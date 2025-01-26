СМИ: Заявления о продлении контракта Безруковой на год не соответствуют действительности

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Ткачик Олеся
Как сообщает издание "Цензор.нет", контракт директора Агентства оборонных закупок Марины Безруковой должен был быть продлен до конца аудита. Заявления о "продлении контракта на год, как оценку эффективности руководства АОЗ" не соответствуют реальности, подчеркнули в Общественном антикоррупционном совете при Министерстве обороны Украины.
Марина Безрукова
Как отмечает издание, указывается, что перед тем, как высказаться по ситуации, члены Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны коммуницировали со всеми сторонами.
Более того, как отмечает Цензор.нет, якобы существовала договоренность, что контракт директора АОЗ будет пересмотрен (и может быть расторгнут) Наблюдательным советом сразу после завершения аудита, а наблюдательный совет продолжит погружение в дела АОЗ.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что наблюдательный совет Агентства оборонных закупок (АОЗ) Министерства обороны Украины продлил контракт с действующим директором Мариной Безруковой на один год. Соответствующее дополнительное соглашение подписал председатель Наблюдательного совета Юрий Джигир. Сама директор АОЗ Марина Безрукова подчеркнула важность принятого решения для функционирования агентства и системы оборонных закупок в целом.
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