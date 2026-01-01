Не Міндічем єдиним – які корупційні та економічні скандали трусили Україну у 2025-му році

"Справа Мідаса", вона ж "Міндічгейт", безсумнівно, стала тяжким ударом для української влади та президента Володимира Зеленського, а наслідки від скандалу можуть поставити хрест на можливості 2 терміни для гаранта Конституції України. Але хоч це і є скандалом 2025 року, запам'ятається не лише він один. "Коментарі" згадують, що ще трапилося в нашій країні за минулі 12 місяців.

Власник бізнесу може опинитися в Росії, власник ТМ Domino Антон Шухнін

Буває так, що розвиток скандалу призводить зовсім не до тих наслідків, на які очікував його ініціатор. Так сталося з власником онлайн-магазину брендового одягу ТМ Domino Антоном Шухніним, який звинуватив іншого бізнесмена – В'ячеслава Бєліменка, у тому, що той є громадянином РФ та веде бізнес у країні-окупанті. Останній разом із партнерами, які нібито ведуть бізнес у Росії, постачає туди люксові авто, відмиває гроші в Іспанії і на них скуповує нерухомість у Києві. І вся ця історія могла плачевно закінчитися для Антона Шухніна, коли 23 травня він зазнав нападу та побиття з боку невідомих.





Але невдовзі з'ясувалося, що сам Антон Шухнін може мати бізнес у тимчасово окупованому Криму. Так, з 11 грудня 2014 року по 3 липня 2018 року в селі Укромне Сімферопольського району працювало ТОВ "Доміно груп", співвласниками якого були Антон Сергійович Шухнін (50,28%) та Олександр Анатолійович Шавкун (49,72%), що виглядає підозріло.





Ще більше питань виникло до російського інтернет магазину DOMINO PRINCIPLE, чий дизайн та механіка роботи явно схожі з українським Антоном Шухніним. Магазин, який торгує одягом у Ялті, а співвласник однієї з нині ліквідованих фірм бізнесмена – "Доміно УА" Георгій Устинов, є ліквідатором того самого ТОВ "Доміно груп" у Криму.





При тому, що, як з'ясували "Коментарі" , першопричиною конфлікту Антона Шухніна та В'ячеслава Білимченка може бути суперечка за оренду приміщення з "ціною питання" 18 тисяч доларів.

За "квотою" Портнова, заради інтересів Петра Порошенка – суддя Північного апеляційного суду Марина Барсук

Раз у раз скандали трясли і продовжують стрясати судовий корпус України. Один із прикладів тому – суддя та речник Північного апеляційного господарського суду (ПАГС) Марина Барсук, яка, може стати головою суду замість Олега Хрипуна.

При цьому ім'я Марини Барсук виникає у розслідуваннях, де йдеться не лише про судові рішення, а й зв'язки з політиками, адвокатами та бізнес-групами.





Раніше відома як Марина Дідиченко, вона була призначена суддею за часів впливу Андрія Портнова, а після Революції Гідності "зблизилася" з адвокатом Сергієм Алексєєвим, який пов'язаний із юридичною фірмою "Алєксєєв, Боярчуків та партнери" — структура, тісно пов'язана з оточенням Петра Порошенка.





Юристи цієї фірми активно захищали інтереси великого бізнесу п'ятого президента, а Барсук/Дідіченко виносила рішення, які безпосередньо стосуються клієнтів фірми, зокрема у справах по "Укрсоцбанку" та елітній нерухомості. Скандали не змусили на себе чекати: завдяки судовим рішенням Барсук, забудовники втрачали майно, а вигоду отримував банк та пов'язані структури.





А ще – розкіш. Згідно з декларацією, Марина Барсук володіє чималою кількістю об'єктів нерухомості – у 2023 році вона задекларувала 12 одиниць: будинки, ділянки, квартири, у тому числі у Британії. Також дорогі авто, великі суми готівки. Формально все в межах суддівської зарплати, але більшість активів записано на її чоловіка – адвоката Віктора Барсука.





Його історія не менш пікантна: судові справи, відносини з клієнтами-олігархами, участь у справі з адвокатом Коломойського, конфлікт із колишнім, скандальні події в особистому житті, життя на Лазурному березі. У той же час Барсук до останнього часу представляв інтереси в судах, у тому числі де працює його дружина.





І все це на тлі присутності судді Барсука на ювілеї олігарха Павла Фукса, проти якого діють санкції, і справи якого проходили через той самий суд. Однак ніхто не ставить питання про конфлікт інтересів.

iBox Bank Олени Шевцової, та платіжна система bill_line Артема Ляшанова для онлайн-казино

В умовах війни сегмент азартних ігор став одним із найприбутковіших в Україні, а про рівень корупції чудово свідчить ліквідація Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, а арешт її голови Івана Рудого. Але якщо його хоча б вдалося затримати, то інші "пособники темного бізнесу" на азарті залишилися на волі.





Одна з них – екс-глава iBox Bank Олена Шевцова, яка розпочала свій бізнес-шлях, заснувавши фінансову компанію LeoGaming, яка спеціалізувалася на фінансових розрахунках та платежах у відеоіграх. Справжній успіх до Олени Шевцової прийшов після створення власної "тріади": платіжної системи LeoGaming Pay (зараз Leo), мережі платіжних терміналів iBox та власне "Айбоксбанку". Останній за 3 роки наростив чистий прибуток більш ніж у 100 разів – з 5,2 млн грн. 2019-го до 598,3 млн грн. 2023-го.





Ось тільки ціна цього успіху – легалізація прибутків ігрового бізнесу . Йшлося про так званий міскодінг — схему, коли в банках змінюють коди платежів, які відповідають за переказ коштів онлайн-казино, припустимо, платежі за продукти харчування. Останнє дозволяє приховати надходження цих коштів до онлайн-казино, а отже, ухилитися від сплати податків.





Як стверджували в СБУ, з рахунків 20 підконтрольних фірм неназваний банк переказував гроші на акаунти сайтів азартних ігор, після чого кошти виводилися та ділилися між учасниками схеми. Дохід банку на рік становив 2,5 млрд. грн., а річний оборот – 180 мільярдів гривень. Хоча назва Ibox Bank не звучала, фраза про недавнє його позбавлення ліцензії НБУ прозоро натякала саме на актив Олени Шевцової. Бюро економічної безпеки прямо звинуватило її в міскодингу на 5 мільярдів гривень.





Сама Олена Шевцова покинула Україну і перебуває нині в ОАЕ . Її місце на ринку посіли Артем Ляшанов та його платіжна система bill_line, юридичною особою якої була ТОВ "Тех-Софт Атлас" (сфера діяльності – надання інформаційних послуг, статутний фонд – 3,1 млн грн).





Цікаво, що з 27 липня 2022 року власником компанії став мешканець Одеси Андрій Моргун, а з 8 жовтня вона взагалі змінила назву на ТОВ "Айтібіт". Причиною цього може бути розслідування кримінального провадження №42021100000000283, в якому тоді ще ТОВ "Тех-Софт Атлас" фігурував як можливий учасник схем з відмивання грошей.





Так, за версією слідства, якесь ТОВ "Спектр Альфа" укладало договори з різними компаніями на надання IT-послуг . Згодом ці гроші переказувалися на рахунки компаній з ознаками фіктивності. У результаті за 2020-2021 роки через "Спектр Альфа" пройшли 150 млн. грн., а держбюджет не отримав 11 млн. грн. податків. Цікаво, що однією з таких компаній у цій схемі вважається ТОВ "Хантер 2023" (сфера діяльності – посередництво у розміщенні реклами у ЗМІ, статутний фонд – 7 млн. грн.), яка здійснювала операції на користь онлайн-казино "Париматч".





До речі, казино "Париматч" також було одним із клієнтів "Айбокс", що зазначається у кримінальному провадженні № 42017000000002925, в якому згадується Юлія Нікуліна, власник ТОВ "Фінансова компанія "Бізнес рітейл груп" (нині ТОВ "Чінау"). банкірки Шевцової – Євгена Шевцова, співробітника Нацполіції.





Зазначимо, що втрати держбюджету "завдяки" таким схемам на ринку азартних ігор щороку оцінюються приблизно у 15 мільярдів гривень .

"Липові дрони" для ЗСУ на сотні мільйонів гривень

Але гірше відхилення від сплати податків у воєнний час – заробіток на цій війні. Так, у військових умовах Збройні сили України дуже залежать від імпортної зброї, спорядження та навіть авто, не кажучи вже про безпілотників. Проте деякі ділки непогано на цьому заробляють.





Так, дітом журналісти помітили масу угод щодо переказу коштів за кордон для закупівлі дронів для ЗСУ. Так, 8 фірм перевели закордон сотні мільйонів гривень для закупівлі дронів для потреб Збройних сил України, але слідів ввезення та використання цих дронів в Україні ніхто так і не знайшов. Іншими словами, під виглядом закупівлі дронів з України, порушуючи правила НБУ, просто виводили валюту, а потім через "своїх" людей звітували про їхній "липовий" ввіз – порожні контейнери, а то й зовсім контрабанда.





Формально схему реалізовував невідомий громадянин Румунії Андрій Жосу, який вважається власником 200 українських фірм, які виконують державні контракти на мільярди гривень. Причому часто ці тендери не виконують , але гроші за них отримує вчасно.

За деякими даними, у цій схемі також беруть участь керівники обласних митниць, наприклад, голова Чернівецької митниці Юрій Герасимов, у якого "Коментарі" "накопали" майже 2 мільйони гривень доходів сумнівного походження. Це передача 1 млн. грн. дружині митника від Євгенії Яризко та отримання 900 тисяч від продажу невказаного майна, яке купив полковник СБУ з Донецької області.





Як і у випадку з виведенням доходів від діяльності онлайн-казино, тут не обходиться без банкірів — "Мотор банк", який раніше належав обвинуваченому в держзраді власнику "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву і банк "Альянс" Олександра Сосіса. Як з'ясували "Коментарі" , фінустанова виявилася замішаною у махінаціях на енергоринку, виписавши гарантії на 1,7 млрд грн для фірми, яка в результаті "кинула" державне "Укренерго". Таким чином, тією чи іншою мірою банк міг завдати державі збитків на 2,5 млрд грн., правда 109 млн він уже "повернув" — у вигляді штрафів за порушення правил діяльності від НБУ.

Заробітки банкірів та митників

Схема фіктивного імпорту БПЛА не просто дозволила вивести із країни сотні мільйонів доларів, а й могла збагатити чиновників НБУ, Держфінмоніторингу та митної служби України. Адже виведення таких сум явно не відбувалося "в обхід системи". Учасниками схеми могли виявитися заступник голови НБУ Дмитро Олійник та голова ДСФМУ Філіп Пронін.





З іншого боку стала митниця під керівництвом Сергія Звягінцева, яка пропускає "вантажі", які нібито існують лише на папері. Фірми без активів, капіталу та сайту спокійно переводять мільйони в офшори.





Через банки, які обслуговували цю дронову схему, продовжується відтік валютного капіталу і зараз. Банки "Альянс", "Мотор-Банк", "РВС Банк", Рада Банк", "Кліринговий Дім", "ОТП Банк" і "Банк Схід" продовжують "виводити" з країни, що воює, гроші, оскільки чверть відсотка від усіх валютних операцій, які можливо якраз і отримують Дмитро Олійник і Філіп Пронін, швидше за все гарант.

Корупція під час війни: фірми бізнесмена Мілешко працюють "під захистом" із компаніями РФ

На відміну від виведення коштів під виглядом фіктивного імпорту БПЛА бізнесмен Роман Мілешко проводить реальний ремонт літаків українських Повітряних сил, ось тільки за даними ЗМІ використовує при цьому швидше за все саме російські запчастини, даючи заводам окупантів дохід.





Так, компанія "НЗ Оперейшнс" з орбіти Романа Мілешка зі статутним капіталом у 120 тисяч гривень за два роки отримала неймовірні державні контракти на понад 2 мільярди гривень. Нібито лобістом бізнесмена є народний депутат Ігор Копитін, який очолює парламентський підкомітет з авіації:





- у 2016 році Мілешко працював у компанії "РОТОР УКРАЇНА", співзасновником якої був Копитін;

- у 2021 році помічник Копитіна очолював авіакомпанію "Константа", що належить Мілешку;





- березень 2022 року: нардеп Копитін особисто втручається, вимагаючи від Державіаслужби термінової реєстрації гелікоптерів компанії Мілешко.

Журналісти з'ясували, що Мілешко навчався з братом Копитіна, працював у компанії Копитіна та призначив керівником своєї компанії помічника нардепа. Цікаво, що сам Роман Мілешко позиціонує себе як "авіатор у третьому поколінні". Його батько — колишній радянський військовий, пов'язаний із російською авіацією, навіть балотувався до Держдуми РФ.





Деякі блогери виявили прямі докази можливого співробітництва з російськими структурами:

нібито фірми Мілешко орендують та купують повітряні судна у громадян РФ через офшорні компанії в ОАЕ;

2024 року придбано вертоліт Мі-17 через підсанкційну компанію AMIS;

використання деталей, вироблених у Росії 2022-2023 роках;

директором однієї з компаній є Алеко Ткемадзе — особа, наближена до проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Самі фігуранти ситуацію ніяк не коментували, а Роман Мілешко, за інформацією прикордонної служби, з листопада 2024 перебуває за кордоном, ймовірно, у США.

Фаворит голови Агентства оборонних закупівель Арсена Жумадилова – БПЛА "Черешня

Втім, як показало все те ж літо, навіть коли БПЛА доходять до ЗСУ – не факт, що до армії потрапляють найкращі зразки і за справедливою ціною.





Яскравим скандалом став "кейс Генерала Черешні" — дрона, що виробляється компанією ТОВ "Центр досліджень безпілотних систем" (сфера діяльності – виробництво повітряних та космічних літальних апаратів, статутний фонд – 54 млн. 424 тис. грн.). За підрахунками журналістів, різкий стрибок (11 разів) закупівель дронів Міноборони у компанії стався з призначенням на посаду керівника агентства оборонних закупівель МО України Арсена Жумадилова. З його приходом закупівлі цього виду дронів зросли з 400 млн грн. до 4,5 млрд. грн. До речі, його призначенню головою Агентства передувала справжня війна між тодішнім міністром оборони Рустемом Умеровим та колишнім керівником Агентства Мариною Безруковою.





Крім того, як з'ясували "Коментарі" , навіть коли тендери проводять не Міноборони, БПЛА чомусь купуються за завищеними цінами. Так, за готовності продавати дрон оптом від 17 500 гривень (до 21 500 залежно від моделі), його купують за 21-26 тисяч гривень. Але що цікавіше, власником компанії є запорізький адвокат Ярослав Гришин, якого в самому Запоріжжі пов'язують з однією з найжорстокіших місцевих ОЗУ – "Вірмени" Арташеса Саргсяна.

18 гектарів у столиці для Влади Молчанової та Юри Єнакіївського

Столична бізнес-вумен, співвласник StolitsaGrouр Влада Молчанова довгі роки залишалася одним із "стовпів" будівельної індустрії Києва і весь цей час її прізвище звучало в різних скандалах. Проте претензії правоохоронці їй висунули лише 6 вересня, коли НАБУ та САП заявили про розкриття схеми із заволодіння та легалізації 18 га землі вартістю 160 млн грн., за участю екс-нардепа від Партії Регіонів, столичної забудовниці та низки інших осіб.





Як незабаром з'ясувалося, незважаючи на багаторічний корпоративний конфлікт за ринок "Столичний" між екс-нардепом Юрієм Іванющенком, він же "Юра Єнакіївський" та Владою Молчановою сторони домовилися – Влада Молчанова отримує 75% ринку та забудовує 110 гектарів його землі. При цьому екс-народний депутат отримує свою частку. Однак на першому ж етапі виведення 18 гектарів із цих 110 га території ринку, схему було викрито НАБУ та САП.





Треба сказати, що затримання підприємця такого рівня для столиці є рідкістю, тим більше що сама Молчанова відмовилася заплатити заставу у 100 млн грн. Але що ще цікавіше, арешт за часом співпав зі смертю екс-заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова та затриманням заступника голови Офісу президента Зеленського – Андрія Смирнова. Як повідомляли "Коментарі" , обидва були міцно пов'язані спільними інтересами з Молчановою, і, ймовірно, виконували роль її "політичного даху".

Квартира для матері Гетьманцева за майже мільйон євро

Народний депутат України від партії "Слуга Народу" Данило Гетьманцев вказав у декларації про наявність нерухомого майна закордоном, у Франції. Проте оцінна вартість виглядала заниженою – 9,9 млн. грн.





За цю ціну в неназваному місті Франції фірма Les Hauts D'Esmeralda, записана на маму політика Олену Гетьманцеву і юриста, що раніше належала політику фірми Олену Муравйову, придбала квартиру в 143 квадратні метри.





Як підрахували "Коментарі" , насправді ціна житла такого класу могла коливатися приблизно від 28 до 50 млн грн. залежно від регіону купівлі, який сам політик у декларації не вказав. Як заявив пізніше блогер Сергій Іванов, квартира в Ніцці коштувала матері нардепа 930 тисяч євро або близько 45 мільйонів гривень. Але незалежно від того, скільки мільйонів гривень коштувала квартира, офіційно матері нардепа таких грошей немає.





Так, статутний фонд компанії Олени Гетьманцевої Les Hauts D'Esmeralda складає всього 1000 євро, а бізнес в Україні офіційно збитковий — з 4 компаній тільки одна, ТОВ "Нью Проперті" (сфера діяльності — оренда нерухомості, статутний фонд — 1 млн 50 тис. грн) — показала дохід у 2021 році в 1 млн. 2 млн. грн. прибуток.