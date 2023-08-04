logo

BTC/USD

29219.09

ETH/USD

1842.47

LTC/USD

83.67

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В СБУ рассказали, какую задачу Кремля вагнеровцы выполняют в Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

В СБУ рассказали, какую задачу Кремля вагнеровцы выполняют в Беларуси

По разведданным СБУ, россияне готовят теракт в Беларуси и попытаются втянуть Минск в войну

сегодня, 13:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Россия все еще не потеряла надежды втянуть Беларусь в войну. Именно с этой целью и были переброшены наемники ЧВК "Вагнера" на территорию Беларуси. Попытка втянуть соседнюю страну в полномасштабную войну против Украины произойдет после возможного теракта на Мозырском НПЗ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке СБУ.

В СБУ рассказали, какую задачу Кремля вагнеровцы выполняют в Беларуси

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

"СБУ получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси — Мозырском нефтеперерабатывающем заводе", — говорится в сообщении.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По имеющимся данным, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных ВС РФ и сотрудников российских спецслужб, отправленных на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев".

Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, притворяясь "украинскими диверсантами". В совершенном РФ планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну против нашего государства.

"Информацию о запланированном в Беларуси теракт сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из свидетельств военнослужащего ВС РФ, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении", — добавили в СБУ.

Также киберспециалисты СБУ возобновили и проанализировали информацию на мобильном телефоне пленника.

Среди прочего установлено, что ранее он участвовал в боевых действиях против Сил обороны на юге Украины, а недавно ему дали указание передислоцироваться в Беларусь как участник частной военной компании "Вагнер".

"Уже на этапе смены места службы российский военный получил информацию о "специальной миссии" на Мозырском НПЗ. В его телефоне киберспециалисты СБУ нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию об операции", — добавили в ведомстве.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые заявления Лукашенко – почему мир вяло реагирует на проделки вагнеровцев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/SBUkr/9169
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!