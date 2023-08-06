Какая задача у Вагнера в Беларуси – может ли произойти нападение на страны НАТО

Концентрация наемников ЧВК "Вагнера" вблизи границ Евросоюза со стороны Республики Беларусь (РБ) привела к тому, что главы МВД Литвы и Польши согласовали совместные действия относительно возможных провокаций и угроз. А в СБУ не исключают, что вагнеровцы могут совершить провокацию "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси – Мозырском нефтеперерабатывающем заводе – с целью втянуть РБ в открытую войну против Украины. Что сейчас, спустя более месяца после перебазирования пригожинской частной армии в Беларусь, можно сказать об истинных целях этого маневра? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
ЧВК "Вагнера". Фото: из открытых источников
Вагнеровцев в Беларуси будут использовать для провокаций – с целью держать НАТО в напряжении
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш поделился таким мнением:
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"Я, как и ранее, уверен, что истинная цель переброски вагнеровцев в Беларусь – это вывести данную военную силу из зоны влияния на Кремль. Но при этом – не утратить возможности ее использовать, не противопоставляя при этом нынешней российской власти. Путин во время июньского так называемого путча увидел, что у ЧВК "Вагнер" очень высокая (около 40%) поддержка населения. Соответственно, ему нет смысла противопоставлять себя такой популярной силе. И, скорее всего, на встрече Путина с Пригожиным и командирами вагнеровцев, которая произошла вскоре после окончания их т.н. "марша справедливости", были распределены зоны влияния. И ЧВК "Вагнер" отдали возможность работать в Африке, базироваться в Беларуси (обучая там местных силовиков), не лезть больше в РФ. Кроме того, Пригожину, похоже, сохранили коммерческие контракты, не касающиеся вооруженных сил. Школьное питание и так далее".
То, что все, похоже, именно так, подтверждает, по мнению эксперта, закрытие вербовочных центров группы "Вагнер" в России.
"В своем выступлении перед наемниками уже в Беларуси Пригожин четко заговорил, что на белорусском направлении руководить будет некий Сергей. То есть, сам Пригожин и Уткин рассматривают Беларусь лишь как одно из направлений деятельности. Причем, не главное, иначе они сами бы находились в РБ. Для них главное направление – Африка. Это подтверждает участие Пригожина в прошедшем в конце июля в Санкт-Петербурге саммите "Россия-Африка"
. Его закулисные встречи с руководителями ряда африканских государств. Он явно заинтересован развивать свое присутствие в Африке. Что поддерживается Кремлем, который стремится усилить российское влияние в Африке. И тут Пригожин и Путин нашли баланс взаимодействия", – считает Сергей Гармаш.
Он уверен, что вагнеровцев в Беларуси будут использовать для провокаций. С целью держать НАТО в напряжении. Используя это для внутренней дестабилизации восточноевропейских членов Альянса (той же Польши, где осенью намечены парламентские выборы, что также накаляет обстановку). А также — чтобы уменьшить объем поддержки Украины со стороны Польши и стран Балтии. Поскольку им показывают угрозы для них самих. По расчетам Кремля, это снизит поддержку Украины именно этими странами.
"Но я не ожидаю серьезного напряжения, если оно, конечно, не возникнет спонтанно. Путин увяз в Украине, воевать еще и с НАТО он не сможет. Так что основное направление для Пригожина – Африка. Одно из… – Беларусь. Но не для применения военной силы, а для создания угрозы такого применения, для провокаций", – констатирует Сергей Гармаш.
Нельзя исключать, что под прикрытием перебазирования в РБ вагнеровцев, РФ пытается накопить нужное количество сил для нового рывка на Украину
По мнению политолога Дмитрия Воронкова, маневры вагнеровцев на территории Беларуси вряд ли в итоге закончатся нападением на страны НАТО. Даже руками наемников Россия на это не решится. Слишком явно всё в итоге будет указывать именно на нее. Но провокации вполне возможны, уверен эксперт.
"Нельзя исключать, что под прикрытием перебазирования в РБ исключительно вагнеровцев, РФ постепенно пытается накопить нужное количество сил для нового рывка на Украину. Мы помним, как это происходило в 2021-м и начале 2022-го. Постепенно накапливались силы на территории РБ, шли бесконечные учения. А потом было вторжение", – отмечает эксперт.
Впрочем, продолжает он, возможно, происходит просто демонстративное создание угроз со стороны Беларуси, чтобы сковывать наши силы и средства у тех границ, тогда как они могли бы пригодиться на восточном и южном фронтах.
"Стоит отметить, что вагнеровцы более профессиональные бойцы, чем мобики. И держать такую силу без соответствующего применения — не в традициях Кремля, – подчеркивает Дмитрий Воронков. – Ну, а напряжение у границ Польши и стран Балтии может быть связано еще с тем, чтобы они притормозили военную помощь Украине, усиливая собственные оборонные способности".
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