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Байден отреагировал на выход украинских сил из Авдеевки: назвал виновных в захвате города

Появилась реакция президента США Джо Байдена на потерю Авдеевки украинскими силами.

сегодня, 09:45
Автор:
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Slava Kot
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Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с выходом украинских солдат из Авдеевки. По словам американского президента, захват Авдеевки Россией связан с тем, что Конгресс США не может принять пакет помощи для Украины.

Байден отреагировал на выход украинских сил из Авдеевки: назвал виновных в захвате города

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

В опубликованном заявлении Белого дома президент США Джо Байден отреагировал на вывод украинских войск из Авдеевки Донецкой области. Это произошло во время телефонного разговора Джо Байдена с Владимиром Зеленским в преддверии второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

"Сегодня утром (17 февраля) украинские военные были вынуждены выйти из Авдеевки после того, как украинские солдаты были вынуждены нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов в результате бездействия Конгресса, что привело к первым заметным успехам России за несколько месяцев", — говорит Джо Байден.

Далее в опубликованном сообщении Байден призвал Конгресс США принять пакет помощи Украине.

"Президент Байден отметил необходимость для Конгресса срочно принять законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности для пополнения запасов украинских сил", — говорится в заявлении Белого дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский объяснил, считает ли предательскими действия Конгресса США, задерживающего пакет помощи Украине.

Также "Комментарии" писали, что в США указали на фактор, который помог России совершить прорыв в Авдеевке. Аналитики из Института изучения войны считают одной из причин утраты Авдеевки — уменьшение помощи странами Запада, в том числе и США.



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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/02/17/readout-of-president-bidens-call-with-president-zelenskyy-of-ukraine-13/
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