В ГУР рассказали, почему темп контрнаступления не увеличивается

Ситуация на поле боя сейчас сложная, но инициативой обладают украинские войска. Скорость контрнаступление ВСУ не увеличивается. Как это ожидают многие, потому что командование пытается максимально сохранить силы и средства, уберечь личный состав. Стратегия Генштаба состоит в том, чтобы упор сделать не на скорость, а неожиданность и точность ударов по противнику. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью изданию "Civilmedia.mk" сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Контрнаступление ВСУ

Представитель ГУР отметил, действия украинских военных на поле боя направлены на то, чтобы вывести противника из строя – перекрыть пути снабжения, уничтожить склады оружия, выиграть контрартилерийские бои, уничтожить его средства разведки врага и ПВО.

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"Напомню, что российская агрессия в больших масштабах была направлена на блицкриг – быстрый захват и подчинение всей Украины. В экспертных кругах до вторжения 24 февраля 2022 года считали, что Украина долго не продержится. Но агрессор получил по зубам. И так будем продолжать ... и главное здесь не столько скорость, сколько неожиданность и меткость выстрела", — сказал Скибицкий.

Говоря о темпах контрнаступления Сил обороны Украины он отметил, что динамика боевых действий зависит от чрезвычайно большого количества факторов, в том числе от наличия сил и средств, необходимых для выполнения боевых задач.

"Нам нужны боеприпасы, нам нужно больше средств ПВО, нам нужны средства разминирования и высокоточное оружие большой дальности", — подчеркнул Скибицкий.

"Все идет по плану. Мы реагируем на изменения ситуации на поле боя и вносим необходимые коррективы. Военная разведка Украины разоблачает намерения врага, а Силы обороны их срывают. Разбираем и наносим удары там, где российские оккупанты несут значительные потери. Да, мы признаем, что враг хорошо закрепился на оккупированных украинских территориях: большие минные заграждения, несколько линий укреплений – все это, безусловно, влияет на темпы нашего продвижения. Однако тем, кто считает, что Украина слишком медленно идет в наступление, скажу, что война – это не спортивное соревнование", — подчеркнул представитель ГУР.

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