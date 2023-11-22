В Украине могут восстановить веерные отключения света: названы причины

Из-за понижения температуры в Украине снова могут ввести графики отключения электроэнергии. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, пишет портал "Комментарии".

В Украине могут начать веерные отключения электроэнергии. Фото из открытых источников

По словам директора Центра исследований энергетики, если из-за понижения температуры не удастся компенсировать дефицит электроэнергии, в Украине могут ввести отключение света на 1-2 часа в сутки.

Вместе с тем, по его словам, отключения света удастся избежать, если температура не будет опускаться ниже нежелательных отметок.

"Очень много есть расчетов. Есть очень много разных сценариев, как могут развиваться события. Но при среднесуточной температуре где-то -8 — -10°C, к сожалению, придется применять графики", — рассказал Александр Харченко.

Он призвал граждан Украины готовиться к возможным отключениям электроэнергии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что Россия несколько снизила интенсивность ракетных ударов по Украине. При этом Россия продолжает производить ракеты, получая в обход санкций все необходимые технологии. Противник экономит высокоточные "Калибры" для ударов в зимний период по украинским объектам критической инфраструктуры. Россияне не будут менять свои планы и будут продолжать наносить массированные ракетные удары.

Читайте на портале "Комментарии", как Украина готовится к защите энергетических объектов от возможного ряда новых массированных ракетных ударов со стороны России. Кроме того, санкционная группа Макфола-Ермака продолжает работу над тем, чтобы энергетические санкции против РФ усиливались.

