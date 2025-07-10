Сговор на тендерах, фирмы на подставных лиц и бизнес в России: кто “покупает” дроны для ВСУ

Война вероятно стала отличным способом для некоторых бизнесменов выводить сотни миллионов гривен за границу под видом закупки дронов для ВСУ. Но некоторые бенефициары таких сделок не только ведут бизнес с Россией, но, возможно, и проживают на территории страны-агрессора.

Схемы на закупках дронов. Фото портал "Комментарии"

Почти полмиллиарда гривен на дроны для ВСУ или как основание для вывода денег за границу

На днях “Комментарии” описывали схему, в которой оказались замешаны работники ряда таможен, расположенных на западной границе, включая даже глав областных управлений Государственной таможенной Службы Украины.

Несколько фирм, согласно таможенным декларациям, завозят партии из сотен БПЛА за один раз для нужд ВСУ. На деле же все эти операции могут оказаться фиктивными, поскольку для подтверждения импорта дронов всегда используется фото одного и того же беспилотника. Такие “сделки” позволят выводить за границу средства, на которые якобы “покупаются” БПЛА.

Также в последнее время широко используют схемы, когда под видом импорта БПЛА ряд компаний оформляют поставку контрабанды, за ввоз которой также не платят никаких сборов в бюджет. Или вообще оформляют на таможне фиктивные документы о ввозе дронов, которых на самом деле не существует, благодаря чему просто выводят деньги из Украины.

Более того, в интернете можно найти информацию, что в таких схемах участвуют и некоторые банки, например, “Мотор Банк”, бывший банк подсанкционного экс-президента завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, или "Банк Альянс".

Если оценивать денежные потоки, то ключевым участником данной схемы с дронами является ООО “Ликадра теника” (сфера деятельности – оптовая торговля, уставной фонд – 50 000 гривен, почти 490 млн грн. дохода за 2023 год). Владельцем компании выступает человек, чей “бизнес” в Украине уже не раз привлекал внимание государственных органов, и даже подвергался штрафам в десятки миллионов гривен.

Скандалы на тендерах при участии ООО “Ликадра теника”

ООО "Ликадра теника" была создана в 2021 году и зарегистрирована на Маршалловых островах, известной офшорной зоне, а принадлежит некоему гражданину Румынии Жосу Андрею. Данная фирма в 2021-2023 годах, судя по данным аналитической системы YouControl, никакой деятельности не вела, зато в 2024-м отчиталась о доходе в 489 млн грн.

Впрочем, куда интереснее, личность Андрея Жосу. Так, по данным YouControl фамилия гражданина Румынии встречается в уставных фондах около 200 (!!!) украинских компаний, работающих во многих сферах экономики. Как правило, этими компаниями Андрей Жосу владеет не напрямую, а через принадлежащие ему в разных офшорах компании. Так, упомянутая ООО "Ликадра теника" принадлежит LIKADRA LTD, зарегистрированной на Маршалловых островах и участвует в капиталах еще 5 фирм.

На тех же Маршалловых островах зарегистрирована STELLAR STAR LTD, также принадлежащая Андрею Жосу и участвующая в капиталах 138 фирм. Любопытно, что директорами всех этих 200 фирм являются всего несколько человек, в том числе некие Анзори и Ника Хуцишвили, Владилена Псарева и другие.

Оборот 200 компаний Жосу Андрея неизвестен, но одна из них – ООО “Сикренд”, с уставным фондом в 1500 гривен, сферой деятельности – лесное хозяйство, с директором Никой Хуцишвили, за время существования с 2016 года получила от государственных тендеров 11 млн 166 тыс. грн. Правда выполнены по ним работы только на 3,4 млн.

О том, как работают фирмы Андрея Жосу на государственных тендерах знают Антимонопольный комитет Украины и Хозяйственный суд Днепропетровской области.

Так, 19 декабря 2024 года АМКУ заявил о выявлении сговора на торгах проведенных КП “Киевпасстранс” по закупке дизельного топлива на 238,8 млн грн и продаже нефтебазы за 5,5 млн грн. Компании ООО “СТЕЛЛАР ЛИМ 2024” и ООО “СТЕЙЛЕД” договорились не мешать друг другу при проведении торгов, но были изобличены АМКУ и оштрафованы на 51,6 млн грн. ООО “СТЕЛЛАР ЛИМ 2024”, которая во время тендера имела название ООО “Трейдлим”, принадлежит все той же STELLAR STAR LTD с Маршалловых островов, которой владеет Андрей Жосу.

Чуть ранее, в августе 2024 года Хозяйственный суд Днепропетровской области признал недействительным соглашение между Департаментом ЖКХ и строительства Каменского горсовета и ООО "Строительная компания "Билдинг Строй" о строительстве комплекса мультифункциональных спортплощадок, и взыскал с фирмы 31,4 млн грн.

Основанием для такого решения стал опять же сговор между компанией и ее конкурентом на торгах — ООО "Строительная группа "Арт-Буд", запросившая за свои услуги больше денег. Последней на момент решения суда также владел Андрей Жосу.

Родом из Молдовы, бизнес в РФ и связи с семьей российского вора в законе

Но кто такой гражданин Румынии Андрей Жосу и каким образом у него оказались около 200 фирм в Украине, ведь какие-либо сведения в открытом доступе о данном бизнесмене отсутствуют?!

“Комментарии” нашли в социальной сети Facebook страницу некоего Андрея Жосу, уроженца Молдовы, окончившего Академию экономического образования Молдовы. На странице всего 1 запись – просто фото молодого человека, очевидно, снятое где-то на отдыхе, а живет молодой человек в Тамбовской области России.

Учитывая экономическое образование, место рождения в Молдове, анонимность бизнесмена, которому принадлежат 200 украинских фирм, не исключено, что именно этот молодой человек является тем самым владельцем ООО “Ликадра теника”, хотя и утверждать это наверняка “Комментарии” не берутся.

Но куда интереснее другое – в базах данных страны-оккупанта указывается, что еще в 2017 году некий Андрей Николаевич Жосу зарегистрировал компанию, которая должна была заниматься строительством – ООО “Перспектива плюс”. Но с 2019 года компания никакой деятельности не ведет, то есть гражданин Румынии может оказаться человеком, который связан с РФ бизнесом в стране-агрессоре.

Но дело не только во владельце фирмы Андрее Жосу, но и в полной анонимности директоров его фирм при масштабности их формального менеджмента. Так, Анзор Хуцишвили, директор той самой ООО “Ликадра теника”, засветившейся в схеме по “закупке” дронов для ВСУ, по данным системы YouControl, руководит 78 фирмами. Его возможный родственник Ника Хуцишвили, связан и вовсе со 194 компаниями.

Оба директора фирм Андрея Жосу остаются людьми анонимными, но вполне могут быть связаны с РФ. Так, все в тех же российских базах данных присутствует житель оккупированного Донецка Ника Хуцишвили, который некоторое время числился индивидуальным предпринимателем, в настоящее же время, судя по данным из соцсетей, занимается перегоном авто из Грузии в Россию и является гражданином Грузии.

Любопытно, что тезкой директора ООО “Ликадра теника” Анзора Хуцишвили был российский “вор в законе” Анзор Хуцишвили (Анзор Зестафонский) в 1990-х годах осевший в Самарской области и там же скончавшийся в 2017 году в возрасте 80 лет. Впрочем, является ли это свидетельством каких-то родственных связей или обычным совпадением – неизвестно, директора фирм Андрея Жосу предпочитают хранить молчание о себе и своей биографии.

Почему нет внимания правоохранителей к схемам фиктивного экспорта и вывода денег за границу

Обвинения в выводе средств из Украины, полная анонимность собственников и директоров 200 украинских фирм, возможные их связи с РФ – все это просто должно привлечь внимание правоохранителей к Андрею Жосу, Анзору и Нике Хуцишвили и сотням их фирм. Ведь если та же ООО “Ликадра теника” вывела из Украины почти 500 миллионов гривен за 2024 год якобы купив на них дроны, то о каких же масштабах может идти речь при анализе финансовых показателей двухстах таких фирм?

А если все ее владельцы и директора связаны с РФ, не может ли их деятельность быть направленной на финансирование войны? А в реалиях, когда президент США Трамп начинает снимать санкции с российских компаний, активизация усилий Украины по введению санкций на российский и пророссийский бизнес в Украине выходит на первый план.