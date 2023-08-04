В СБУ рассказали, какую задачу Кремля вагнеровцы выполняют в Беларуси

Россия все еще не потеряла надежды втянуть Беларусь в войну. Именно с этой целью и были переброшены наемники ЧВК "Вагнера" на территорию Беларуси. Попытка втянуть соседнюю страну в полномасштабную войну против Украины произойдет после возможного теракта на Мозырском НПЗ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке СБУ.

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

"СБУ получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси — Мозырском нефтеперерабатывающем заводе", — говорится в сообщении.

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По имеющимся данным, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных ВС РФ и сотрудников российских спецслужб, отправленных на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев".

Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, притворяясь "украинскими диверсантами". В совершенном РФ планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну против нашего государства.

"Информацию о запланированном в Беларуси теракт сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из свидетельств военнослужащего ВС РФ, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении", — добавили в СБУ.

Также киберспециалисты СБУ возобновили и проанализировали информацию на мобильном телефоне пленника.

Среди прочего установлено, что ранее он участвовал в боевых действиях против Сил обороны на юге Украины, а недавно ему дали указание передислоцироваться в Беларусь как участник частной военной компании "Вагнер".

"Уже на этапе смены места службы российский военный получил информацию о "специальной миссии" на Мозырском НПЗ. В его телефоне киберспециалисты СБУ нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию об операции", — добавили в ведомстве.

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