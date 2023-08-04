В ГУР рассказали, почему темп контрнаступления не увеличивается

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Ситуация на поле боя сейчас сложная, но инициативой обладают украинские войска. Скорость контрнаступление ВСУ не увеличивается. Как это ожидают многие, потому что командование пытается максимально сохранить силы и средства, уберечь личный состав. Стратегия Генштаба состоит в том, чтобы упор сделать не на скорость, а неожиданность и точность ударов по противнику. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Civilmedia.mk" сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Контрнаступление ВСУ
Представитель ГУР отметил, действия украинских военных на поле боя направлены на то, чтобы вывести противника из строя – перекрыть пути снабжения, уничтожить склады оружия, выиграть контрартилерийские бои, уничтожить его средства разведки врага и ПВО.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Говоря о темпах контрнаступления Сил обороны Украины он отметил, что динамика боевых действий зависит от чрезвычайно большого количества факторов, в том числе от наличия сил и средств, необходимых для выполнения боевых задач.
Читайте также на портале "Комментарии" — воплощение мирного плана Украины: может ли помочь саммит в Саудовской Аравии.
Обсуждения
Новости