украины и выделении дополнительных средств на нужны государства", – подчеркивает эксперт. "Украину на неделе посетили министр обороны США Ллойд Остин

В целом, продолжает он, последнюю неделю в информпространстве активно продвигался нарратив о "принуждении к перемирию" и "усталости Запада от войны и Украины". Зачастую, считает Денис Гороховский, это являлось прямой российской пропагандой, которая основывалась или на откровенной лжи или перекручивании цитат и фактов, или же, реже, на заявлениях западных политиков, которые открыто симпатизируют Путину и его режиму.

"Поэтому дипломатическая активность Киева на текущей неделе является лучшим способом опровергнуть вражеский нарратив, главная цель которого убедить самих украинцев в том, что мир от них устал и пора сдаваться", – констатирует эксперт.

Мы явно имеем проблемы, которые будут нас сопровождать всю зиму

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко акцентирует, что на этой неделе произошел ряд важных событий, связанных с украинской энергетикой.

В начале недели из-за похолодания в стране образовался дефицит электроэнергии. Пришлось импортировать ее из Польши, а также из Словакии, Румынии, Молдовы.

То есть, мы явно имеем проблемы, которые будут нас сопровождать всю зиму, – подчеркивает эксперт. – Усугубляясь из-за ракетно-дроновых ударов россиян ". "Несмотря на заявления чиновников, ответственных за нашу энергосистему, о ее готовности к отопительному сезону, даже при легких морозах начались проблемы. То ли у нас не хватает угля, то ли экономят газ. Но неприятный факт – налицо. Появилось заявления, что при температуре минус 8-10 возможны веерные отключения

После того, как выяснилось, что мы вынуждены импортировать электроэнергию из соседних стран, в капитальных ремонт, по словам Олега Попенко, выходит еще шесть блоков тепловых электростанций (пять – ДТЭК, один – Центрэнерго).

(дипломат и руководительница проекта по восстановлению критической инфраструктуры ПРООН) по этому поводу. НКРЭКУ также отмечал, что Центрэнерго не предоставил отчет о капремонтах блоков. Была направлена комиссия на Центрэнерго проверить состояния блоков. Результаты отчета опубликованы не были. И мы не знаем, что комиссия обнаружила, кто будет отвечать. Так что в зиму, которая придет уже на следующей неделе, мы входим, мягко говоря, не особо подготовленными", – констатирует эксперт. "У нас за последний месяц в аварийный капитальный ремонт ушли 11 блоков. Возникает ряд резонных вопросов. Как же мы готовились к отопительному сезону, если происходит подобное? Почему ранее не делались ремонты? Кто за это понесет ответственность? Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) давно давала понять, что мы не готовы к отопительном сезону, несмотря на соответствующие заявления наших ответственных лиц. Были выступления Ланы Зеркаль

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