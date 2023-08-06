Главные итоги первой недели августа – что обращает на себя внимание

Первая неделя августа принесла Украины новые радости и печали. Россия продолжила ракетные обстрелы и атаки с помощью БПЛА, а также блокаду Черного моря, тогда как мы более активно начали использовать дроны для атак не только Крыма, но и того же Новороссийска. Было много ожиданий от саммита в Саудовской Аравии касательно поиска мира в Украине. Эксперты традиционно проанализировали для издания "Комментарии" самые яркие, с их точки зрения, событиях уходящей недели (с 31 июля по 6 августа), а также их влияние на нашу жизнь.

Встреча в Саудовской Аравии. Фото: из открытых источников

Встреча в Саудовской Аравии – важнейшее событие для внешней политики не только Украины, но и наших партнеров

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе считает, что как уже о состоявшемся факте можно говорить о встрече в Саудовской Аравии советников глав более 40 государств касательно обсуждения мирного плана Украины.

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Именно тогда начался отчет системной работы по реализации нашего мирного плана. Его уже поддерживают наши традиционные союзники (формат "Рамштайн+"). И на данном этапе идет расширение круга участников. Привлечение как можно большего количество государств, готовых поддержать данные предложения". "Это – важнейшее событие для внешней политики не только Украины, но и наших партнеров, – уверен эксперт. – Украина активно продвигается так называемый "мирный план Зеленского", который был представлен еще в прошлом году на G-19

По словам Антона Кучухидзе, Саудовская Аравия – одна из влиятельнейших стран не только в регионе, но и в мире (богатая нефтяная держава, влияющая на энергетические процессы). Уже меняется позиция Индии, которая участвовала в данной встрече. И Китай, как минимум, не уходит от возможности обговаривать украинский мирный план.

Ну, а рашистская федерация нарушила все писанные и неписанные законы и права, начав войну против Украины еще в 2014 году, продолжив второй волной агрессии 24 февраля 2022 года. И исключение россиян из состава переговорщиков в Саудовской Аравии — сильнейший показатель увеличения влияния Украины в мире ". "Так что встреча в Джидде, где на одной площадке сошлись в консультациях по украинскому мирному плану Запад, Восток, Глобальный Юг и так далее) – топ-событие уходящей недели, – уверен эксперт. – Главная цель, как акцентировал президент Зеленский, консолидация позиций вокруг международного права, которое полностью на стороне Украины

При этом, продолжает Антон Кучухидзе, надо понимать, что никких прорывных решений на этой встрече не ожидалось. Там происходило согласование позиций. Чтобы постепенно цивилизованный мир в широком составе вышел на проведение Глобального саммита мира осенью или в конце это года.

"Стратегическая цель – поставить рф перед фактом, что именно она должна выполнить, без чего с ней не будет диалога", – отмечает эксперт.

В фокусе внимания, по его словам, и ситуация на фронтах.

Военно-политическое руководство Украины главный акцент делает на сохранении жизней солдат, а не на бездумном движении вперед Всё идет так эффективно, насколько это возможно в зависимости от ситуации на том или ином участке", – констатирует Антон Кучухидзе. "Наши наступательные действия продолжаются. Они являются системными

От правительства нужны решительные шаги по возвращению граждан и предоставления им возможности зарабатывать и тратить в Украине

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко важным акцентом уходящей недели считает заявление министра финансов Сергея Марченко, сделанное им в ее начале. А именно – что украинские граждане, оплачивая разные товары и услуги за рубежом, тратят по $2 млрд ежемесячно. "Это средства, которые вымываются из экономики Украины и вкладываются в экономику приютивших их стран – это очевидная реальность", – отметил министр и добавил, что нужно возвращать их домой.

"Но министр – это не фиксатор событий, а лицо, отвечающее за создание и реализацию государственной политики, – отмечает эксперт. – Соответственно, если это министр финансов, то – за госполитику финансовую, налоговую, таможенную и т.д. И вместо констатации фактов – желательно было бы услышать, а какие шаги для возвращения граждан и предоставления им возможности зарабатывать и тратить больше именно в Украине сделало его министерство и подчиненные ему государственные учреждения?".

По мнению Юрия Гаврилечко, всё делается с точностью наоборот: возвращаются довоенные ставки налогообложения, фискальные проверки и т.д.

"А примеры коррупции на таможне ежедневно можно увидеть в СМИ, – подчеркивает он. – Также отсутствуют программы мотивирования развития бизнеса через государственный заказ товаров и услуг или предоставление льготных кредитов. И в этом смысле первая неделя августа, увы, не стала приятным исключением".

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