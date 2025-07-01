Масштабную партию контрабанды разоблачили в Украине: какие товары ввозили

На территорию Украины завозили ювелирные украшения, не платя таможенные платежи. По материалам Бюро экономической безопасности будут судить двух жителей Киева, которые нелегально осуществляли перемещение предметов роскоши через государственную границу Украины.

Контрабанда. Фото БЭБ

В БЭБ отметили, что злоумышленники скрывали ювелирные украшения в салоне автобуса и личных вещах для таможенных и других общеобязательных платежей.

"Завозили контрабанду на таможенную территорию Украины через международный пункт пропуска Волынской таможни Государственной таможенной службы Украины. Отправляли товар из Варшавы. В дальнейшем контрабанду продавали на территории Украины за наличные или криптовалюту, без уплаты налогов в Государственный бюджет", — говорится в сообщении.

Партию контрабанды обнаружили во время обыска в рейсовом автобусе "Варшава — Киев", он направлялся после завершения таможенного оформления и направлялся на въезд в Украину.

"Обнаружили ценные часы стоимостью от 1 до 3 млн грн, подвески, браслеты, запчасти к часам и т.д. Общая стоимость изъятого составляет 12,4 млн грн", — сообщили в БЭБ.

Отмечается, что ликвидирован один из каналов поставки товаров контрабандным путём. Подозреваемые признали свою вину. В БЭБ сообщили, что также определено применение специальной конфискации в доход государства предметов контрабанды на сумму более 12 млн грн.

В настоящее время обвинительный акт по ч. 2 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины (контрабанда товаров), как уточнили в Бюро, направлен в суд.

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