В СБУ рассказали, какую задачу Кремля вагнеровцы выполняют в Беларуси

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Кравцев Сергей
Россия все еще не потеряла надежды втянуть Беларусь в войну. Именно с этой целью и были переброшены наемники ЧВК "Вагнера" на территорию Беларуси. Попытка втянуть соседнюю страну в полномасштабную войну против Украины произойдет после возможного теракта на Мозырском НПЗ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке СБУ.
Вагнеровцы. Фото: из открытых источников
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По имеющимся данным, подготовкой теракта занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных ВС РФ и сотрудников российских спецслужб, отправленных на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев".
Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, притворяясь "украинскими диверсантами". В совершенном РФ планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну против нашего государства.
Также киберспециалисты СБУ возобновили и проанализировали информацию на мобильном телефоне пленника.
Среди прочего установлено, что ранее он участвовал в боевых действиях против Сил обороны на юге Украины, а недавно ему дали указание передислоцироваться в Беларусь как участник частной военной компании "Вагнер".
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