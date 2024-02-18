Итоги недели: что знаковое произошло для Украины

Победы и поражения смешались для Украины на этой неделе в единый клубок, распутывать который будет непросто, но – необходимо. Из-за снижения поддержки, снарядного голода и бесконечных российских штурмов нам пришлось оставить Авдеевку. Но это было правильное решение, которое позволило сохранить жизни множеству украинских воинов. На Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский выступил с яркой речью, мы также имеем новые договора о сотрудничестве в сфере безопасности – с Германией и Францией. Но ситуация на фронте остается крайне сложной, а обещанная помощь нужна нам была еще вчера… Эксперты уже традиционно проанализировали для портала "Комментарии" наиболее значимые события недели (с 12 по 18 февраля), а также их влияние на наше будущее.

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

На этой неделе произошла целая серия знаковых событий для Украины

Политолог, политэксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский рассуждает так:

о финансовой помощи Украине, ранее поддержанный Сенатом Кстати, президент США Джо Байден публично заявил, что следствием этого стала нехватка боеприпасов, которая вынудила украинскую армию отступить с Авдеевки ". "Неделя была крайне насыщенной. Начиная от скандальной ситуации с голосованием в США по выделению помощи Украине, когда Палата представителей ушла на каникулы, не проголосовав за законопроект

Вместе с тем, продолжает эксперт, не менее знаковым событием стала смерть российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.

"Вряд ли это будет иметь для Путина какие-то значительные последствия, а волна осуждения пройдет уже на следующей неделе. Но в эти дни во многих странах Европы именно смерть Навального была почти тема №1, – отмечает Денис Гороховский. – Опять же, тот же Байден, публично обвинил Путина в убийстве оппозиционера ".

Важным, по мнению политолога, стало и то, что Зеленский посетил Германию и Францию.

А наиболее вероятный кандидат от республиканцев в президенты США Дональд Трамп через своих советников отметил, что вообще планирует в случае победы на выборах, лишить членов-стран НАТО, которые не вносят 2% собственного ВВП в бюджет Альянса, защиты в случае нападения со стороны РФ", – напоминает эксперт. "Ведется работа по увеличению количества стран, с которыми Украина подпишет двусторонние соглашения о безопасности. При определенных условиях эти соглашения могут стать аналогом в пятой статье Договора НАТО без непосредственного участия нашей страны в Альянсе. Тем более, что пока Украину в Альянс приглашать не планируют

Есть, отмечает он, хорошие новости и внутри страны. Об этом не часто вспоминают, но из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС значительное количество украинских общин остались без питьевой воды. И до сих пор этот вопрос обеспечивается благодаря подвозу, акцентирует Денис Гороховский.

В ограниченном количестве, для каждого стадиона это будет отдельная цифра, которая будет соглашаться с местными военными администрациями. Но это возвращение маленькой частицы мирной жизни, которой многим не хватало". "Одним из наиболее пострадавших в этом плане является прифронтовый Криворожский район Днепропетровской области. На этой неделе в этих районах уже заработали 20 мобильных модулей очистки воды. По словам заместителя председателя эко-комитета ВР Елены Криворучкиной, по инициативе которой и были приобретены эти модули, каждый из них каждый час может очищать до 5 кубометров питьевой воды, что значительно упростит жизнь жителям этих общин, – отмечает эксперт. – Также есть хорошая новость для поклонников футбола, УПЛ разрешила вернуть зрителей на матчи украинской премьер-лиги

Мы получили крайне важные договора, которых Украина ранее никогда не имела

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун подчеркивает, что неделя была активна в смысле важных переговоров.

Он напоминает, что ссостоялись заседание Совета Украина-НАТО, прошло 19-е заседание формата "Рамштайн", а также – Мюнхенская конференция по вопросам безопасности.

которые, несмотря очень сложную обстановку на фронте, дают нам позитивные сигналы. Похоже, не всё так плохо. Западные общества остаются плечом к плечу с Украиной в это трудное время, – поясняет Максим Джигун. – Пока нет особых деталей о заключенных безопасностных соглашениях. Но что-то мне подсказывает, что это будет что-то подобное тем, что мы в январе заключили с Великобританией ". "Кроме того, имело место подписание безопасностных соглашений между Украиной – и Германией с Францией. Всё это – важнейшие для нас международные события

Речь, поясняет эксперт, о долгосрочной поддержке по ключевым сферам, что позволит усилить нашу обороноспособность. Это и пакеты помощи, и совместное производство оружия и боеприпасов, и консультации и поддержка в случае повторной агрессии РФ (после завершения этой войны).

"То есть – мы получили крайне важные договора, которых Украина ранее никогда не имела. Это точно не аналог бесполезного Будапештского меморандума, а принципиально новый уровень сотрудничества с международным сообществом, – уверен Максим Джигун. – Уже понятно, что российско-украинская война – в долгую. Потому мы получаем и договоренности тоже – в долгую. Легко точно не будет, но благодаря таким соглашениям, не будет и так критично, как в первые недели российского широкомасштабного вторжения".

Происходит попытка компенсации нехватки помощи со стороны США

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин считает, что неделя прошла под знаком ряда ожиданий. В том числе в ракурсе того – какова будет стратегия нового главкома – Сырского.

Фактически мы увидели это с историей вокруг Авдеевки. А именно – выведение оттуда наших сил и средств на новые защитные рубежи. Наверное, во внутренней политике это было одно и главных ожиданий – и главных тем", – отмечает политолог. "И мы увидели, что власть намерена модифицировать эту стратегию. Сам Сырский говорил об этом в интервью ZDF, акцентируя, что Украина готова активнее использовать технологизацию, уходить в оборону ради сохранения жизней своих военнослужащих

Во внешней политике, продолжает он, ожидания концентрировались вокруг того, получит ли Украина (а если получит – когда и в каком объеме) военную и финансовую помощь от США.

является следствием того, что мы не увидели пока соответствующего американского решения", – подчеркивает Алексей Якубин. "На этой неделе было позитивное для нас решение Сената. Но, к сожалению, Палата представителей этот процесс блокирует. Вопрос не решен до сих пор. И то, что нижняя палата демонстративно пошла на каникулы до 28 февраля – неприятный сигнал. Похоже, всё переносится на март. А нам сейчас каждый день дорог. И тяжелое для нас положение на фронте, о чем, кстати, немало говорилось на Мюнхенской конференции

В то же время, акцентирует он, происходит попытка компенсации нехватки помощи со стороны США – представителями европейской части НАТО. В том числе – путем подписания политических соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией с Францией.

И наш отход из Авдеевки это подтверждает А в случае падения Украины – трудности в полной мере ощутит на себе сам Запад. Не исключено, что часть западных элит склоняется к смене стратегии в поддержке Украины. Там сейчас идет переосмысление возможностей России. Идет осознание, что сейчас проигрывают все", – констатирует политолог. "И вся Мюнхенская конференция прошла под знаком того, что Киев демонстрировал – без западной поддержки Украине будет крайне трудно.

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