Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку "шахедов" в ночь на 25 ноября. Как отметил глава государства в своем Telegram-канале, россияне массированно ударили дронами-камикадзе по Украине в ночь на день памяти жертв Голодомора.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

По словам президента, ночная атака – свидетельство сознательного террора.

"Более 70 "шахедов" в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида. Сознательный террор. Именно в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать. Наши воины сбили большинство дронов. К сожалению, не все. Но работаем дальше, чтобы усилить нашу ПВО и сбивать больше. И работаем дальше, чтобы объединить мир в защите от российского террора. Государство-террорист должно проиграть и отвечать за содеянное", — отметил президент.

Отметим, этой ночью, 25 ноября, противник прибегнул к масштабной атаке по территории Киева. Противовоздушная оборона уничтожила более 40 воздушных целей. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов. Несмотря на то, что главной целью врага стала украинская столица, всего по территории Украины Россия запустила 75 ударных беспилотников, из которых 71 удалось уничтожить украинским воинам.

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