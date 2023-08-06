Какая задача у Вагнера в Беларуси – может ли произойти нападение на страны НАТО

Концентрация наемников ЧВК "Вагнера" вблизи границ Евросоюза со стороны Республики Беларусь (РБ) привела к тому, что главы МВД Литвы и Польши согласовали совместные действия относительно возможных провокаций и угроз. А в СБУ не исключают, что вагнеровцы могут совершить провокацию "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси – Мозырском нефтеперерабатывающем заводе – с целью втянуть РБ в открытую войну против Украины. Что сейчас, спустя более месяца после перебазирования пригожинской частной армии в Беларусь, можно сказать об истинных целях этого маневра? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

ЧВК "Вагнера". Фото: из открытых источников

Вагнеровцев в Беларуси будут использовать для провокаций – с целью держать НАТО в напряжении

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш поделился таким мнением:

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увидел, что у ЧВК "Вагнер" очень высокая (около 40%) поддержка населения. Соответственно, ему нет смысла противопоставлять себя такой популярной силе. И, скорее всего, на встрече Путина с Пригожиным и командирами вагнеровцев которая произошла вскоре после окончания их т.н. "марша справедливости", были распределены зоны влияния. И ЧВК "Вагнер" отдали возможность работать в Африке, базироваться в Беларуси (обучая там местных силовиков), не лезть больше в РФ. Кроме того, Пригожину, похоже, сохранили коммерческие контракты, не касающиеся вооруженных сил. Школьное питание и так далее". "Я, как и ранее, уверен, что истинная цель переброски вагнеровцев в Беларусь – это вывести данную военную силу из зоны влияния на Кремль. Но при этом – не утратить возможности ее использовать, не противопоставляя при этом нынешней российской власти. Путин во время июньского так называемого путча

То, что все, похоже, именно так, подтверждает, по мнению эксперта, закрытие вербовочных центров группы "Вагнер" в России.

Его закулисные встречи с руководителями ряда африканских государств. Он явно заинтересован развивать свое присутствие в Африке. Что поддерживается Кремлем, который стремится усилить российское влияние в Африке. И тут Пригожин и Путин нашли баланс взаимодействия", – считает Сергей Гармаш. "В своем выступлении перед наемниками уже в Беларуси Пригожин четко заговорил, что на белорусском направлении руководить будет некий Сергей. То есть, сам Пригожин и Уткин рассматривают Беларусь лишь как одно из направлений деятельности. Причем, не главное, иначе они сами бы находились в РБ. Для них главное направление – Африка. Это подтверждает участие Пригожина в прошедшем в конце июля в Санкт-Петербурге саммите "Россия-Африка"

Он уверен, что вагнеровцев в Беларуси будут использовать для провокаций. С целью держать НАТО в напряжении. Используя это для внутренней дестабилизации восточноевропейских членов Альянса (той же Польши, где осенью намечены парламентские выборы, что также накаляет обстановку). А также — чтобы уменьшить объем поддержки Украины со стороны Польши и стран Балтии. Поскольку им показывают угрозы для них самих. По расчетам Кремля, это снизит поддержку Украины именно этими странами.

"Но я не ожидаю серьезного напряжения, если оно, конечно, не возникнет спонтанно. Путин увяз в Украине, воевать еще и с НАТО он не сможет. Так что основное направление для Пригожина – Африка. Одно из… – Беларусь. Но не для применения военной силы, а для создания угрозы такого применения, для провокаций", – констатирует Сергей Гармаш.

Нельзя исключать, что под прикрытием перебазирования в РБ вагнеровцев, РФ пытается накопить нужное количество сил для нового рывка на Украину

По мнению политолога Дмитрия Воронкова, маневры вагнеровцев на территории Беларуси вряд ли в итоге закончатся нападением на страны НАТО. Даже руками наемников Россия на это не решится. Слишком явно всё в итоге будет указывать именно на нее. Но провокации вполне возможны, уверен эксперт.

"Нельзя исключать, что под прикрытием перебазирования в РБ исключительно вагнеровцев, РФ постепенно пытается накопить нужное количество сил для нового рывка на Украину. Мы помним, как это происходило в 2021-м и начале 2022-го. Постепенно накапливались силы на территории РБ, шли бесконечные учения. А потом было вторжение", – отмечает эксперт.

Впрочем, продолжает он, возможно, происходит просто демонстративное создание угроз со стороны Беларуси, чтобы сковывать наши силы и средства у тех границ, тогда как они могли бы пригодиться на восточном и южном фронтах.

"Стоит отметить, что вагнеровцы более профессиональные бойцы, чем мобики. И держать такую силу без соответствующего применения — не в традициях Кремля, – подчеркивает Дмитрий Воронков. – Ну, а напряжение у границ Польши и стран Балтии может быть связано еще с тем, чтобы они притормозили военную помощь Украине, усиливая собственные оборонные способности".

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