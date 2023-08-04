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В ГУР рассказали, почему темп контрнаступления не увеличивается

Ситуация на поле боя сейчас сложная, но инициативой обладают Вооруженные Силы Украины

сегодня, 14:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Ситуация на поле боя сейчас сложная, но инициативой обладают украинские войска. Скорость контрнаступление ВСУ не увеличивается. Как это ожидают многие, потому что командование пытается максимально сохранить силы и средства, уберечь личный состав. Стратегия Генштаба состоит в том, чтобы упор сделать не на скорость, а неожиданность и точность ударов по противнику. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Civilmedia.mk" сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

В ГУР рассказали, почему темп контрнаступления не увеличивается

Контрнаступление ВСУ

Представитель ГУР отметил, действия украинских военных на поле боя направлены на то, чтобы вывести противника из строя – перекрыть пути снабжения, уничтожить склады оружия, выиграть контрартилерийские бои, уничтожить его средства разведки врага и ПВО.


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"Напомню, что российская агрессия в больших масштабах была направлена на блицкриг – быстрый захват и подчинение всей Украины. В экспертных кругах до вторжения 24 февраля 2022 года считали, что Украина долго не продержится. Но агрессор получил по зубам. И так будем продолжать ... и главное здесь не столько скорость, сколько неожиданность и меткость выстрела", — сказал Скибицкий.

Говоря о темпах контрнаступления Сил обороны Украины он отметил, что динамика боевых действий зависит от чрезвычайно большого количества факторов, в том числе от наличия сил и средств, необходимых для выполнения боевых задач.

"Нам нужны боеприпасы, нам нужно больше средств ПВО, нам нужны средства разминирования и высокоточное оружие большой дальности", — подчеркнул Скибицкий.

"Все идет по плану. Мы реагируем на изменения ситуации на поле боя и вносим необходимые коррективы. Военная разведка Украины разоблачает намерения врага, а Силы обороны их срывают. Разбираем и наносим удары там, где российские оккупанты несут значительные потери. Да, мы признаем, что враг хорошо закрепился на оккупированных украинских территориях: большие минные заграждения, несколько линий укреплений – все это, безусловно, влияет на темпы нашего продвижения. Однако тем, кто считает, что Украина слишком медленно идет в наступление, скажу, что война – это не спортивное соревнование", — подчеркнул представитель ГУР. 

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Источник: https://civilmedia.mk/ekskluzivno-general-skibitskij-voeno-razuznavane-na-ukraina-za-ukrainskata-ofanziva-ruskata-voeno-propagandnata-mashinerija-shansite-za-atomska-vojna-i-mrachnata-idnina-na-ruskata-drzhava
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