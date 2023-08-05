Польша и Литва согласовали совместные действия относительно угрозы из Беларуси

Главы МВД Литвы и Польши согласовали совместные действия относительно возможных провокаций и угроз со стороны Беларуси, которые могут возникнуть в связи с концентрацией наемников ЧВК "Вагнера" вблизи границ Евросоюза. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "LRT".

Угроза со стороны Беларуси. Фото: из открытых источников

Министры обсудили текущую ситуацию с безопасностью на границе с Беларусью и принципы постоянного сотрудничества между Варшавой, Вильнюсом и другими странами Балтии. Была также оговорена реакция на текущие и возможные будущие провокации и угрозы, которые могут исходить от режима Путина и Лукашенко.

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"Обе стороны подчеркнули эффективное и крепкое польско-литовское сотрудничество в сфере безопасности", — говорится в сообщении министерства внутренних дел Литвы.

Также представители Польши и Литвы обговорили механизм, который будет применен в случае необходимости закрытия всех пунктов пересечения границы с Беларусью.

Читайте также на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко разродился чередой очередных резонансных заявлений. Среди прочего – обвинил США и Британию чуть ли не в разрушении Европы. Кроме того, начал бряцать ядерным оружием, якобы уже переданным РФ и рассредоточенным по территории РБ. А еще заявил, что якобы пошутил, когда ранее говорил, будто перебазировавшиеся в Беларусь вагнеровцы хотят совершить "экскурсию" на территорию Польши. Между тем, белорусские вертолеты на днях нарушили воздушное пространство Польши. И в целом ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границе явно накалилась после перебазирования вагнеровцев в Беларусь. О чем говорят последние заявления Лукашенко, а также реакция Запада на проделки белорусской армии и вагнеровцев, за которыми, похоже, просматривается тень Кремля? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



