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Контрнаступление ВСУ: в Пентагоне озвучили новый прогноз

В Пентагоне считают, что Украину впереди еще ждет тяжелое и длительное контрнаступление ВСУ

сегодня, 15:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Контрнаступление украинской армии будет довольно тяжелым и длительным. Однако США будут и дальше поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

Контрнаступление ВСУ: в Пентагоне озвучили новый прогноз

Патрик Райдер. Фото из открытых источников

Генерал отметил, в США продолжают видеть, как украинское контрнаступление "продвигается вперед", добавив, что для ВСУ это "была и будет трудная борьба".


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Райдер напомнил слова министра обороны США Ллойда Остина о контрнаступлении. Он отмечает, что "это будет марафон, а не спринт". То есть, нужно быть готовыми к тому, что контрнаступление ВСУ может затянуться во времени.

Однако, подчеркнул Патрик Райдер, Вашингтон "продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

"И поэтому мы снова сосредоточимся на общении с ними, нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что, когда у них (Ред. – ВСУ) возникнут потребности на поле боя, мы сможем их поддержать", — резюмировал Райдер.

Читайте также на портале "Комментарии" — контрнаступление ВСУ: в Минобороны рассказали, какую площадь уже освободили от оккупантов.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские наступательные действия сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3479410/pentagon-press-secretary-air-force-brig-gen-pat-ryder-holds-a-press-briefing/
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