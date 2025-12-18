logo

Плохие новости для Банковой: что показал опрос КМИС о деле "Мидас"
commentss НОВОСТИ Все новости

Плохие новости для Банковой: что показал опрос КМИС о деле "Мидас"

По данным КМИС, 59% украинцев, осведомленных о деле "Мидас", считают Зеленского ответственным за действия Миндича

18 декабря 2025, 16:26
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

59% наших соотечественников, которые знакомы с расследованием по делу так называемых "пленок Миндича", считают, что президент Владимир Зеленский несет личную ответственность за коррупционные действия бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 26 ноября – 13 декабря.

Плохие новости для Банковой: что показал опрос КМИС о деле "Мидас"

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

По данным опроса, 77% респондентов заявили, что знают о расследовании НАБУ относительно возможных коррупционных схем с участием Тимура Миндича. Из них 35% отметили, что хорошо знакомы с его сутью, еще 42% — что-то слышали, но не имеют целостного представления. В то же время 22% опрошенных сообщили, что ничего не знают об этом расследовании.

Среди респондентов, которые знают о деле, 71% считают расследование обоснованным и предполагают, что коррупционные действия могли иметь место. Еще 15% назвали расследование сомнительным и имеющим целью давление на высшее руководство государства, столько же не определились с ответом.

Также 59% из тех, кто знают о расследовании, считают президента Украины лично ответственным за действия Миндича. Не разделяют такого мнения 30% опрошенных, еще 11% не смогли определиться.

Стоит отметить, в ходе этого же опроса социологи выяснили, что большинство украинцев придерживаются мнения, что уровень коррупции в стране после полномасштабного нападения России вырос. 

"Если спрашивать о том, как в целом изменился уровень коррупции в Украине после полномасштабного вторжения, то 67% респондентов ответили, что он увеличился (хотя в сентябре 2025 года так считали чуть больше – 71%)", – говорится в сообщении.



Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1570&page=1
