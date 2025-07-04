Земля и авто за копейки и салон красоты в 5-звездочном отеле – как живет начальник Львовской областной таможни Андрей Кузник

В условиях войны коррупция в Украине не только процветает, но и становится особенно циничной, так как участники коррупционных схем используют военные обстоятельства для того, чтобы набивать себе карманы. И одной из популярных схем для этого, как писали "Комментарии", стал псевдоимпорт оружия для ВСУ, например, БПЛА. Недавно зарегистрированные фирмы закупают для нужд армии сотни и тысячи БПЛА, но только на бумаге.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Так, созданная в 2023-м году ООО "Сенфиджо инд" отчиталась о доходе за 2024-й год в почти 90 млн грн. от продажи разных товаров. На деле предприятие якобы завозит и продает дроны, но под видом их закупки просто выводит деньги заграницу. И таких схем на западной границе страны немало. Понятно, что они не могут существовать без прикрытия на самом высоком уровне местных таможен и одним из них может являться глава Львовской областной таможни Андрей Кузник.

Из СБУ – в таможню: официальная биография Андрея Кузника

Внимание СМИ Андрей Кузник впервые привлек в 2021-м году в связи с рядовым событием – он стал начальником Ровенской таможни, перейдя туда с аналогичного поста в Ивано-Франковской области.

На тот момент 35-летний Кузник, который родился в Киеве, получил образование юриста, служил в СБУ на оперативных и руководящих должностях. Имеет также финансовое образование, которое получил в Киевском национальном университете имени Т. Г. Шевченко по специальности "Финансы, банковское дело и страхование". Вероятно, предполагалось, что такой образованный сотрудник с опытом работы в СБУ улучшит ситуацию на таможне.

Судя по всему, руководство Таможенной службы Украины посчитало, что со своей работой Андрей Кузник справился к весне 2023 года и в марте он стал и. о. руководителя уже Львовской таможни.

В ходе своего весьма частого общения с местными СМИ, Андрей Кузник постоянно настаивал на своем желании опровергнуть стереотип, что "таможенник – это всегда взяточник". Однако если он пытался сделать это своим личным примером, то получается это у него явно плохо.

Lexus в 16 раз дешевле рынка и 70 тысяч долларов из ниоткуда – странности декларации Андрея Кузника

Декларация о доходах за 2024-й год Андрея Кузника на первый взгляд не производит особого впечатления, у него даже нет собственного жилья – только служебные квартира и комната, и право проживания еще в одной квартире. У жены Антонины – нежилое помещение и 6 земельных участков, но стоит присмотреться к этим показателям и все становится очень странным.

Так, служебная комната площадью в 32 "квадрата", право пользования которой есть у жены Антонины Кузник, принадлежит Управлению Нацполиции Киева, при том, что с 2021 года жена таможенника является частным предпринимателем.

Указанные денежные оценки ее земельных участков удивляют, к примеру, 8779 квадратных метров в селе Горбовое Черниговской области оценены в 6156 гривен – 75 копеек за "квадрат". Другой участок – в том же селе, но площадью 20 052 квадрата, стоят уже 38 582 гривны, то есть по 1,9 гривен за квадратный метр. Заметим, что весной средняя стоимость 1 га сельскохозяйственной земли в Украине на аукционах перевалила за 50 тысяч гривен, то есть 5 гривен за "квадрат".

Но самым странным в оценке стоимости имущества Андрея Кузника является принадлежащий также Антонине Кузник, Lexus GX460 выпуска 2010 года. В декларации его стоимость оценили в 50 000 гривен при покупке в 2024-м году. Как легко убедиться на сайтах продажи авто, стоимость данной модели сегодня составляет не менее 20 тысяч долларов, то есть в 16 раз дороже.

Вероятно, главный таможенник Львовщины просто не хочет отвечать на вопросы, откуда у него деньги на такие покупки. Хотя, куда интереснее вопрос происхождения у него 81 500 долларов США, которые он указал в своей декларации за 2020-й год. Любопытны и 400 тысяч гривен наличными у его жены в том году, когда ее доход составил 4283 гривны от Главного сервисного центра МВД.

Впрочем, в том же 2020-м Андрей Кузник получил подарок в 600 тысяч гривен от Дмитрия Кузника и, судя по совпадению отчеств, речь идет о его родном брате. Заметим, что последний, вероятно, фигурировал в расследованиях СМИ в 2015-м году, связанном с "Укрэнерго": по версии журналистов, ООО "Хорос", директором которой был Дмитрий Кузник, побеждала на тендерах госпредприятия и выводила деньги заграницу.

В Топ-7 кланов львовских таможенников, благодаря жене и маме

Но вернемся снова к Андрею Кузнику, а лучше к его жене Антонине, которая в 2021-м году ушла из МВД, сохранив, правда, почему-то право пользования служебной комнатой, и открыла собственный ФЛП с правом деятельности в охране здоровья. На деле, по данным ТСН, супруга главного таможенника Львовской области открыла косметологическую студию "SchastlyvaЯ" во Львове.

Судя по странице студии, расположена она по адресу улица Грабовского, 11, где во Львове расположен пятизвездочный отель Citadel Inn. То есть Антонина Кузник арендует помещение в отеле, расположенном в центре Львова. В какую сумму ей обходится аренда – неизвестно, но стоимость 26 номеров отеля колеблется от 2480 до 5035 гривен за ночь. Но судя по тому, что доходы Антонины Кузник выросли с 951 тыс. грн. в 2023-м до 4 млн. 43 тыс. грн. в 2024-м, она может себе это позволить.

Как подчеркивали в своем расследовании журналисты ТСН, Андрей Кузник является главой одного из 7 львовских кланов таможенников, который свое имущество переписывает на мать и супругу.

Так, мама Виктория Кузник тоже когда-то работала на таможне, а ныне пенсионерка и владеет 4 квартирами в столице и тремя земельными участками под Киевом. Один из них на 11 соток в коттеджном городке премиум-класса "Канадская деревня". Посреди соснового леса и поймы реки Ирпень. Похожие участки можно найти на сайтах по продаже недвижимости по цене от 50 до 80 тысяч долларов.

Есть еще один участок матери Андрея Кузника прямо посреди леса. Он расположен по другую сторону Киевской области. Участок в два с половиной раза больше предыдущего (площадью 28 соток) и, несмотря на виды, значительно дешевле — в среднем по тысяче долларов за один.

На Антонину Кузник записаны два земельных участка в самом сердце Карпат, в селе Яблуница близ Буковеля. Приобретены они уже после полномасштабного вторжения официально по 914 гривен за сотку (всего 35 соток), но настоящие цены на эту землю стартуют в среднем от 2,5 тыс. долларов за ту же сотку.

Как сообщали "Комментарии", масштаб контрабанды в Украину потрясает, и явно не обходится без покровительства на таможне, без чего невозможна контрабанда часов и ювелирных изделий стоимостью от 1 млн грн. за штуку.