Український банківський сектор, як повідомляли "Коментарі" , для деяких ділків може бути зручним інструментом відмивання коштів, а то й розкрадання бюджетних коштів на сотні мільйонів гривень. Прикладом може бути випадок з українським банком "Альянс", який належить Олександру Сосісу.

Збитки на 2,5 млрд грн та скандали, пов'язані з відмиванням грошей: що стоїть за фасадом банку “Альянс”

Про самого власника банківської установи відомо небагато. А ось банк “Альянс” не раз потрапляв до низки скандалів.

Зникли 716 млн грн, а збитки становили майже 2,5 млрд грн

Восени 2024 року Національне антикорупційне бюро України повідомило про розкриття схеми розкрадання 716 млн грн у державної компанії "Укренерго". Йшлося про угоду із закупівлі на цю суму електроенергії ТОВ "Юнайтед Енерджі". Примітно, що приватна компанія, яку журналісти проекту "Схеми" пов'язували з олігархом Ігорем Коломойським, який перебуває нині під вартою, потрапила в поле зору НАБУ у справі про розкрадання 176 млн грн на електроенергії у ПАТ "Центренерго". Крім того, "Юнайтед Енерджі" мало борги за попередні покупки електроенергії в "Укренерго".

Щоб ніщо не завадило укладенню договору, ТОВ "Юнайтед Енерджі" надало "Укренерго" банківські гарантії на оплату старого боргу та нових обсягів електроенергії, що закуповуються. Далі ТОВ перепродало електроенергію іншим компаніям, а отриманий прибуток за версією НАБУ вивело на рахунок закордонної компанії. Проте, на рахунках компаній, які брали участь у схемі, вдалося заарештувати понад 700 мільйонів гривень, але без збитків для держави все ж таки не обійшлося.

Так, банківські гарантії на 1 млрд 717 млн грн, надані ТОВ Юнайтед Енерджі перед закупівлею електроенергії у НЕК Укренерго, банк оплачувати відмовився. Мотивація фінансової установи звучала просто – рішення про гарантію голова правління банку ухвалив самостійно та з порушенням встановленої процедури. Крім того, сума гарантії перевищувала власний капітал банку, що законом заборонено.

Банком, який гарантував "Укренерго" оплату, виявився саме банк "Альянс". За даними НБУ, власний капітал установи у 2025 році становить 1 млрд 45 млн грн. – у 1,7 раза менше від суми наданих "Укренерго" гарантій.

У НАБУ у відповідь на запит "Коментарі" підтвердили, що серед підозрюваних у цій справі проходить голова правління банку "Альянс". Її звинувачують у рамках частини 2 статті 364-1 КК України "Зловживання службовим становищем". Стаття передбачає позбавлення волі терміном до 6 років.

За даними інформаційно-аналітичного сервісу YouControl, підозрюваними у справі про розкрадання 716 млн грн серед інших виступають Михайло Кіперман, бізнес-партнер Ігоря Коломойського, та якась Юлія Миколаївна Фролова.

Згідно з інформацією сервісу OpenDataBot з березня по серпень 2018-го та з січня 2019-го до травня 2024-го (афера за даними НАБУ трапилася 2022-го року, — ред.) керівником банку була громадянка України Юлія Миколаївна Фролова.

Зазначимо, що 4 червня 2024 року в НАБУ заявили про спробу підкупу свого детектива та прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Київський адвокат нібито запропонував 200 тисяч доларів за передачу справи проти ТОВ "Юнайтед Енерджі" до іншого органу досудового слідства. Як наголосили порталу "Коментарі" у САП, обвинувальний акт у цій справі направлений до суду у листопаді 2024 року.

Що ж до власне справи про розкрадання 716 млн грн та ролі в ньому екс-глави банку "Альянс" Юлії Фролової, то до суду справу було передано у квітні 2024-го. Проте гарантованих банком 1 млрд. 717 млн. грн. "НЕК "Укренерго" досі не отримав.

Так, ще у 2022 році Господарський суд міста Києва ухвалив рішення , що банк має віддати "Укренерго" 1 млрд 113,5 млн грн. Але це рішення було оскаржено обома сторонами спору. З того часу судові перипетії продовжуються, а гроші до бюджету так і не надійшли.

Останній судовий документ датується 13 листопада і стосується низки дій приватного виконавця, якого НЕК Укренерго найняло для стягнення боргу. За версією банку "Альянс" вона мала права відкривати виконавче провадження зі стягнення з банкірів заборгованості по гарантії.

Словом, поки що держава так і не повернула свої гроші у розмірі 1 млрд 717 млн грн та ще й фактично "подарувала" електроенергії на 716 млн грн. Хоча в НАБУ повідомили про арешт на рахунках компаній, які брали участь у схемі понад 700 млн грн, вони поки що й не повернуто до бюджету, а отже, є категорії "збитків". Таким чином, держава втратила приблизно 2,5 млрд. грн., і в цьому є і заслуга банкірів.

109 мільйонів штрафів за відмивання грошей протягом 4 років

У свою чергу, Національний банк України на запит "Коментарі" відповів, що з 2021 року НБУ штрафував банк "Альянс" 5 разів на суму трохи більше 109 млн грн за порушення у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Зазначимо, що, як стверджує Нацбанк, у 4 випадках з 5 "Альянс" визнав правомірність штрафів і добровільно їх сплатив:

перевірка у грудні 2021 року – штраф у розмірі 1,35 млн. грн.;

у травні 2023 року – штраф у розмірі 451 тис. грн.;

у жовтні 2025 року – одразу два штрафи на 67 млн 575 тис. грн та 15,9 млн грн.

У той же час, накладений НБУ в листопаді 2024 року штраф у 15 млн 51 тис. грн в "Альянс" вважали несправедливим і заперечують його в суді – Київський окружний адміністративний суд навіть встиг провести підготовче засідання.

У чому саме полягали порушення у сфері протидії відмиванню доходів з боку банку "Альянс" у НБУ не уточнили, але судячи з судових документів, у яких із завидною регулярністю з'являються дані про переказ коштів саме на рахунки до банку "Альянс", причини цього є, серед них:

- справа про розкрадання у пов'язаної з Головним управлінням розвідки МО України блогерки Ксюші Манекен з рахунків 6,2 млн грн, "Альянс" опинився серед банків, через рахунки яких шахраї проганяли викрадені кошти;

- кошти оператора азартних ігор ТОВ "Спейсікс";

- Деякі активісти заявляють про причетність банку "Альянс" до фінансування терористів на окупованих РФ територіях Донбасу через сервіс "Глобалмані".

Банкір Олександр Сосіс – родом із 1990-х

Але що можна сказати про власника банку Альянс? Ним є уродженець Хмельницького, чиє життя було пов'язане з Донецьком, Олександр Сосіс. Наприкінці 1980-х активний комсомолець Сосіс зайнявся бізнесом і став спочатку заступником, а потім і директором Донецької філії "Акціонерного страхового кооперативного товариства" ("АСКО"). Згодом компанія перейшла під контроль найбагатшого українця Ріната Ахметова, але й майбутній банкір не залишився в накладі, зберігши за собою 10,5% акцій фірми.

Через кілька років після продажу своєї частки у страховому бізнесі Олександр Сосіс став власником банку "Альянс" (89,28%), а також інших активів у фінансовому секторі.

Зауважимо, що довоєнний час банк "Альянс" активно цікавився агропромисловим бізнесом, нарощуючи кредитний портфель у цій сфері. Щоправда, у 2025-му році банкір потрапив у скандал, пов'язаний зі спробою рейдерського захоплення сільськогосподарського кооперативу "Багачанський".

За даними судових реєстрів компанія разом із ще одним кооперативом нібито заборгували банку 50 млн грн за кредитною лінією 2022 року. Проте захисники "Багачанського" стверджують, що компанії, пов'язані з банкіром, заборгували аграріям 68 млн. грн. і ініціювали спершу кримінальне провадження про неповернення кредитів, а потім і банкрутство.

Бізнес-партнер Олександра Сосіса та акціонер "Альянсу" Павло Щербань

Треба сказати, що хоча Олександр Сосіс і володіє 89,28% "Альянсу", все ж таки він не єдиний його власник.

Наприклад, голові Наглядової ради банку "Альянс" Павлу Щербаню, якому за даними НБУ належать 3,99% акцій банку, а 7% банківської установи, що залишилися, ділять ще 20 співвласників. Зауважимо, що у 2023 році Антимонопольний комітет України дозволив Павлу Щербаню купити 25% акцій "Альянсу", але він цією можливістю не скористався.

Як стверджували влітку 2024 року ЗМІ, Павло Щербань виводив гроші з банку та вкладав у бізнес, який може виявитися пов'язаним із країною-окупантом. Так, директором у ТОВ "Табакос трейд", що належить Щербаню, є Павло Парцевський. Він же виступає директором онлайн-магазину з продажу дронів. А бухгалтером у цьому "магазині" вказано Дмитра Сніцарука, людина з такими ж ініціалами фігурувала як контактна особа замовника в системі Prozorro для АТ "Космічні системи". Цю нинішню назву дочірньої фірми російської АФК "Система" олігарха Володимира Євтушенкова, наголошували у журналістському розслідуванні.

Зауважимо, що і сам банк "Альянс" ризикує опинитися на межі банкрутства. Так, за даними на 1 вересня 2025 року, банк має збиток у 57,4 млн грн, а на 13 млрд 522 млн грн. активів припадає 12 млрд 476 млн грн зобов'язань.

У таких умовах виплата "НЕК "Укренерго" за гарантіями ТОВ "Юнайтед Енерджі" навіть є компромісними 1 млрд 113 млн грн. призведе до перевищення пасивів над активами та може запустити процес ліквідації самого банку.