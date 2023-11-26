Итоги недели: с какими вызовами столкнулась Украина и удалось ли их преодолеть

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Кравцев Сергей
На этой неделе Украина вступила в 21-й месяц широкомасштабной войны с Россией. Контрнаступление ВСУ, на которое возлагались большие надежды, оказалось не столь успешным, как нам бы хотелось. В том числе по причине недостаточной помощи со стороны зарубежных партнеров. Россияне же, напротив, начали в последнее время активные наступательные действия, добившись, хоть и большой ценой, определенных успехов в районе Авдеевки. Украину всё чаще атакуют вражеские дроны, а в информационном поле всё громче обговаривается вероятность переговоров между Киевом и Москвой. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о наиболее примечательных, по их мнению, событиях недели (с 20 по 26 ноября).
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский отмечает, что на фоне слухов об уменьшении поддержки Украины со стороны США и Европы, на уходящей неделе буквально каждый день кто-то из весомых политиков прибывал в украинскую столицу с визитом, одна из целей которого сводилась к тому, чтоб публично заявить, что это – неправда и поддержка Украины будет продолжаться.
В целом, продолжает он, последнюю неделю в информпространстве активно продвигался нарратив о "принуждении к перемирию" и "усталости Запада от войны и Украины". Зачастую, считает Денис Гороховский, это являлось прямой российской пропагандой, которая основывалась или на откровенной лжи или перекручивании цитат и фактов, или же, реже, на заявлениях западных политиков, которые открыто симпатизируют Путину и его режиму.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко акцентирует, что на этой неделе произошел ряд важных событий, связанных с украинской энергетикой.
В начале недели из-за похолодания в стране образовался дефицит электроэнергии. Пришлось импортировать ее из Польши, а также из Словакии, Румынии, Молдовы.
После того, как выяснилось, что мы вынуждены импортировать электроэнергию из соседних стран, в капитальных ремонт, по словам Олега Попенко, выходит еще шесть блоков тепловых электростанций (пять – ДТЭК, один – Центрэнерго).
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