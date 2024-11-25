Схватка за миллиарды гривен на закупку оружия для ВСУ – при чем тут Артем Сытник



















Экс-глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник покинул свое кресло после многочисленных скандалов, апофеозом которых стало его включение в реестр коррупционеров. Но хотя это случилось еще в конце 2019 года, из НАБУ он ушел только в 2022-м по истечению срока его полномочий.

Закупки оружия для ВСУ: новые разоблачения

Однако без работы некогда главный борец с коррупцией не остался и сперва был трудоустроен в Национальное агентство по предотвращению коррупции, а летом 2024-го в ГП "Агентство оборонных закупок". По словам Сытника, он будет отвечать за безопасность не только закупок, но и функционирования учреждения в целом, но уже к осени антикоррупционен снова погряз в скандалах. И это неудивительно, ведь только по открытым данным предприятие провело 260 тендеров почти на 4 млрд грн.

Но эта сумма ничто в сравнении с закупками боеприпасов заграницей.

Миллиарды гривен на покупку боеприпасов у бизнесменов-физлиц из Европы

В интернете можно найти информацию, что "Агентство оборонных закупок" во главе с ее директором Мариной Безруковой начало заключать соглашения на десятки миллиардов гривен с сомнительными компаниями-посредниками Восточной Европы.

Так, контракт на 2,5 миллиарда гривен (55 миллионов евро) заключен с польской компанией Defender, которая на самом деле "является" физическим лицом-предпринимателем Добромиром Рымарчиком. При этом сам господин Рымарчик не владеет никакими активами, а доходы его ФЛП — это 4 000 злотых (около 900 евро). Тем не менее ему якобы достался контракт на поставку мин румынского производства в 2025-м году, правда, как это сможет сделать польский бизнесмен – загадка.

8 миллиардов гривен (почти 180 миллионов евро) на поставку снарядов для пушек и танков получит от "Агентства оборонных закупок" словацкая компанией HEMI Plus. Судя по открытым данным, эта компания с богатой и длительной историей – с 1999 года, но она никогда не занималась торговлей оружием. А если даже и решит этим заняться, то как фирма с уставным фондом в 6 639 евро сможет купить оружия на 180 миллионов же евро.

На 64 миллиона евро (2,8 миллиарда гривен) мин румынского производства должна поставить, неожиданно, румынская же компания SC Romanian Allied International Defence. Но, поговаривают, что компания не только традиционно не занимается оружием, и имеет уставной фонд в 200 евро, но и не имеет лицензии на торговлю товарами военного назначения. В Румынии этим занимается ANCEX — департамент экспортного контроля при Министерстве иностранных дел и ни одну мину SC Romanian Allied International Defence продать без разрешения не сможет, собственно, она и заключать такие договора не имеет права.

Более того, как выяснили "Комментарии", зарегистрированная в 2017-м году SC Romanian Allied International Defence не ведет никакой деятельности, не заработало ни единого евро, и имеет долги на сумму 35 550 евро при активах в 27 420 евро.

Все это выглядит как попытка выманить украинские государственные средства и не поставлять столь необходимые фронту 120 мм мины.

Тайна в военное время — хорошо: покупать у своих стало проще

Однако за ГП "Агентство оборонных закупок" числятся не только странные покупки заграницей, немало их найдется и в Украине. Так, "Комментарии" изучили ряд тендеров, проведенных госпредприятием в октябре, и заметили некоторые особенности.

В октябре ГП "Агентство оборонных закупок" провело 5 тендеров на покупку 200 пикапов, на что из госбюджета были выделены 235 млн грн. В итоге, авто были куплены за меньшие суммы. При этом, ни в одном из гостендеров не было даже намека на конкуренцию. Все 5 тендеров прошли с одним участником и в один день. Именно у него на "аукционах" покупались по 40 пикапов за абсолютно одинаковую сумму – 39 млн 796 тыс. грн. и ему же ушли почти 200 млн грн. из госбюджета.

Что это за компания – на сайте Prozorro не указывается, что дает возможность избежать ответственности, внимания общества и продолжить схемы.

Но еще интереснее октябрьские закупки ГП "Агентство оборонных закупок" беспилотных авиационных комплексов DJI МAVIC 3T. И снова 5 тендеров, из которых 4 по закупке 200 таких комплексов с выделением на каждый 36 млн 762 тыс. грн., и 31 млн 248 тыс. грн. на покупку 170 "мавиков".

В трех тендерах предприятие платит за 200 "мавиков" по 30 млн 405 тыс. грн, еще в одном 30 млн 326 тыс. грн., а за 170 дронов 25 млн 763 тыс. грн. Но куда интереснее тендер за 31 октября, в котором, в отличие от предыдущих 4 "аукционов", принимают участие 3 фирмы, а не одна.

Из трех участников одну компанию признают победителем, но потом решение отменяют, заявка второй компании отклонена и путем исключения остается только одна заявка. Случайно или нет, но победителем оказывается компания с самым дорогим предложением в 30 млн 405 тыс. грн. за 200 "мавиков".

Как и в ситуации с пикапами, судя по тому, что в тендерах фигурирует одна и та же сумма за 200 дронов – 30 млн 405 тыс. грн, как минимум в 3 тендерах побеждает одна и та же компания, а возможно, что и во всех пяти. Возможно, чтобы проложить путь для побед этой компании были отклонены предложения двух других фирм продать 200 "мавиков" за 29 млн. 970 тыс. грн, что сэкономило бы 435 тысяч бюджетных гривен.

И вновь, из-за войны названия компаний, побеждавших в тендерах, на которые ушли около 147 млн грн. из госбюджета, неизвестны.

Почему Агентство стало участником скандалов, а Артем Сытник "адвокатом"

Как бы то ни было, вопросов к ГП на самом высоком уровне не было до осени, а Минобороны, которому собственно на 100% и принадлежит Агентство оборонных закупок, даже хвалило его за вывод из операций посредников.

Тем большей неожиданностью стали слова министра обороны Украины Рустема Умерова в интервью в сентябре 2024 года. Глава ведомства неожиданно заговорил о ликвидации Агентства, объединив его с другим ГП — "Государственным оператором тыла", что якобы должно отвечать стандартам НАТО. Уже тогда эти слова вызвали непонимание у ряда журналистов и волонтеров.

В Агентстве оборонных закупок отреагировали весьма оперативно и спустя несколько дней Артем Сытник уже давал объяснения сложившейся ситуации. По версии экс-борца с коррупцией во всем виновата, естественно, коррупция, но не в Агентстве, а в так называемых специмпортерах – компаниях, которые также покупают для Украины оружие и продают его с наценкой государству.

Собственно, главным "врагом" Агентства Артем Сытник тогда назвал государственный "Спецтехноэкспорт", часто получавший предоплату от ГП, но срывавший контракты и обманывавший компанию. Более того, было даже подготовлено заявление в НАБУ о намерении похитить средства Агентства со стороны "Спецтехноэкспорта" и причастности к єтому, якобі, самого руководителя Главного управления Минобороны Кирилла Буданова.

Спустя два дня "Украинская правда" опубликовала расследование, в котором фактически обвинила "Спецтехноэкспорт" и стоявший за ним ГУР в покупке оружия по завышенным ценам, и о долге государству минимум 800 млн грн. по невыполненным контрактам. В ГУР официально заявили, что управляли компанией, но коммерческой деятельностью не занимались.

Словом, слишком уж все походило на борьбу за перераспределение рынка оружия, в котором ГП "Агентство оборонных закупок" пыталось остаться самостоятельным игроком, не объединиться с ГП — "Государственным оператором тыла" и убрать с рынка "Спецтехноэкспорт". Своеобразным "тараном" в этой борьбе и выступил в начале октября Артем Сытник.

И надо сказать, с этой ролью замглавы ГП справился на "отлично" — 4 октября Кабмин передал "Спецтехноэкспорт" от ГУР к Минобороны, а 11 октября Рустем Умеров сообщил о создании наблюдательных советов обоих ГП — "Государственного оператора тыла" и "Агентства оборонных закупок". Таким образом, по крайней мере на какое-то время министр отказался от идеи объединения обоих предприятий.

Чуть раньше, 9 октября, директор Агентства оборонных закупок Марина Безрукова дала интервью "Украинской правде", в котором также по сути раскритиковала идею объединения с "Госоператором тыла" и отвергла звучавшие ранее обвинения аудиторов в нецелевом расходовании бюджетных средств. По ее словам, те деньги не были бюджетными, а были заработаны госпредприятием и потрачены им на собственные нужды.

Тем самым как минимум на некоторое время сам Артем Сытник обезопасил себя от очередной смены работы, и остался работать в структуре, открывающей огромные возможности для обогащения. Впрочем, бывший главный борец с коррупцией является вполне себе легальным миллионером. К примеру, по декларации о доходах за 2023-й год ему принадлежат 43 тысячи долларов, а зарплата в НАПК составила 2 млн 555 тыс. грн.

Несмотря на массу скандалов, официальное попадание в реестр коррупционеров, Артем Сытник продолжает трудиться в госструктурах. Причем в таких, где во время войны без преувеличения можно заработать даже не миллионы, а миллиарды. Вот только, пойдет ли это на пользу воюющей Украине?