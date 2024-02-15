В Офисе президента есть куча задач для Сырского и его команды. О чем идет речь

Однако это не единственное ожидание от действий новоназначенного Главнокомандующего ВСУ и его команды. Подоляк подчеркнул, что для эффективной войны с захватчиком украинская армия должна эффективно уничтожать логистическую инфраструктуру россиян. Также советник главы Офиса президента считает, что нужно сделать так, чтобы армии противника было сложнее перебрасывать резервы и ресурсы, а также организовывать ротации личного состава.

Михаил Подоляк

Кроме того, добавил Подоляк, есть еще одна важная вещь. По его словам, необходимо усилить информационные давления на страны, являющиеся партнерами Украины.

"Которые должны осознать, что если они хотят на своей территории ее получить, они ее обязательно получат, если Украина не выиграет эту войну. Надо усилить это корректное объяснение.

, – добавил Подоляк.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", Александр Сырский недавно был назначен на должность Главнокомандующего ВСУ. При этом, как свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии , 40% наших соотечественников доверяют новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, в то же время 35% ничего не знали о нем в феврале 2024 года. В КМИС отметили, что 21% наших соотечественников заявили, что не доверяют Сырскому, еще 4% — не определились с ответом.

Кроме того, как рассказывали "Комментарии", есть мнение, что для новых наступательных действий главнокомандующий ВСУ Александр Сырский будет "нащупывать" в обороне РФ слабые места, против которых направит удары украинских сил, убежден генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, военный стратег Мик Райан. Генерал отметил, что аналогичную стратегию Сырский уже использовал во время обороны Киева и контрнаступления в Харьковской области.







