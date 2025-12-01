Украинский банковский сектор, как сообщали "Комментарии", для некоторых дельцов может быть удобным инструментом отмывания средств, а то и хищения бюджетных средств на сотни миллионов гривен. Примером может послужить случай с украинским банком "Альянс", принадлежащим Александру Сосису.

Убытки на 2,5 млрд грн и скандалы, связанные с отмыванием денег: что стоит за фасадом банка “Альянс”

О самом владельце банковского учреждения известно достаточно немного. А вот банк “Альянс” не раз попадал в череду скандалов.

Пропали 716 млн грн, а убытки составили почти 2,5 млрд грн

Осенью 2024 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о раскрытии схемы по хищению 716 млн грн у государственной компании "Укрэнерго". Речь шла о сделке по закупке на данную сумму электроэнергии ООО "Юнайтед Энерджи". Примечательно, что частная компания, которую журналисты проекта "Схемы" связывали с находящимся ныне под стражей олигархом Игорем Коломойским, попала в поле зрения НАБУ в деле о хищении 176 млн грн на электроэнергии у ПАО "Центрэнерго". Кроме того, "Юнайтед Энерджи" имело долги за предыдущие покупки электроэнергии у "Укрэнерго".

Чтобы ничто не помешало заключению договора, ООО "Юнайтед Энерджи" предоставило "Укрэнерго" банковские гарантии на оплату старого долга и новых закупаемых объемов электроэнергии. Далее ООО перепродало электроэнергию другим компаниям, а полученную прибыль, по версии НАБУ, вывело на счет заграничной компании. Тем не менее, на счетах участвовавших в схеме компаний удалось арестовать более 700 миллионов гривен, но без убытков для государства все же не обошлось.

Так, банковские гарантии на 1 млрд 717 млн грн, предоставленные ООО "Юнайтед Энерджи" перед закупкой электроэнергии у "НЭК "Укрэнерго", банк оплачивать отказался. Мотивация финансового учреждения звучала просто — решение о гарантии глава правления банка принял самостоятельно и с нарушением установленной процедуры. К тому же, сумма гарантии превышала собственный капитал банка, что законом запрещено.

Банком, который гарантировал "Укрэнерго" оплату, оказался именно банк "Альянс". По данным НБУ собственный капитал учреждения в 2025 году составляет 1 млрд 45 млн грн. – в 1,7 раза меньше суммы предоставленных "Укрэнерго" гарантий.

В НАБУ в ответ на запрос "Комментарии" подтвердили, что в числе подозреваемых в данном деле проходит председатель правления банка "Альянс". Ее обвиняют в рамках части 2 статьи 364-1 УК Украины "Злоупотребление служебным положением". Статья предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

По данным информационно-аналитического сервиса YouControl подозреваемыми по делу о хищении 716 млн грн среди прочих выступают Михаил Киперман, бизнес-партнер Игоря Коломойского, и некая Юлия Николаевна Фролова.

Согласно информации сервиса OpenDataBot с марта по август 2018-го и с января 2019-го до мая 2024-го (афера по данным НАБУ случилась в 2022-м году, — ред.) руководителем банка была гражданка Украины Юлия Николаевна Фролова.

Отметим, что 4 июня 2024 года в НАБУ заявили о попытке подкупа своего детектива и прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Киевский адвокат якобы предложил 200 тысяч долларов за передачу дела против ООО "Юнайтед Энерджи" в другой орган досудебного следствия. Как подчеркнули порталу "Комментарии" в САП, обвинительный акт по данному делу направлен в суд в ноябре 2024 года.

Что же касается собственно дела о хищении 716 млн грн и роли в нем экс-главы банка "Альянс" Юлии Фроловой, то в суд дело было передано в апреле 2024-го. Однако гарантированных банком 1 млрд 717 млн грн "НЭК "Укрэнерго" до сих пор не получил.

Так, еще в 2022 году Хозяйственный суд города Киева принял решение, что банк должен отдать "Укрэнерго" 1 млрд 113,5 млн грн. Но данное решение было обжаловано обеими сторонами спора. С тех пор судебные перипетии продолжаются, а деньги в бюджет так и не поступили.

Последний судебный документ датируется 13 ноября и касается ряда действий частного исполнителя, которого "НЭК Укрэнерго" наняло для взыскания долга. По версии банка "Альянс" она не имела права открывать исполнительное производство по взысканию с банкиров задолженности по гарантии.

Словом, пока что государство так и не вернуло свои деньги в размере 1 млрд 717 млн грн, да еще и фактически "подарило" электроэнергии на 716 млн грн. Хотя в НАБУ сообщили об аресте на счетах компаний, участвовавших в схеме более 700 млн грн, они пока и не возвращены в бюджет, а значит, находятся категории "убытки". Таким образом, государство потеряло приблизительно 2,5 млрд грн, и в этом есть и заслуга банкиров.

109 миллионов штрафов за отмывание денег в течение 4 лет

В свою очередь Национальный банк Украины на запрос "Комментарии" ответил, что с 2021 года НБУ штрафовал банк "Альянс" 5 раз на сумму чуть более 109 млн грн за нарушение в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Отметим, что как утверждает Нацбанк, в 4 случаях из 5 "Альянс" признал правомерность штрафов и добровольно их оплатил:

проверка в декабре 2021 года – штраф в размере 1,35 млн грн;

в мае 2023 года – штраф в размере 451 тыс. грн;

в октябре 2025 года – сразу два штрафа на 67 млн 575 тыс. грн и 15,9 млн грн.

В то же время наложенный НБУ в ноябре 2024 года штраф в 15 млн 51 тыс. грн в "Альянс" посчитали несправедливым и оспаривают его в суде – Киевский окружной административный суд даже успел провести по нему подготовительное заседание.

В чем именно заключались нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов со стороны банка "Альянс" в НБУ не уточнили, но судя по судебным документам, в которых с завидной регулярностью появляются данные о переводах средств именно на счета в банк "Альянс", причины к этому имеются, среди них:

- дело о хищении у связанной с Главным управлением разведки МО Украины блогерши Ксюши Манекен со счетов 6,2 млн грн, "Альянс" оказался среди банков через счета которых мошенники прогоняли похищенные средства;

- средства оператора азартных игр ООО "Спейсикс";

- некоторые активисты заявляют о причастности банка "Альянс" к финансированию террористов на оккупированных РФ территориях Донбасса через сервис "Глобалмани".

Банкир Александр Сосис – родом из 1990-х

Но что можно сказать о владельце банка "Альянс"? Им является уроженец Хмельницкого, чья жизнь оказалась связана с Донецком, Александр Сосис. В конце 1980-х активный комсомолец Сосис занялся бизнесом и стал сперва замом, а затем и директором Донецкого филиала "Акционерного страхового кооперативного общества" ("АСКО"). Впоследствии компания перешла под контроль самого богатого украинца Рината Ахметова, но и будущий банкир не "остался в накладе", сохранив за собой 10,5% акций фирмы.

Спустя несколько лет после продажи своей доли в страховом бизнесе Александр Сосис стал владельцем банка "Альянс" (89,28%), а также ряда других активов в финансовом секторе.

Заметим, что в довоенное время банк "Альянс" активно интересовался агропромышленным бизнесом, наращивая кредитный портфель в данной сфере. Правда в 2025-м году банкир попал в скандал, связанный с попыткой рейдерского захвата сельскохозяйственного кооператива "Багачанский".

Согласно данным судебных реестров компания вместе с еще одним кооперативом якобы задолжали банку 50 млн грн по кредитной линии 2022 года. Однако защитники "Багачанского" утверждают, что компании, связанные с банкиром, задолжали аграриям 68 млн грн и инициировали сперва криминальное производство о невозврате кредитов, а затем и банкротство.

Бизнес-партнер Александра Сосиса и акционер "Альянса" Павел Щербань

Надо сказать, что хотя Александр Сосис и владеет 89,28% "Альянса", все же он не единственный его владелец.

Например, главе Наблюдательного совета банка "Альянс" Павлу Щербаню, которому по данным НБУ принадлежат 3,99% акций банка, а оставшиеся 7% банковского учреждения делят еще 20 совладельцев. Заметим, что в 2023-м году Антимонопольный комитет Украины разрешил Павлу Щербаню купить 25% акций "Альянса", но он этой возможностью не воспользовался.

Как утверждали летом 2024 года СМИ, Павел Щербань выводил деньги из банка и вкладывал в бизнес, который может оказаться связанным со страной-оккупантом. Так, директором в ООО "Табакос трейд", принадлежащему Щербаню, является некий Павел Парцевский. Он же выступает директором онлайн-магазина по продаже дронов. А бухгалтером в этом "магазине" указан Дмитрий Сницарук, человек с такими же инициалами фигурировал в качестве контактного лица заказчика в системе Prozorro для АО "Космические системы". Это нынешнее название дочерней фирмы российской АФК "Система" олигарха Владимира Евтушенкова, подчеркивали в журналистском расследовании.

Заметим, что и сам банк "Альянс" рискует оказаться на грани банкротства. Так, по данным на 1 сентября 2025 года банк имеет убыток в 57,4 млн грн, а на 13 млрд 522 млн грн. активов приходятся 12 млрд 476 млн грн обязательств.

В таких условиях выплата "НЭК "Укрэнерго" по гарантиям ООО "Юнайтед Энерджи" даже компромиссных 1 млрд 113 млн грн. приведет к превышению пассивов над активами и может запустить процесс ликвидации самого банка.