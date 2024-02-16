Изменится ли армия после прихода Сырского: что и почему важно исправить

Прошла неделя с отставки главкома ВСУ генерала Валерия Залужного и прихода на его место Александра Сырского. За это время много говорилось о переосмыслении стратегии в войне, о новых подходах (в том числе технологических), а также о задачах для нового главкома. Портал "Комментарии" поинтересовался у экспертов – как можно укрепить нашу армию, что и почему важно исправить.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Кадровую политику в армии нужно менять

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко поделился таким мнением:

"Я не берусь оценивать успехи/неуспехи в тех или иных операциях, правильность/неправильность планирования. Это дело военных, к тому же, серьезно погруженных в тему. Не стану оценивать и кадровое решение в целом. Тут время покажет… Но я уверен, что главная проблема, которая была в нашей армии – это кадровая политика".

Армия – такой организм, который требует от каждого военного самопожертвования, четкого выполнения приказов, поясняет эксперт. Но при этом, акцентирует он, современная, эффективная армия – это, когда у военных на всех уровнях есть определенная возможность проявлять инициативу. А не действовать просто как робот.

"К большому сожалению, ВСУ в этом смысле оставались еще достаточно советскими. Зачастую требовалось тупое исполнение. Как следствие – весь армейский организм изобилует различного рода тромбами. Это тоже результат достаточно уродливой кадровой политики. Когда на посты расставляли по признаку родственности, а не профессиональности. Очень важно убрать эти тромбы, чтоб открылась возможности эффективно решать поставленные задачи, – уверен Андрей Сенченко. – Надеюсь, изменится отношения главкома к сотням тысяч мобилизованных украинцев. Отношение как к ресурсу – неправильно. А именно такими категориями периодически апеллировал Залужный. Должно же быть отношение как к людям, которые пришли защищать страну".

По словам эксперта, если мы хотим победить, нам нужно мотивировать каждого. Чтоб любой, независимо от его роли в большом армейском механизме, чувствовал причастность к общей задаче – приближению Победы. И что к нему относятся именно как к человеку, а не элементу, составляющему, ресурсу.

"Отношение к людям в вооруженных силах (и не только там) надо менять. Если новому главкому Сырскому это удастся – Победа точно станет ближе", – констатирует Андрей Сенченко.

Начало на новой должности у Сырского – так себе

Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что пока в широком пространстве нет данных, что наша армия собирается воевать как-то по-новому. Более того, акцентирует он, Сырского связывают с классическими методами ведения войны.

Если же говорить о том, как сделать украинскую армию более эффективной, то помочь в этом, по мнению Николая Мельника, может следующее.

1. Нормальная военная подготовка личного состава.

2. Улучшение подготовки офицерского состава, направленная на развитие навыков лидерства.

3. Технологическое направление: увеличение использования дронов всех видов.

4. Умение максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы (в данный момент — ограниченные) — живую силу, технику, боеприпасы, ГСМ и так далее.

Я надеюсь, она не случится, – отмечает эксперт. – Но начало на новой должности у Сырского – так себе". "Сможет ли провести необходимые перемены новый главком? Посмотрим... Пока что мы на пороге Авдеевской трагедии

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