В Украине могут восстановить веерные отключения света: названы причины

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Марьян Ощановский
Из-за понижения температуры в Украине снова могут ввести графики отключения электроэнергии. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, пишет портал "Комментарии".
В Украине могут начать веерные отключения электроэнергии. Фото из открытых источников
По словам директора Центра исследований энергетики, если из-за понижения температуры не удастся компенсировать дефицит электроэнергии, в Украине могут ввести отключение света на 1-2 часа в сутки.
Вместе с тем, по его словам, отключения света удастся избежать, если температура не будет опускаться ниже нежелательных отметок.
Он призвал граждан Украины готовиться к возможным отключениям электроэнергии.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что Россия несколько снизила интенсивность ракетных ударов по Украине. При этом Россия продолжает производить ракеты, получая в обход санкций все необходимые технологии. Противник экономит высокоточные "Калибры" для ударов в зимний период по украинским объектам критической инфраструктуры. Россияне не будут менять свои планы и будут продолжать наносить массированные ракетные удары.
Читайте на портале "Комментарии", как Украина готовится к защите энергетических объектов от возможного ряда новых массированных ракетных ударов со стороны России. Кроме того, санкционная группа Макфола-Ермака продолжает работу над тем, чтобы энергетические санкции против РФ усиливались.
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Правдоруб
сегодня, 00:10
Твари что бы вас отключили!!! Ублюдки что бы вашу верховну банду владу и всех депутатов, министров, президентов с землей сровняли!!! В морозы отключать и так тарифы бешеные. В прошлом году только рашку винили, а сами в европу электричество продавали и в этому году такая ситуация. Карма вас покарает!