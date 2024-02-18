Итоги недели: что знаковое произошло для Украины

Победы и поражения смешались для Украины на этой неделе в единый клубок, распутывать который будет непросто, но – необходимо. Из-за снижения поддержки, снарядного голода и бесконечных российских штурмов нам пришлось оставить Авдеевку. Но это было правильное решение, которое позволило сохранить жизни множеству украинских воинов. На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский выступил с яркой речью, мы также имеем новые договора о сотрудничестве в сфере безопасности – с Германией и Францией. Но ситуация на фронте остается крайне сложной, а обещанная помощь нужна нам была еще вчера… Эксперты уже традиционно проанализировали для портала "Комментарии" наиболее значимые события недели (с 12 по 18 февраля), а также их влияние на наше будущее.
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
На этой неделе произошла целая серия знаковых событий для Украины
Политолог, политэксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский рассуждает так:
"Неделя была крайне насыщенной. Начиная от скандальной ситуации с голосованием в США по выделению помощи Украине, когда Палата представителей ушла на каникулы, не проголосовав за законопроект о финансовой помощи Украине, ранее поддержанный Сенатом. Кстати, президент США Джо Байден публично заявил, что следствием этого стала нехватка боеприпасов, которая вынудила украинскую армию отступить с Авдеевки".
Вместе с тем, продолжает эксперт, не менее знаковым событием стала смерть российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.
"Вряд ли это будет иметь для Путина какие-то значительные последствия, а волна осуждения пройдет уже на следующей неделе. Но в эти дни во многих странах Европы именно смерть Навального была почти тема №1, – отмечает Денис Гороховский. – Опять же, тот же Байден, публично обвинил Путина в убийстве оппозиционера
".
Важным, по мнению политолога, стало и то, что Зеленский посетил Германию и Францию.
"Ведется работа по увеличению количества стран, с которыми Украина подпишет двусторонние соглашения о безопасности. При определенных условиях эти соглашения могут стать аналогом в пятой статье Договора НАТО без непосредственного участия нашей страны в Альянсе. Тем более, что пока Украину в Альянс приглашать не планируют
. А наиболее вероятный кандидат от республиканцев в президенты США Дональд Трамп через своих советников отметил, что вообще планирует, в случае победы на выборах, лишить членов-стран НАТО, которые не вносят 2% собственного ВВП в бюджет Альянса, защиты в случае нападения со стороны РФ", – напоминает эксперт.
Есть, отмечает он, хорошие новости и внутри страны. Об этом не часто вспоминают, но из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС значительное количество украинских общин остались без питьевой воды. И до сих пор этот вопрос обеспечивается благодаря подвозу, акцентирует Денис Гороховский.
"Одним из наиболее пострадавших в этом плане является прифронтовый Криворожский район Днепропетровской области. На этой неделе в этих районах уже заработали 20 мобильных модулей очистки воды. По словам заместителя председателя эко-комитета ВР Елены Криворучкиной, по инициативе которой и были приобретены эти модули, каждый из них каждый час может очищать до 5 кубометров питьевой воды, что значительно упростит жизнь жителям этих общин, – отмечает эксперт. – Также есть хорошая новость для поклонников футбола, УПЛ разрешила вернуть зрителей на матчи украинской премьер-лиги
. В ограниченном количестве, для каждого стадиона это будет отдельная цифра, которая будет соглашаться с местными военными администрациями. Но это возвращение маленькой частицы мирной жизни, которой многим не хватало".
Мы получили крайне важные договора, которых Украина ранее никогда не имела
Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун подчеркивает, что неделя была активна в смысле важных переговоров.
Он напоминает, что ссостоялись заседание Совета Украина-НАТО, прошло 19-е заседание формата "Рамштайн", а также – Мюнхенская конференция по вопросам безопасности.
"Кроме того, имело место подписание безопасностных соглашений между Украиной – и Германией с Францией. Всё это – важнейшие для нас международные события
, которые, несмотря очень сложную обстановку на фронте, дают нам позитивные сигналы. Похоже, не всё так плохо. Западные общества остаются плечом к плечу с Украиной в это трудное время, – поясняет Максим Джигун. – Пока нет особых деталей о заключенных безопасностных соглашениях. Но что-то мне подсказывает, что это будет что-то подобное тем, что мы в январе заключили с Великобританией".
Речь, поясняет эксперт, о долгосрочной поддержке по ключевым сферам, что позволит усилить нашу обороноспособность. Это и пакеты помощи, и совместное производство оружия и боеприпасов, и консультации и поддержка в случае повторной агрессии РФ (после завершения этой войны).
"То есть – мы получили крайне важные договора, которых Украина ранее никогда не имела. Это точно не аналог бесполезного Будапештского меморандума, а принципиально новый уровень сотрудничества с международным сообществом, – уверен Максим Джигун. – Уже понятно, что российско-украинская война – в долгую. Потому мы получаем и договоренности тоже – в долгую. Легко точно не будет, но благодаря таким соглашениям, не будет и так критично, как в первые недели российского широкомасштабного вторжения".
Происходит попытка компенсации нехватки помощи со стороны США
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что неделя прошла под знаком ряда ожиданий. В том числе в ракурсе того – какова будет стратегия нового главкома – Сырского.
"И мы увидели, что власть намерена модифицировать эту стратегию. Сам Сырский говорил об этом в интервью ZDF, акцентируя, что Украина готова активнее использовать технологизацию, уходить в оборону ради сохранения жизней своих военнослужащих
. Фактически мы увидели это с историей вокруг Авдеевки. А именно – выведение оттуда наших сил и средств на новые защитные рубежи. Наверное, во внутренней политике это было одно и главных ожиданий – и главных тем", – отмечает политолог.
Во внешней политике, продолжает он, ожидания концентрировались вокруг того, получит ли Украина (а если получит – когда и в каком объеме) военную и финансовую помощь от США.
"На этой неделе было позитивное для нас решение Сената. Но, к сожалению, Палата представителей этот процесс блокирует. Вопрос не решен до сих пор. И то, что нижняя палата демонстративно пошла на каникулы до 28 февраля – неприятный сигнал. Похоже, всё переносится на март. А нам сейчас каждый день дорог. И тяжелое для нас положение на фронте, о чем, кстати, немало говорилось на Мюнхенской конференции
, является следствием того, что мы не увидели пока соответствующего американского решения", – подчеркивает Алексей Якубин.
В то же время, акцентирует он, происходит попытка компенсации нехватки помощи со стороны США – представителями европейской части НАТО. В том числе – путем подписания политических соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией с Францией.
"И вся Мюнхенская конференция прошла под знаком того, что Киев демонстрировал – без западной поддержки Украине будет крайне трудно. И наш отход из Авдеевки это подтверждает. А в случае падения Украины – трудности в полной мере ощутит на себе сам Запад. Не исключено, что часть западных элит склоняется к смене стратегии в поддержке Украины. Там сейчас идет переосмысление возможностей России. Идет осознание, что сейчас проигрывают все", – констатирует политолог.
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