Что произошло с коррупцией в Украине с февраля 2022 года: КМИС показал, что думают украинцы

Большинство украинцев придерживаются мнения, что уровень коррупции в стране после полномасштабного нападения России вырос. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 26 ноября –13 декабря.

Коррупция в Украине. Фото: из открытых источников

"Если спрашивать о том, как в целом изменился уровень коррупции в Украине после полномасштабного вторжения, то 67% респондентов ответили, что он увеличился (хотя в сентябре 2025 года так считали чуть больше – 71%)", – говорится в сообщении.

Почти каждый пятый опрошенный (19%) считает, что уровень коррупции не изменился (в сентябре таких было 20%), а еще 7% верят, что он даже снизился (в сентябре было 5%).

Исследование проводилось с 26 ноября по 13 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Украины, контролируемой правительством Украины. В выборку не включали жителей оккупированных территорий (в то же время часть респондентов – это ВПЛ, которые переехали из ВОТ) и граждан, выехавших за границу после 24 февраля 2022 года.

