Не Миндичем единым – какие коррупционные и экономические скандалы сотрясали Украину в 2025-м году

"Дело Мидаса", оно же "Миндичгейт", несомненно стало тяжелейшим ударом для украинской власти и президента Владимира Зеленского, а последствия от скандала могут поставить крест на возможности 2 срока для гаранта Конституции Украины. Но хотя это и является скандалом 2025 года, запомнится не только он один. "Комментарии" вспоминают, что же еще случилось в нашей стране за уже прошедшие 12 месяцев.

Коррупционные скандалы в Украине. Фото: коллаж comments.ua

Владелец бизнеса может оказаться в России, собственник ТМ Domino Антон Шухнин

Бывает так, что развитие скандала приводит вовсе не к тем последствиям, которые ожидал его инициатор. Так случилось с владельцем онлайн-магазина брендовой одежды ТМ Domino Антоном Шухниным, обвинившем другого бизнесмена – Вячеслава Белименко, в том, что тот является гражданином РФ и ведет бизнес в стране-оккупанте. Последний вместе с партнерами, якобы ведущими бизнес в России, поставляет туда люксовые авто, отмывает деньги в Испании и на них скупает недвижимость в Киеве. И вся эта история могла плачевно закончиться для Антона Шухнина, когда 23 мая он подвергся нападению и избиению со стороны неизвестных.





Но вскоре выяснилось, что сам Антон Шухнин может иметь бизнес во временно оккупированном Крыму. Так, с 11 декабря 2014 по 3 июля 2018 годов в селе Укромное Симферопольского района работало ООО "Домино групп", совладельцами которого были Антон Сергеевич Шухнин (50,28%) и Александр Анатольевич Шавкун (49,72%), что выглядит подозрительно.





Еще больше вопросов возникло к российскому интернет магазину DOMINO PRINCIPLE, чей дизайн и механика работы явно схожи с украинским Антона Шухнина. Магазин, торгует одеждой в Ялте, а совладелец одной из ныне ликвидированных фирм бизнесмена – "Домино УА" Георгий Устинов, является ликвидатором того самого ООО "Домино групп" в Крыму.





При том, что как выяснили "Комментарии", первопричиной конфликта Антона Шухнина и Вячеслава Белимченко может быть спор за аренду помещения с "ценой вопроса" 18 тысяч долларов.

По "квоте" Портнова, ради интересов Петра Порошенко – судья Северного апелляционного суда Марина Барсук

То и дело скандалы сотрясали и продолжают сотрясать судебный корпус Украины. Один из примеров тому – судья и спикер Северного апелляционного хозяйственного суда (ПАХС) Марина Барсук, которая, может стать председателем суда вместо Олега Хрипуна.

При этом имя Марины Барсук возникает в расследованиях, где речь идет не только о судебных решениях, но и о связях с политиками, адвокатами и бизнес-группами.





Ранее известная как Марина Дидиченко, она была назначена судьей во времена влияния Андрея Портнова, а после Революции Достоинства "сблизилась" с адвокатом Сергеем Алексеевым, который связан с юридической фирмой "Алексеев, Боярчуков и партнеры" — структура, тесно связанная с окружением Петра Порошенко.





Юристы этой фирмы активно защищали интересы крупного бизнеса пятого президента, а Барсук/Дидиченко выносила решения, прямо касающиеся клиентов фирмы, в частности по делам по "Укрсоцбанку" и элитной недвижимости. Скандалы не заставили себя ждать: благодаря судебным решениям Барсук, застройщики теряли имущество, а выгоду получал банк и связанные структуры.





А еще – роскошь. Согласно декларации, Марина Барсук владеет немалым количеством объектов недвижимости – в 2023 году она задекларировала 12 единиц: дома, участки, квартиры, в том числе в Британии. Также дорогие авто, большие суммы наличных. Формально все в пределах судейской зарплаты, но большинство активов записано на ее мужа — адвоката Виктора Барсука.





Его история не менее пикантна: судебные дела, отношения с клиентами-олигархами, участие в деле с адвокатом Коломойского, конфликт с бывшей, скандальные события в личной жизни, жизнь на Лазурном берегу. В то же время Барсук до последнего времени представлял интересы в судах, в том числе в том, где работает его жена.





И все это на фоне присутствия судьи Барсук на юбилее олигарха Павла Фукса, против которого действуют санкции, и дела которого проходили через тот же суд. Однако никто не задается вопросом о конфликте интересов.

iBox Bank Алены Шевцовой, и платежная система bill_line Артема Ляшанова для онлайн-казино

В условиях войны сегмент азартных игр стал одним из наиболее прибыльных в Украине, а об уровне коррупции отлично свидетельствует ликвидация Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей а арест ее главы Ивана Рудого. Но если его хотя бы удалось задержать, то вот другие "пособники темного бизнеса" на азарте остались на свободе.





Одна из них – экс-глава iBox Bank Алена Шевцова, которая начала свой бизнес-путь, основав финансовую компанию LeoGaming, которая специализировалась на финансовых расчетах и платежах в видеоиграх. Подлинный успех к Алене Шевцовой пришел после создания собственной "триады": платежной системы LeoGaming Pay (сейчас Leo), сети платежных терминалов iBox и собственно "Айбоксбанка". Последний всего за 3 года нарастил чистую прибыль более чем в 100 раз – с 5,2 млн грн. в 2019-м до 598,3 млн грн. в 2023-м.





Вот только цена этого успеха – легализация доходов игрового бизнеса. Речь шла о так называемом мискодинге – схеме, когда в банках меняют коды платежей, отвечающих за перевод средств онлайн-казино, на допустим, платежи за продукты питания. Последнее позволяет скрыть поступление этих средств в онлайн-казино, а значит, уклониться от уплаты налогов.





Как утверждали в СБУ, со счетов 20 подконтрольных фирм неназванный банк переводил деньги на аккаунты сайтов азартных игр, после чего средства выводились и делились между участниками схемы. Доход банка в год составлял 2,5 млрд грн., а годовой оборот – 180 миллиардов гривен. Хотя название Ibox Bank не звучало, фраза о недавнем его лишении лицензии НБУ, прозрачно намекало именно на актив Алены Шевцовой. Бюро же экономической безопасности прямо обвинило ее в мискодинге на 5 миллиардов гривен.





Сама Алена Шевцова покинула Украину и пребывает ныне в ОАЭ. Ее место на рынке заняли Артем Ляшанов, и его платежная система bill_line, юридическим лицом которой являлась ООО "Тех-Софт Атлас" (сфера деятельности – оказание информационных услуг, уставной фонд – 3,1 млн грн).





Любопытно, что с 27 июля 2022 года владельцем компании стал житель Одессы Андрей Моргун, а с 8 октября она и вовсе сменила название на ООО "Айтибит". Причиной тому может быть расследование уголовного производства №42021100000000283, в котором тогда еще ООО "Тех-Софт Атлас" фигурировал как возможный участник схем по отмыванию денег.





Так, по версии следствия некое ООО "Спектр Альфа" заключало договора с различными компаниями на оказание IT-услуг. Впоследствии эти деньги переводились на счета компаний с признаками фиктивности. В результате за 2020-2021 годы через "Спектр Альфа" прошли 150 млн грн., а госбюджет не получил 11 млн грн. налогов. Любопытно, что одной из таких компаний в этой схеме считается ООО "Хантер 2023" (сфера деятельности – посредничество в размещении рекламы в СМИ, уставной фонд – 7 млн грн.), которая осуществляла операции в интересах онлайн-казино "Париматч".





Кстати, казино "Париматч" также было одним из клиентов "Айбокс", что отмечается в уголовном производстве № 42017000000002925, в котором упоминается Юлия Никулина, владелец ООО "Финансовая компания "Бизнес ритейл групп" (ныне ООО "Чинау"). Она же часто фигурирует как дарительница миллионов гривен в электронной декларации мужа банкирши Шевцовой – Евгения Шевцова, сотрудника Нацполиции.





Отметим, что потери госбюджета "благодаря" таким схемам на рынке азартных игр ежегодно оцениваются примерно в 15 миллиардов гривен.

"Липовые дроны" для ВСУ на сотни миллионов гривен

Но хуже уклонения от уплаты налогов в военное время – заработок на этой самой войне. Так, в военных условиях Вооруженные силы Украины сильно зависят от импортного оружия, снаряжения и даже авто, не говоря уже о беспилотниках. Однако, некоторые дельцы неплохо на этом зарабатывают.





Так, детом журналисты заметили массу сделок по переводу средств заграницу для закупки дронов для ВСУ. Так, 8 фирм перевели заграницу сотни миллионов гривен для закупки дронов для нужд Вооруженных сил Украины, но следов ввоза и использования этих дронов в Украине никто так и не нашел. Иными словами, под видом закупки дронов из Украины в нарушение правил НБУ просто выводили валюту, а затем через "своих" людей отчитывались об их "липовом" ввозе – пустые контейнеры, а то и вовсе контрабанда.





Формально схему реализовывал неизвестного гражданин Румынии Андрей Жосу, который числится владельцем 200 украинских фирм, выполняющих государственные контракты на миллиарды гривен. Причем часто эти тендера не выполняет, но деньги за них получает в срок.

По некоторым данным в этой схеме также участвуют руководители областных таможен, к примеру глава Черновицкой таможни Юрий Герасимов, у которого "Комментарии" "накопали" почти 2 миллиона гривен доходов сомнительного происхождения. Это передача 1 млн грн. жене таможенника от некоей Евгении Ярызко и получение 900 тысяч от продажи неуказанного имущества, которое купил полковник СБУ из Донецкой области.





Как и в случае с выводом доходов от деятельности онлайн-казино, тут не обходится без банкиров – "Мотор банк", ранее принадлежавший обвиняемому в госизмене владельцу "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву и банк "Альянс" Александра Сосиса. Как выяснили "Комментарии", финучреждение оказалось замешано в махинациях на энергорынке, выписав гарантии на 1,7 млрд грн для фирмы, которая в итоге "кинула" государственное "Укрэнерго". Таким образром, в той или иной степени банк мог нанести государству ущерб на 2,5 млрд грн., правда 109 млн он уже "вернул" — в виде штрафов за нарушения предписанных правил деятельности от НБУ.

Заработки банкиров и таможенников

Схема фиктивного импорта БПЛА не просто позволила вывести из страны сотни миллионов долларов, но и могла обогатить чиновников НБУ, Госфинмониторинга и таможенной службы Украины. Ведь вывод таких сумм явно не происходил "в обход системы". Участниками схемы могли оказаться заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник и глава ГСФМУ Филипп Пронин.





По другую сторону стала таможня под руководством Сергея Звягинцева, которая пропускает "грузы", якобы существующие только на бумаге. Фирмы без активов, капитала и сайта спокойно переводят миллионы в оффшоры.





Через банки, обслуживавшие эту дроновую схему, продолжается отток валютного капитала и сейчас. Банки "Альянс", "Мотор-Банк", "РВС Банк", Совет Банк", "Клиринговый Дом", "ОТП Банк" и "Банк Восток" продолжают "выводить" из воюющей страны деньги, поскольку четверть процента от всех валютных операций, которые возможно как раз и получают Дмитрий Олейник и Филипп Пронин, скорее всего гарантируют этим банкам беспрепятственную деятельность и "крышу" от регулятора.

Коррупция во время войны: фирмы бизнесмена Милешко работают "под защитой" с компаниями РФ

В отличие от вывода средств под видом фиктивного импорта БПЛА, бизнесмен Роман Милешко проводит реальный ремонт самолетов украинских Воздушных сил, вот только по данным СМИ использует при этом скорее всего именно российские запчасти, давая заводам оккупантов доход.





Так, компания "НЗ Оперейшнс" с орбиты Романа Милешко с уставным капиталом в 120 тысяч гривен за два года получила невероятные государственные контракты более чем на 2 миллиарда гривен. Якобы лоббистом бизнесмена является народный депутат Игорь Копытин, возглавляющий парламентский подкомитет по авиации:





- в 2016 году Милешко работал в компании "РОТОР УКРАИНА", соучредителем которой был Копытин;

- в 2021 году помощник Копытина возглавлял принадлежащую Милешко авиакомпанию "Константа";





- март 2022 года: нардеп Копытин лично вмешивается, требуя от Госавиаслужбы срочной регистрации вертолетов компании Милешко.

Журналисты выяснили, что Милешко учился с братом Копытина, работал в компании Копытина и назначил руководителем своей компании помощника нардепа. Любопытно, что сам Роман Милешко позиционирует себя как "авиатор в третьем поколении". Его отец — бывший советский военный, связанный с российской авиацией, даже баллотировался в госдуму РФ.





Некоторые блогеры обнаружили прямые доказательства возможного сотрудничества с российскими структурами:

якобы фирмы Милешко арендуют и покупают воздушные суда у граждан РФ через оффшорные компании в ОАЭ;

в 2024 году приобретен вертолет Ми-17 через подсанкционную компанию AMIS;

использование деталей, производимых в России в 2022-2023 годах;

директором одной из компаний является Алеко Ткемадзе — лицо, приближенное к пророссийскому олигарху Бидзине Иванишвили.

Сами фигуранты ситуацию никак не комментировали, а Роман Милешко, по информации пограничной службы, с ноября 2024 года находится за границей, вероятно, в США.

Фаворит главы Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова — БПЛА "Черешня

Впрочем, как показало все то же лето, даже когда БПЛА доходят до ВСУ – не факт, что в армию попадают лучшие образцы и по справедливой цене.





Ярким скандалом стал "кейс Генерала Черешни" — дрона, производимого компанией ООО "Центр исследований беспилотных систем" (сфера деятельности – производство воздушных и космических летательных аппаратов, уставной фонд – 54 млн 424 тыс. грн). По подсчетам журналистов, резкий скачок (в 11 раз) закупок дронов Минобороны у компании случился с назначением на пост руководителя агентства оборонных закупок МО Украины Арсена Жумадилова. С его приходом закупки данного вида дронов выросли с 400 млн грн. до 4,5 млрд грн. Кстати, его назначению главой Агентства предшествовала настоящая война между тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым и прежним руководителем Агентства Мариной Безруковой.





Кроме того, как выяснили "Комментарии", даже когда тендера проводят не Минобороны, БПЛА почему-то покупаются по завышенным ценам. Так, при готовности продавать дрон оптом от 17 500 гривен (до 21 500 в зависимости от модели), его покупают за 21-26 тысяч гривен. Но что еще более интересно, владельцем компании является запорожский адвокат Ярослав Гришин, которого в самом Запорожье связывают с одной из самых жестоких местных ОПГ – "Армяне" Арташеса Саргсяна.

18 гектаров в столице для Влады Молчановой и Юры Енакиевского

Столичная бизнес-вумен, совладелица StolitsaGrouр Влада Молчанова долгие годы оставалась одним из "столпов" строительной индустрии Киева и все это время ее фамилия звучала в различных скандалах. Однако претензии правоохранители ей предъявили лишь 6 сентября, когда НАБУ и САП заявили о раскрытии схемы по завладению и легализации 18 га земли стоимостью 160 млн грн., с участием экс-нардепа от Партии Регионов, столичной застройщицы и ряда других лиц.





Как вскоре выяснилось, несмотря на многолетний корпоративный конфликт за рынок "Столичный" между экс-нардепом Юрием Иванющенко, он же "Юра Енакиевский", и Владой Молчановой, стороны договорились – Влада Молчанова получает 75% рынка и застраивает 110 гектаров его земли. При этом экс-народный депутат получает свою долю. Однако на первом же этапе вывода 18 гектаров из этих 110 га территории рынка, схема была разоблачена НАБУ и САП.





Надо сказать, что задержание предпринимателя такого уровня для столицы редкость, тем более что сама Молчанова отказалась заплатить залог в 100 млн грн. Но что еще более любопытно, арест по времени совпав со смертью экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова и задержанием замглавы Офиса президента Зеленского – Андрея Смирнова. Как сообщали "Комментарии", оба были крепко связаны общими интересами с Молчановой, и вероятно, выполняли роль ее "политической крыши".

Квартира для матери Гетманцева за почти миллион евро

Народный депутат Украины от партии "Слуга Народа" Даниил Гетманцев указал в декларации наличие недвижимого имущества заграницей, во Франции. Однако оценочная стоимость выглядела заниженной – 9,9 млн грн.





За эту цену в неназванном городе Франции фирма Les Hauts D'Esmeralda, записанная на маму политика Елену Гетманцеву и юриста принадлежавшей ранее политику фирмы Елену Муравьеву, приобрела квартиру в 143 квадратных метра.





Как подсчитали "Комментарии", на самом деле цена жилья такого класса могла колебаться от примерно 28 до 50 млн грн. в зависимости от региона покупки, который сам политик в декларации не указал. Как заявил позднее блогер Сергей Иванов, квартира в Ницце обошлась матери нардепа в 930 тысяч евро или около 45 миллионов гривен. Но вне зависимости от того, сколько миллионов гривен стоила квартира, официально у матери нардепа таких денег нет.





Так, уставной фонд компании Елены Гетманцевой Les Hauts D'Esmeralda составляет всего 1000 евро, а бизнес в Украине официально убыточен – из 4 компаний только одна, ООО "Нью Проперти" (сфера деятельности – аренда недвижимости, уставной фонд – 1 млн 50 тыс. грн) – показала доход в 2021 году в 1 млн 139 тыс. грн, из которых 312 тыс. составила чистая прибыль.