Силы обороны задействовали резервный 10-й армейский корпус для продвижения в районе населенного пункта Роботино в Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post", со ссылкой на источники.

ВСУ. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что на этой неделе на юго-востоке Украины шли интенсивные бои, поскольку Киев продолжал масштабную кампанию по отвоеванию территории с помощью нового вливания войск, подготовленных и оснащенных на Западе, но пока нет никаких признаков серьезного прорыва.

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Также, говорится в материале, главная оборонительная линия России – фаланга окопов, растяжек, противопехотных и противотанковых мин — остается впереди украинских войск, которые имеют целью продвинуться на юг и перерезать российский сухопутный мост в Крым, являющийся ключевым маршрутом военного снабжения.

ԜР пишет, что украинские войска начали постепенно продвигаться к этой линии, изменив подход, который предусматривал небольшие пешие перемещения войск, на более мощный приток сил из резервов 10-го украинского корпуса с использованием танков и бронетехники.

"Последняя неделя боев была важной, потому что они решили больше задействовать второй эшелон своих войск, – цитирует издание военного аналитика Роба Ли, который недавно побывал на фронте и собственными глазами наблюдал за наступлением ВСУ. – Пока неясно, понесли ли российские силы достаточные потери, чтобы создать условия для прорыва. На этом этапе мы ждем и наблюдаем".

Ожесточенные бои продолжаются вокруг села Роботино – территории, которую ранее удерживали российские войска и которая находится менее чем в 2,5 км от главной оборонительной линии Кремля, — отмечается в материале.

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