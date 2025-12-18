Що сталося з корупцією в Україні з лютого 2022 року: КМІС показав, що думають українці

Більшість українців дотримуються думки, що рівень корупції у країні після повномасштабного нападу Росії зріс. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26 листопада –13 грудня.

Корупція в Україні. Фото: із відкритих джерел

"Якщо запитувати про те, як загалом змінився рівень корупції в Україні після повномасштабного вторгнення, то 67% респондентів відповіли, що він збільшився (хоча у вересні 2025 року так вважали трохи більше – 71%)", – йдеться у повідомленні.

Майже кожний п'ятий (19%) вважає, що рівень корупції не змінився (у вересні таких було 20%), а ще 7% вірять, що він навіть знизився (у вересні було 5%).

Дослідження проводилося з 26 листопада до 13 грудня. Методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1000 респондентів віком від 18 років, які проживають на території України, яку контролює уряд України. У вибірку не включали мешканців окупованих територій (у той же час частина респондентів – це ВПО, які переїхали з СОТ) та громадян, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

