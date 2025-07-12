Продолжающаяся почти 3,5 года масштабная украино-российская война обогатила многих производителей оружия, прежде всего БПЛА. И тем удивительнее, когда на устоявшемся рынке появляется новый игрок, который по данным источников СМИ смог увеличить количество заказов в 10 раз – до 4,5 млрд. грн. и это всего за полгода.

Скандальный дрон «Генерал Черешня»: завышенные цены и продвижение закупок благодаря Арсену Жумадилову

"Комментарии" решили разобраться, почему вспыхнул скандал вокруг украинского беспилотника "Генерал Черешня" и какие есть "темные пятна" у компании.

БПЛА "Генерал Черешня" – на передовой с 2023 года

Беспилотные авиационные комплексы "Генерал Черешня" на фоне других многочисленных украинских дронов выделяются необычным названием. По словам представителя производителя, свое название беспилотник получил в честь одного из админов запорожского Telegram-канала "Гнилая черешня", выбравшего себе позывной "Генерал Черешня". Первым же применением нового дрона на передовой стали бои в Донецкой области в ноябре 2023 года.

С тех пор линейка БПЛА разрослась, по меньшей мере, до четырех моделей – Черешня-7, 8, 9 и 10. Последняя в настоящий момент способна находиться в воздухе до 15 минут, лететь на дальность до 25 км, нести до 3,5 кг полезной нагрузки, связь идет до 9 км, а цена от 420 до 890 долларов (17 400 – 37 020 гривен). "Фишкой" 10-й модели "Генерала" является тот факт, что их можно использовать как "зенитные" — сбивать ими российские дроны-разведчики.

Работу своих дронов ПВО, производитель периодически демонстрирует, отмечая, что используют их настолько секретные подразделения, что даже название их – это тайна. По словам представителя компании-производителя, такие дроны стоимостью около 1000 долларов позволяют экономить более дорогие и дефицитные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов ПВО.

Но все же, почему столь полезные и необходимые (производителей зенитных дронов в Украине крайне немного) БПЛА оказались в эпицентре скандала, имеющего все шансы перерасти в коррупционный?

"Перезрелая Генерал Черешня" — обратная сторона медали

На днях к "Генералу Черешне" оказалось привлечено внимание ряда СМИ, утверждающих, что закупки дрона за счет госсредств резко возросли – с 400 млн грн. в 2024-м году до 4,5 млрд. за первое полугодие 2025-го.

"Наші гроші" утверждают, что объективных причин такого интереса именно к данному дрону нет. Так, согласно программе "Армия дронов. бонус" подразделения ВСУ могут за успешное выполнение задач "бонусом" заказывать нужные им модели дронов, и в их числе нет "Генерала Черешни". То есть его боевая эффективность не так велика, чтобы заказывать сейчас для нужд ВСУ в 10 раз больше, чем год назад. Тем не менее Агентство оборонных закупок Минобороны Украины нарастило заказы с 400 млн. до 4,5 млрд грн.

В интернете можно найти информацию, что дроны содержат до 65% китайских комплектующих и часто требуют доработки уже после поставки — фронтовые подразделения за свой счёт перепрошивают электронику, настраивают частоты и параметры управления. А на закупку подобных дронов государство якобы потратило в 2023-2025 годах 1,6 млрд грн.

Заметим, что производителем БПЛА "Генерал Черешня" является ООО "Центр исследований беспилотных систем" (сфера деятельности – производство воздушных и космических летательных аппаратов, уставной фонд – 54 млн 424 тыс. грн) и согласно данным аналитической системы YouControl в ходе бюджетных тендеров компания получила заказов на сумму 188 млн. грн. При этом львиная их доля – 104,2 млн грн., приходятся на тендера, выигранные уже в 2025-м году.

При этом следует заметить, что в открытом доступе нет ни одного тендера именно Агентства оборонных закупок Минобороны Украины, которое бы заказывало "Генерала Черешню" для оборонного ведомства. Более того, к использованию в Силах обороны Украины Минобороны допустило "Генерала Черешню" только в апреле 2025-го.

Первым покупателем "Генерала Черешни-7" за бюджетные средства оказался Чернобаевский сельский совет, который приобрел в декабре 2023 года 70 дронов за 1 млн 358 тыс. грн. Данный тендер даже стал поводом для заявления в Высший антикоррупционный суд Украины, в котором рассматривалась жалоба на бездеятельность НАБУ. Речь шла о якобы завышении цены при покупке этих дронов – каждый комплект обошелся в среднем в 19 400 гривен, но судьи не приняли жалобу к рассмотрению.

Заметим, что на хабе украинских поставщиков военного снаряжения "Генерала Черешню-7" предлагают за 17 500 гривен, и это спустя 1,5 года после покупки в Чернобаевке, и без скидки, которую готовы дать при заказе 20 дронов. Впрочем, поскольку других поставщиков дронов тогда не было, требуемая цена за 1 дрон была уплачена.

Согласно открытым данным основным покупателем "Генерала Черешни" за бюджетные средства выступает Управление оборонной работы Запорожской областной государственной администрации. Так, в мае 2025 года в ходе одного тендера ОГА купило 2800 дронов в 3 лотах за 74 млн 60 тысяч гривен, причем снова без всяких конкурентов.

Судя по общей сумме, "Генерал Черешня" обошелся покупателю в среднем в 26 450 гривен, при этом по техническим требованиям – полезной нагрузке в 1,2 и 2,7 кг, могут поставляться модели дрона 7, 9 и 10. Заметим, что стоимость этих моделей производитель ставит от 17 500 до 21 500 гривен, и 37 000 гривен для "Генерала Черешни-10" в варианте дрона-перехватчика. Всего с начала 2025 года Управление оборонной работы Запорожской областной государственной администрации купил дронов "Генерал Черешня" на 100,2 млн грн. из общей суммы закупок в 104,2 млн грн.

"Генерал Черешня" для УКРОПа, ОПГ "Армяне", нардепа от "Слуг народа" и…

Как уже говорилось выше, производителем БПЛА "Генерал Черешня" является ООО "Центр исследований беспилотных систем", а его владельцем выступает экс-депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин. Правда, так было не всегда – до ноября 2023 года владельцем компании был уроженец Запорожья Владимир Голищев, который продал компанию земляку – Александру Русанову. Последний передал 50% компании в собственность Ярослава Гришина в январе 2024-го, а в мае продал и оставшиеся 50%, но остался директором компании.

В такой истории нет ничего удивительного, ведь по данным запорожских СМИ Александр Русаков является братом Сергея Русакова, адвоката из Днепрорудного Запорожской области и партнера Ярослава Гришина в его юридической фирме.

Сам Ярослав Гришин, кстати, человек в родном Запорожье очень известный, и не всегда эта известность носит положительный оттенок.

Так, можно найти информацию, что, будучи адвокатом, Гришин активно сотрудничает с этнической армянской ОПГ "Арташи" или "Армяне", которая действовала в Запорожье еще со времен Виктора Януковича. Во главе нее якобы стоит местный предприниматель Арташес Саргсян, который в 2017-м году пережил покушение на свою жизнь.

Заметим, что публичным лицом ООО "Центр исследований беспилотных систем" выступал директор стратегических коммуникаций, соучредитель компании житель Запорожья Рудольф Акопян. Так, 10 июня 2024 года на него могло состояться покушение диверсантами ФСБ, но оно было предотвращено правоохранителями Запорожской области. До того, в 2018-м году он стал заместителем тогдашнего председателя Запорожской ОГА Константина Брыля как вице-президент "Союза армян в Запорожской области".

Любопытно, что главой Союза армян в Запорожской области является Арташес Саргсян, тот самый, которому приписывают руководство действующей в Запорожье более 10 лет ОПГ "Арташи" или "Армяне". Именно ОПГ "Армяне" может оказаться настоящим инвестором ООО "Центр исследований беспилотных систем", поскольку десятков миллионов гривен, необходимых на запуск производства, у самого Ярослава Гришина вроде как нет.

Возвращаясь к владельцу ООО "Центр исследований беспилотных систем" отметим, что сам он активно занимался политикой – вступил в партию "УКРОП", связываемую с Игорем Коломойским, возглавил Запорожскую областную организацию партии и от нее же прошел в облсовет.

Однако в 2018-м году Гришин стал фигурантом ДТП со смертельным исходом пешехода, а в августе 2019-го лично прокурор области объявил о подозрении на сессии облсовета.

Вместе с тем, в мае 2020 года все претензии к Ярославу Гришину были сняты – прокуратура закрыла дело. К тому времени Гришин уже был помощником народного депутата Украины от "Слуги народа" Богдана Яременко, и это могло стать решающим фактором.

Отметим, что согласно последней поданной Ярославом Гришиным декларации о доходах в 2021-м году он имел 7 млн грн. наличными и по 70 тысяч долларов и евро. Доходы же за 2020-й год составили еще около 7,5 млн грн. То есть если за 2021-2023 года он не заработал как минимум 30-35 миллионов гривен, вряд ли ему были по плечу инвестиции в ООО "Центр исследований беспилотных систем".

Роль Арсена Жумадилова

"Наші Гроші" отмечают, что основную роль в объемах закупок дронов "Генерал Черешня" играет руководитель агентства оборонных закупок МО Украины Арсен Жумадилов, отношение к которому у самого Ярослава Гришина очень позитивное. Так, в своих блогах для "Украинской правды" он активно выступал против Агентства оборонных закупок при Марине Безруковой и поддерживал деятельность агентства после того, как в ходе аппаратной борьбы с участием экс-главы НМБУ Артема Сытника Агентство возглавил Арсен Жумадилов.

Другая цепочка связи Ярослава Гришина и Арсена Жумадилова – адвокат Станислав Гришин, родной брат владельца ООО "Центр исследований беспилотных систем", представлявший "Государственный оператор тыла" до его слияния с Агентством оборонных закупок.

Также HR-директор "Центр исследований беспилотных систем" Андрей Лавринович до 2025 года работал начальником кадрового менеджмента и документооборота "Государственный оператор тыла", когда им руководил Арсен Жумадилов.

Любопытно, что в самом Агентстве оборонных закупок, как в ответах для статьи "Наші гроші", так и на странице в соцсетях издания заявили, что покупки "Генерала Черешни" начались в ноябре 2024-го, то есть признали их закупки до одобрения МО Украины. При этом они не пояснили, соответствуют ли действительности заявленные контракты на БПЛА на 400 млн грн. в 2024-м и 4,5 млрд. грн. в текущем году, отметив, что эта информация не подлежит разглашению.

Как писали "Комментарии", Арсен Жумадилов может принимать решения, которые ведут к блокировке поставок боеприпасов на фронт.