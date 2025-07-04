Масштабная контрабанда товаров и вывод средств за границу: СМИ о "бизнесе" компаний на закупке дронов для ВСУ

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Кречмаровская Наталия
Расследования СМИ разоблачили ряд компаний, занимающихся контрабандой и выводом средств за границу под прикрытием закупок дронов для ВСУ. Правительство освободило от уплаты пошлины и НДС поставки дронов в Украину, чтобы упростить поставки техники на фронт. Этим и пользуются злоумышленники,
Контрабанда в Украине. Коллаж портала "Комментарии"
Сразу в два журналистских расследования попали компании: ООО "ФЕРТЕНИКА" 44372310, ООО "ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП" 45339667, ООО "ПЕППЕР СТАР"44610024, ООО "ПОЛИПРОМ КОНТУР" 44972273, ООО " ИНД”45242023, ООО “ВИТАЛ ПРОГРЕСС” 45214462, ООО “ЛАВРА ГРУПП” 45023845, ООО “НЕКСУС ТОРГ” 45351930.
Как сообщает издание Vesti-ua со ссылкой на источники в украинской таможне, через четыре таможенных поста во Львовской и Черновицкой области, а именно посты "Краковец", "Мостиская", "Рава-Русская" и "Порубное", вероятно, с ведома руководителей этих постов и начальников таможен в этих областях ночью в Украине. Схема проста – в Польше и Румынии на складах 20-тонный контейнер с брендовыми вещами перегружают в несколько микроавтобусов. А этот транспорт уже пересекает границу под видом пассажирских перевозок. На пути – никакого обзора и деклараций.
Есть еще одна схема – ввоз контрабанды под видом закупок для фронта.
О возможном выводе средств за границу под прикрытием Национального банка Украины пишет издание "Коротко. Про".
Относительно схемы — журналисты уточняют, что компании, у которых нет сайтов, отчетности, наемных работников, а директор и конечный бенефициарный владелец — одно и то же лицо, массово открывают счета, после чего сразу же принимают участие в выводе валютных средств, прикрываясь фиктивными импортными.
Куратором данных схем, вероятно, выступает Дмитрий Олейник, заместитель председателя правления Национального банка Украины.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине завозили на продажу авто под видом гуманитарной помощи.