Байден отреагировал на выход украинских сил из Авдеевки: назвал виновных в захвате города

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Slava Kot
Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с выходом украинских солдат из Авдеевки. По словам американского президента, захват Авдеевки Россией связан с тем, что Конгресс США не может принять пакет помощи для Украины.
Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников
В опубликованном заявлении Белого дома президент США Джо Байден отреагировал на вывод украинских войск из Авдеевки Донецкой области. Это произошло во время телефонного разговора Джо Байдена с Владимиром Зеленским в преддверии второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
Далее в опубликованном сообщении Байден призвал Конгресс США принять пакет помощи Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский объяснил, считает ли предательскими действия Конгресса США, задерживающего пакет помощи Украине.
Также "Комментарии" писали, что в США указали на фактор, который помог России совершить прорыв в Авдеевке. Аналитики из Института изучения войны считают одной из причин утраты Авдеевки — уменьшение помощи странами Запада, в том числе и США.
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