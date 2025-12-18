logo_ukra

Погані новини для Банкової: що показало опитування КМІС про справу "Мідас"

За даними КМІС, 59% українців, поінформованих про справу "Мідас", вважають Зеленського відповідальним за дії Міндіча

18 грудня 2025, 16:26
Автор:
Кравцев Сергей

59% наших співвітчизників, які знайомі з розслідуванням у справі так званих "плівок Міндіча", вважають, що президент Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 26 листопада – 13 грудня.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

За даними опитування, 77% респондентів заявили, що знають про розслідування НАБУ щодо можливих корупційних схем за участю Тимура Міндіча. З них 35% відзначили, що добре знайомі з його суттю, ще 42% – щось чули, але не мають цілісного уявлення. Водночас, 22% опитаних повідомили, що нічого не знають про це розслідування.

Серед респондентів, які знають про справу, 71% вважають розслідування обґрунтованим та припускають, що корупційні дії могли мати місце. Ще 15% назвали розслідування сумнівним і має на меті тиск на вище керівництво держави, стільки ж не визначилися з відповіддю.

Також 59% тих, хто знає про розслідування, вважають президента України особисто відповідальним за дії Міндіча. Не поділяють таку думку 30% опитаних, ще 11% не змогли визначитись.

Варто зазначити, що під час цього ж опитування соціологи з'ясували, що більшість українців дотримуються думки, що рівень корупції в країні після повномасштабного нападу Росії зріс.

"Якщо запитувати про те, як загалом змінився рівень корупції в Україні після повномасштабного вторгнення, то 67% респондентів відповіли, що він збільшився (хоча у вересні 2025 року так вважали трохи більше – 71%)", – йдеться у повідомленні.



Джерело: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1570&page=1
