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Зеленский отреагировал на массированную атаку "шахедов"

Президент заявил, Кремль гордится, что может убивать

сегодня, 10:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку "шахедов" в ночь на 25 ноября. Как отметил глава государства в своем Telegram-канале, россияне массированно ударили дронами-камикадзе по Украине в ночь на день памяти жертв Голодомора. 

Зеленский отреагировал на массированную атаку "шахедов"

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

По словам президента, ночная атака – свидетельство сознательного террора.


"Более 70 "шахедов" в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида. Сознательный террор. Именно в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать. Наши воины сбили большинство дронов. К сожалению, не все. Но работаем дальше, чтобы усилить нашу ПВО и сбивать больше. И работаем дальше, чтобы объединить мир в защите от российского террора. Государство-террорист должно проиграть и отвечать за содеянное", — отметил президент.

Отметим, этой ночью, 25 ноября, противник прибегнул к масштабной атаке по территории Киева. Противовоздушная оборона уничтожила более 40 воздушных целей. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов. Несмотря на то, что главной целью врага стала украинская столица, всего по территории Украины Россия запустила 75 ударных беспилотников, из которых 71 удалось уничтожить украинским воинам.

Читайте также на портале "Комментарии" — российское вторжение в Украину продолжается уже 21 месяц. За это время изменились многие и изменилось многое. В том числе формат "Рамштайн", в рамках которого принимаются консолидированные решения о военной поддержке нашей страны со стороны партнеров. Теперь ориентация делается на долгосрочное стратегическое планирование в вопросах усиления возможностей нашего государства. Всё мощнее становится и украинское ПВО, в том числе благодаря усилиям Германии, которая в начале вторжения боялась серьезно помогать Украине. Несмотря на лже-миротворческие заявления, Путин явно не изменил своих планов, собираясь дальше вести войну в Украине и расширять военные конфликты во всем мире. Эксперты проанализировали специально для портала "Комментарии" то, что происходит сейчас на всех фронтах, что может произойти, а также поделились мнениями о том, как более эффективно давать отпор российской агрессии.




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