РФ ударила ракетами по "Мотор Сич" в Запорожье и центру переливания крови

Российская армия в субботу нанесла ракетные удары по заводу "Мотор Сич" в Запорожье и по целям в Хмельницкой области, заявил в своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают "Комментарии".

Центр переливания крови на Харьковщине

"Часть ракет сбита, спасибо за это нашим воинам противовоздушной обороны", — заявил президент. По словам Зеленского, сколько бы ни было таких атак, "все равно они врагу ничего не дадут". Ранее в ВСУ сообщали, что по Украине был нанесен ракетный удар с использованием гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ракет "Калибр". Удары наносились с территории Тамбовской области России и Белоруссии, а также с акватории Черного моря. В Хмельницкой области был атакован аэродром города Староконстантинов. Также попадания были по объектам в Киевской и Житомирской областях.

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Впоследствии глава государства также сообщил об уничтожении россиянами центра переливания крови в Харьковской области.

"Управляемая авиационная бомба России против центра переливания крови в Украине. Этот вечер, Купянская община на Харьковщине. Есть погибшие и раненые. Мои соболезнования! Наши спасатели ликвидируют пожар. Одно это преступление войны говорит все о российской агрессии. Звери, которые уничтожают то, что просто позволяет жить. Победить террористов – это дело чести для всех, кто ценит жизнь", — написал Владимир Зеленский.

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