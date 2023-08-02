Контрнаступление ВСУ: в Пентагоне озвучили новый прогноз

Контрнаступление украинской армии будет довольно тяжелым и длительным. Однако США будут и дальше поддерживать украинский народ столько, сколько потребуется. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер.

Патрик Райдер. Фото из открытых источников

Генерал отметил, в США продолжают видеть, как украинское контрнаступление "продвигается вперед", добавив, что для ВСУ это "была и будет трудная борьба".

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Райдер напомнил слова министра обороны США Ллойда Остина о контрнаступлении. Он отмечает, что "это будет марафон, а не спринт". То есть, нужно быть готовыми к тому, что контрнаступление ВСУ может затянуться во времени.

Однако, подчеркнул Патрик Райдер, Вашингтон "продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

"И поэтому мы снова сосредоточимся на общении с ними, нашими союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что, когда у них (Ред. – ВСУ) возникнут потребности на поле боя, мы сможем их поддержать", — резюмировал Райдер.

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Также издание "Комментарии" сообщало – украинские наступательные действия сталкиваются с массой сложностей. Одна из них – тотальное заминирование россиянами территорий, причем с использованием минных траншей и прочих смертоносных ловушек. И хоть украинская артиллерия и предоставленное союзниками ракетное вооружение серьезно уменьшают силы и средства противника, нам все еще катастрофически не хватает авиации, а также ракет большой дальности типа ATACMS. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уверяет, что союзники предоставили "все, что нужно" для успешного контрнаступления ВСУ. Так ли это? О чем говорит ситуация на фронтах в данный момент – и военном, и дипломатическом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



