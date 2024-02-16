Изменится ли армия после прихода Сырского: что и почему важно исправить

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Кравцев Сергей
Прошла неделя с отставки главкома ВСУ генерала Валерия Залужного и прихода на его место Александра Сырского. За это время много говорилось о переосмыслении стратегии в войне, о новых подходах (в том числе технологических), а также о задачах для нового главкома. Портал "Комментарии" поинтересовался у экспертов – как можно укрепить нашу армию, что и почему важно исправить.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко поделился таким мнением:
Армия – такой организм, который требует от каждого военного самопожертвования, четкого выполнения приказов, поясняет эксперт. Но при этом, акцентирует он, современная, эффективная армия – это, когда у военных на всех уровнях есть определенная возможность проявлять инициативу. А не действовать просто как робот.
По словам эксперта, если мы хотим победить, нам нужно мотивировать каждого. Чтоб любой, независимо от его роли в большом армейском механизме, чувствовал причастность к общей задаче – приближению Победы. И что к нему относятся именно как к человеку, а не элементу, составляющему, ресурсу.
Старший лейтенант, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого, бывший командир роты 47-й бригады, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что пока в широком пространстве нет данных, что наша армия собирается воевать как-то по-новому. Более того, акцентирует он, Сырского связывают с классическими методами ведения войны.
Если же говорить о том, как сделать украинскую армию более эффективной, то помочь в этом, по мнению Николая Мельника, может следующее.
1. Нормальная военная подготовка личного состава.
2. Улучшение подготовки офицерского состава, направленная на развитие навыков лидерства.
3. Технологическое направление: увеличение использования дронов всех видов.
4. Умение максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы (в данный момент — ограниченные) — живую силу, технику, боеприпасы, ГСМ и так далее.
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