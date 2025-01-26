СМИ: Заявления о продлении контракта Безруковой на год не соответствуют действительности

Как сообщает издание "Цензор.нет", контракт директора Агентства оборонных закупок Марины Безруковой должен был быть продлен до конца аудита. Заявления о "продлении контракта на год, как оценку эффективности руководства АОЗ" не соответствуют реальности, подчеркнули в Общественном антикоррупционном совете при Министерстве обороны Украины.

Марина Безрукова

Как отмечает издание, указывается, что перед тем, как высказаться по ситуации, члены Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны коммуницировали со всеми сторонами.

"У нас были разговоры с министром обороны, руководителями Государственного оператора тыла (ДОТ) и АОЗ, отдельными членами и председателем Наблюдательного совета АОЗ, а также с отдельными представителями профильного комитета в Верховной Раде" — сообщают в Общественном антикоррупционном совете Минобороны.

Более того, как отмечает Цензор.нет, якобы существовала договоренность, что контракт директора АОЗ будет пересмотрен (и может быть расторгнут) Наблюдательным советом сразу после завершения аудита, а наблюдательный совет продолжит погружение в дела АОЗ.

"Все публикации, которые акцентировали на "продлении контракта на год, как оценку эффективности руководства АОЗ" не описывали реальное положение дел", — говорится в материале.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что наблюдательный совет Агентства оборонных закупок (АОЗ) Министерства обороны Украины продлил контракт с действующим директором Мариной Безруковой на один год. Соответствующее дополнительное соглашение подписал председатель Наблюдательного совета Юрий Джигир. Сама директор АОЗ Марина Безрукова подчеркнула важность принятого решения для функционирования агентства и системы оборонных закупок в целом.



