Главные итоги первой недели августа – что обращает на себя внимание

Первая неделя августа принесла Украины новые радости и печали. Россия продолжила ракетные обстрелы и атаки с помощью БПЛА, а также блокаду Черного моря, тогда как мы более активно начали использовать дроны для атак не только Крыма, но и того же Новороссийска. Было много ожиданий от саммита в Саудовской Аравии касательно поиска мира в Украине. Эксперты традиционно проанализировали для издания "Комментарии" самые яркие, с их точки зрения, событиях уходящей недели (с 31 июля по 6 августа), а также их влияние на нашу жизнь.
Встреча в Саудовской Аравии. Фото: из открытых источников
Встреча в Саудовской Аравии – важнейшее событие для внешней политики не только Украины, но и наших партнеров
Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе считает, что как уже о состоявшемся факте можно говорить о встрече в Саудовской Аравии советников глав более 40 государств касательно обсуждения мирного плана Украины.
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"Это – важнейшее событие для внешней политики не только Украины, но и наших партнеров, – уверен эксперт. – Украина активно продвигается так называемый "мирный план Зеленского", который был представлен еще в прошлом году на G-19
. Именно тогда начался отчет системной работы по реализации нашего мирного плана. Его уже поддерживают наши традиционные союзники (формат "Рамштайн+"). И на данном этапе идет расширение круга участников. Привлечение как можно большего количество государств, готовых поддержать данные предложения".
По словам Антона Кучухидзе, Саудовская Аравия – одна из влиятельнейших стран не только в регионе, но и в мире (богатая нефтяная держава, влияющая на энергетические процессы). Уже меняется позиция Индии, которая участвовала в данной встрече. И Китай, как минимум, не уходит от возможности обговаривать украинский мирный план.
"Так что встреча в Джидде, где на одной площадке сошлись в консультациях по украинскому мирному плану Запад, Восток, Глобальный Юг и так далее) – топ-событие уходящей недели, – уверен эксперт. – Главная цель, как акцентировал президент Зеленский, консолидация позиций вокруг международного права, которое полностью на стороне Украины
. Ну, а рашистская федерация нарушила все писанные и неписанные законы и права, начав войну против Украины еще в 2014 году, продолжив второй волной агрессии 24 февраля 2022 года. И исключение россиян из состава переговорщиков в Саудовской Аравии — сильнейший показатель увеличения влияния Украины в мире".
При этом, продолжает Антон Кучухидзе, надо понимать, что никких прорывных решений на этой встрече не ожидалось. Там происходило согласование позиций. Чтобы постепенно цивилизованный мир в широком составе вышел на проведение Глобального саммита мира осенью или в конце это года.
"Стратегическая цель – поставить рф перед фактом, что именно она должна выполнить, без чего с ней не будет диалога", – отмечает эксперт.
В фокусе внимания, по его словам, и ситуация на фронтах.
"Наши наступательные действия продолжаются. Они являются системными
. Военно-политическое руководство Украины главный акцент делает на сохранении жизней солдат, а не на бездумном движении вперед. Всё идет так эффективно, насколько это возможно в зависимости от ситуации на том или ином участке", – констатирует Антон Кучухидзе.
От правительства нужны решительные шаги по возвращению граждан и предоставления им возможности зарабатывать и тратить в Украине
Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко важным акцентом уходящей недели считает заявление министра финансов Сергея Марченко, сделанное им в ее начале. А именно – что украинские граждане, оплачивая разные товары и услуги за рубежом, тратят по $2 млрд ежемесячно. "Это средства, которые вымываются из экономики Украины и вкладываются в экономику приютивших их стран – это очевидная реальность", – отметил министр и добавил, что нужно возвращать их домой.
"Но министр – это не фиксатор событий, а лицо, отвечающее за создание и реализацию государственной политики, – отмечает эксперт. – Соответственно, если это министр финансов, то – за госполитику финансовую, налоговую, таможенную и т.д. И вместо констатации фактов – желательно было бы услышать, а какие шаги для возвращения граждан и предоставления им возможности зарабатывать и тратить больше именно в Украине сделало его министерство и подчиненные ему государственные учреждения?".
По мнению Юрия Гаврилечко, всё делается с точностью наоборот: возвращаются довоенные ставки налогообложения, фискальные проверки и т.д.
"А примеры коррупции на таможне ежедневно можно увидеть в СМИ, – подчеркивает он. – Также отсутствуют программы мотивирования развития бизнеса через государственный заказ товаров и услуг или предоставление льготных кредитов. И в этом смысле первая неделя августа, увы, не стала приятным исключением".
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